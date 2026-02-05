IBM® Turbonomicは、Maximusがリソースの無駄を省いてコストを削減し、コミュニティーにより良いサービスを提供できるように支援します。
バージニア州タイソンズに本社を置くMaximus社は、官公庁・自治体向けテクノロジーの信頼できるパートナーとして、連邦、州、地方自治体の機関が何百万人もの人々に必要不可欠なサービスを提供できるよう支援しています。しかし、リフト・アンド・シフト・アプローチを使用してクラウドに移行した後、同社は、数千台のサーバーが過剰に使用され、十分に活用されていない場合、どのように効率を確保するかという重要な問題に直面しました。ワークロードが4,000台を超えるクラウドベースのサーバー、そして数百のクラウド・アカウントに分散しているため、非効率になると費用の無駄につながる可能性があるため、高いリスクが伴っていました。ネイティブのクラウド・ツールでは洞察を提供しましたが、誤検知が特定されたことで進捗が遅れました。Maximus社は、サービスの提供を損なうことなく、リソースを適正化し、コストを削減し、運用効率を向上させる、よりスマートで自動化された方法を必要としていました。
クラウドの最適化の課題を克服するために、Maximus社はIBMと提携して、AI搭載のITオートメーションであるIBM Turbonomicを導入し、運用効率を実現する重要な要素となりました。Turbonomicの機能である、複数のデータソースを統合し、実行可能な洞察を提供することで、Maximus社はインフラストラクチャーを適正化し、リソースの無駄を排除し、性能を向上させることができました。その性能により、エンジニアはより価値の高いタスクに集中できるようになり、カスタムのグループ化とポリシー機能により、アプリケーション層に沿った意思決定が確保されました。IBMはMaximus社と緊密に連携してソリューションをカスタマイズし、手動で事後対応的なプロセスを自動化された事前対応型の最適化へと変換しました。Maximus社のクラウド・テクノロジー担当副社長であるChris Ray氏は次のように述べています。「Turbonomicは、支出を最適化し、性能を大規模に向上させるために必要な可視性を提供してくれました。主要クラウド・プロバイダー全体で1,000種類を超えるコンピューティング・インスタンス・タイプがあるため、テクノロジーを使用して適切なオプションを評価することが唯一の方法です。」
クラウドのオペレーションのトランスフォーメーションとIBM Turbonomicの実装により、Maximus社は測定可能な効率向上とコスト削減を達成することができました。同社は、オーバープロビジョニングを排除し、リソース割り当てを合理化し、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることで、官公庁・自治体の顧客へのサービス提供を強化しました。新しい機能が導入されたことで、エンジニアはより価値の高いタスクに集中できるようになり、Turbonomicはワークロードに必要なリソースを確実に提供します。クリス・レイ氏は続けて、「この最適化は、継続的に大幅なコスト削減を実現する可能性を秘めています。24時間×365日実行される何千ものリソース全体で、コンピューティングとストレージを1時間あたりわずか数セントで削減できれば、投資額は非常に大きくなりますグローバル戦略パートナー・アクセラレーション担当バイスプレジデントのMarie Russell氏はこう述べています。「IBMは信頼できるアドバイザーでありパートナーであることが証明されています。Turbonomicは、私たちの組織が必要としていた推進要因です。大規模に適正化を自動化し、オペレーションを改善し、性能を強化することで、当社のエンジニアは、サービスを提供する市民のために使命の成果に集中することができます。
Maximus社は、財務的な影響だけでなく、官公庁・自治体全体の重要なサービスへのシームレスで公平なアクセスを提供する能力を強化しています。Maximus社は今後、Turbonomicの採用を世界的に拡大し、マーケットプレイスで入手可能なFedRAMP認定バージョンを実装して、連邦政府の顧客をサポートする予定です。Chris Ray氏は次のように述べています。「Turbonomicは単なるツールではありません。文化的および運用上の変化の触媒です。これにより、当社のエンジニアは、不適切な規模のワークロードをより迅速に評価して修正できるようになり、潜在的な生産上の問題の削減、コストの削減、場合によってはその両方を同時に行うことができます。」
1975年に設立され、バージニア州タイソンズに本社を置くMaximus社は、政府機関が市民に重要なプログラムを提供するのに役立つテクノロジー対応のサービスとソリューションを提供しています。Maximus社は連邦政府、州、地方のクライアントにサービスを提供しており、イノベーションと運用効率を通じて公共サービスの提供を改善することに注力しています。
IBM Turbonomicは、アプリケーションの需要を継続的に分析し、コストを最適化しながら性能を確保するために、コンピューティング、ストレージ、ネットワークリソースの変更に関する実行可能な推奨事項を生成するAI搭載プラットフォームです。Turbonomicは、複数のデータソースと推奨アクションを統合することで、組織がリソース決定を自動化し、無駄を排除し、性能を保証し、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体で運用効率を向上させることを可能にします。
