Mitchell Services社がCaNeTAを使用して重大なリスクを特定および軽減し、安全性と運用のレジリエンスを向上させた方法をご覧ください。
Mitchell Servicesはオーストラリアで最も多様な掘削会社であり、鉱業および資源部門の高リスク環境で事業を展開しています。750人以上の従業員と35のプロジェクトを擁する同社は、クライアントの期待に応え、命に関わる職場を実現するために、プロアクティブで信頼性の高いリスク管理の重要性を認識していました。同社のリーダーは、作業条件が変化したり、予期せぬばらつきが発生した場合でも、重大な損害を防ぐために、クリティカルな管理の有効性と回復力を強化することに努めました。Mitchell Servicesは、クリティカルなリスク管理におけるギャップを特定し、インシデントが発生したときに、安全に失敗するか、それとも幸運で失敗したかどうかを判断するという課題に直面していました。彼らは、重要な管理基準に照らして安全性の実現を評価し、重要なリスクに効果的に優先順位を付ける必要がありました。これに対処するために、2025年にLibero AIおよびクイーンズランド大学と共同で、CaNetAメソッドを使用して安全性の性能を分析しました。CaNeTAは、プロセスのフロントエンドでIBM watsonx.aiを使用してデータを準備し、イベントを因果的にリンクさせ、プロセスのバックエンドでIBM watsonx Orchestrateを活用してデータ分析と洞察生成を強化する形で補強されました。
CCV（Critical Control Verification）質問セットは、65％の有効性ベースラインから、すべての質問で管理の有効性がテストされるよう再設計されました。
導入後最初の3カ月間で重車両の検査活動は4.7％増加し、検査範囲が向上し、問題を早期に検知できるようになりました。
完了する必要がある検査の数を決める：2025年7月から12月までの6カ月間で、Mitchell Servicesの大型車両（掘削リグ、トラックなど）は合計23万kmを移動しました。小型車の走行距離は77万1,000kmです。
安全管理における課題に対処するため、Mitchell Services社はLibero AI社およびクイーンズランド大学と共同で画期的なプロジェクトに着手しました。CaNeTA（Causal Network Analysis Topology）の手法を活用し、運用リスクと重要なコントロールの理解を深めることを目的としました。CaNeTAアプローチでは、職場のリスク、コントロール、結果を動的な因果ネットワークとしてモデル化し、従来のリスク登録では見落とされがちな隠れた相互作用やリスクの伝播経路を明らかにします。このプロジェクトでは、FY24/25のインシデント・レポートをクリティカル・リスク基準およびリスク登録に照らして詳細に分析しました。分析には、Network Visualization、Betweenness、Eigenvector Centrality、In-Strength、Metric AggregationなどのCaNeTAツールセットを活用しました。これらのツールにより、インシデントが輸送や物流に関連する「被害」イベントを通じてどのように伝播するかが可視化され、野生動物との接触や固定されていない荷物など、重要な橋渡しイベントも特定されました。また、ニアミスの多くは、強固なコントロールの欠如ではなく、「偶然の成功」によるものであることも明らかになりました。CaNeTAを適用することで、Mitchell Servicesは自社のリスク環境を詳細に把握し、リスク管理戦略を再構築できるようになりました。分析から得られた洞察に基づき、リスク監視を掘削業務の中核を超えて拡大し、輸送、物流、保守を重要なクリティカル・リスク領域として再確立するなど、戦略的な再調整を行いました。さらに、輸送イベント前後のすべての重要なコントロール、システム、制約の整合性を確認するため、車両重量検査を含む強化された重要コントロール検証（CCV）プロトコルが導入されました。CaNetAなどの革新的なテクノロジーに対するIBMのサポートに促進され、Libero AI社およびクイーンズランド大学とのコラボレーションにより、Mitchell Servicesは業務全体でより高いレジリエンスを構築できるようになりました。
Mitchell Services社は、IBMのAI搭載リスク管理ソリューションであるCaNetAを活用することで、リスク管理機能を強化しました。このプロジェクトは、FY24/25のインシデント・データとニアミス・データを使用して、データ駆動型の数学的分析と可視化を行い、予防措置を定量化し、優先順位を設定しました。
Mitchell ServicesはCaNeTAを適用することで、輸送や物流に関連することが多い「被害」イベントを通じてインシデントが伝播するなど、主要なリスク伝播経路を特定しました。分析の結果、野生動物とのやり取りや固定されていない荷物がクリティカルな橋渡しイベントとして浮上し、車両インシデントや通信障害が下流の安全性に過大な影響を与える可能性があることが明らかになりました。これらの定量化された洞察により、Mitchell Servicesは中核の掘削業務以外にも監督を拡大し、輸送、物流、保守を中核となる重要リスク領域として再確立するとともに、特に物流および輸送活動において、有効性ベースの検証に移行することでクリティカルな管理の確認を強化できました。輸送イベントの前後に、システム全体の整合性チェックを実施するようプロトコルも強化されました。これらの新しい機能により、Mitchell Services社はリスク、エネルギー放出、管理の有効性に関して情報に基づいた意思決定が行えるようになり、安全性の向上とオペレーショナル・レジリエンスの継続的改善が支援されます。
Mitchell Servicesは、ASX上場の掘削サービス・プロバイダーで、オーストラリアで最も多様性に富んだ掘削会社です。Mitchellブランドは50年以上にわたり、鉱業・資源部門で事業を展開してきました。Mitchell Services社は現在、80基以上の地上・地下掘削リグを保有し、オーストラリア国内の35プロジェクトで750人以上の従業員が勤務、多様で高リスクな環境（リモート探査から地下掘削まで）で事業を展開しています。
Libero AI社は、重工業のパフォーマンス向上を目的としたAI導入の最前線に立つ先駆的企業です。AIを導入してデータを整備・活用し、安全性、保守、運用に関するビジネス課題を解決しています。Libero AI社は、Mitchell Services社およびクイーンズランド大学と協力してCaNeTAを導入しました。
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示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の設定や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。