クラウドのオペレーションのトランスフォーメーションとIBM Turbonomicの実装により、Maximus社は測定可能な効率向上とコスト削減を達成することができました。同社は、オーバープロビジョニングを排除し、リソース割り当てを合理化し、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることで、官公庁・自治体の顧客へのサービス提供を強化しました。新しい機能が導入されたことで、エンジニアはより価値の高いタスクに集中できるようになり、Turbonomicはワークロードに必要なリソースを確実に提供します。クリス・レイ氏は続けて、「この最適化は、継続的に大幅なコスト削減を実現する可能性を秘めています。24時間×365日実行される何千ものリソース全体で、コンピューティングとストレージを1時間あたりわずか数セントで削減できれば、投資額は非常に大きくなりますグローバル戦略パートナー・アクセラレーション担当バイスプレジデントのMarie Russell氏はこう述べています。「IBMは信頼できるアドバイザーでありパートナーであることが証明されています。Turbonomicは、私たちの組織が必要としていた推進要因です。大規模に適正化を自動化し、オペレーションを改善し、性能を強化することで、当社のエンジニアは、サービスを提供する市民のために使命の成果に集中することができます。

Maximus社は、財務的な影響だけでなく、官公庁・自治体全体の重要なサービスへのシームレスで公平なアクセスを提供する能力を強化しています。Maximus社は今後、Turbonomicの採用を世界的に拡大し、マーケットプレイスで入手可能なFedRAMP認定バージョンを実装して、連邦政府の顧客をサポートする予定です。Chris Ray氏は次のように述べています。「Turbonomicは単なるツールではありません。文化的および運用上の変化の触媒です。これにより、当社のエンジニアは、不適切な規模のワークロードをより迅速に評価して修正できるようになり、潜在的な生産上の問題の削減、コストの削減、場合によってはその両方を同時に行うことができます。」