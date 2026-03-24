Mitchell Services社は、IBMのAI搭載リスク管理ソリューションであるCaNetAを活用することで、リスク管理機能を強化しました。このプロジェクトは、FY24/25のインシデント・データとニアミス・データを使用して、データ駆動型の数学的分析と可視化を行い、予防措置を定量化し、優先順位を設定しました。

Mitchell ServicesはCaNeTAを適用することで、輸送や物流に関連することが多い「被害」イベントを通じてインシデントが伝播するなど、主要なリスク伝播経路を特定しました。分析の結果、野生動物とのやり取りや固定されていない荷物がクリティカルな橋渡しイベントとして浮上し、車両インシデントや通信障害が下流の安全性に過大な影響を与える可能性があることが明らかになりました。これらの定量化された洞察により、Mitchell Servicesは中核の掘削業務以外にも監督を拡大し、輸送、物流、保守を中核となる重要リスク領域として再確立するとともに、特に物流および輸送活動において、有効性ベースの検証に移行することでクリティカルな管理の確認を強化できました。輸送イベントの前後に、システム全体の整合性チェックを実施するようプロトコルも強化されました。これらの新しい機能により、Mitchell Services社はリスク、エネルギー放出、管理の有効性に関して情報に基づいた意思決定が行えるようになり、安全性の向上とオペレーショナル・レジリエンスの継続的改善が支援されます。