監視体制の断片化を克服し、成長とオペレーションの合理化を同時に実現するために、Matrix Renewables社はIBM と提携し、 IBM Maximo Renewablesソフトウェアを搭載した一元的なインテリジェント・プラットフォームを実装しました。このソリューションでは、GPM、AlsoEnergy、Inaccessといった主要なSCADAプロバイダー各社と、太陽追尾装置の相手先商標メーカー（OEM）7社からのデータを統合し、ポートフォリオ全体のほぼリアルタイムでの可視化を実現しました。これにより、TSO要件やEPCプロバイダーの好みに応じて、SCADAシステムをプロジェクトごとに柔軟に選択できるようになりました。上位レベルでのモニタリングシステムでも、データの整合性が失われることはありません。

チームはSCADAシステムを直接統合するのではなく、SCADAプロバイダーのAPIを利用しましたが、これによりクエリ頻度の制限、同時呼び出しの制限、タイムアウト・シナリオなどの新たな課題が生じることになりました。こうした制約はあったものの、十分なデータの可用性と品質を実現するため、統合は慎重に最適化されました。IBMソリューションの柔軟性により、チリのNControlといった現地システムのシームレスな統合も可能となり、十分な運用範囲を確保することができました。

このトランスフォーメーションの中核をなすのが、AIと機械学習モデルを組み合わせてパフォーマンスの低下を検出し、隠れた非効率性を明らかにして、ROIに直接影響を与えるデータ主導の意思決定をサポートする、IBMの高度な分析機能です。エネルギーの損失を特定して回復させることで、Matrix Renewables社は資産性能の最適化という点で戦略的に優位に立つことができます。

Matrix Renewables社の成功には、IBMの顧客中心のアプローチが不可欠でした。専任のカスタマー・サクセス・マネージャー（CSM）、そしてIBMグローバル・サポート・チームとその強力なツールセットへのアクセスにより、事前対応型のガイダンス、SCADA関連エラーの早期解決、スムーズな実装過程が実現しました。Matrix Renewables社は、別個の複数のモニタリング手順を抱える状態から、事前対応型でデータ駆動型の、一元化された資産性能最適化手法へと移行することができました。—これにより、Matrix社では一元的で合理的なコントロールを実現し、社内レポートと透明性を強化しました。そして最も重要なのは、今後の成長につながるスケーラブルな集約型の性能監視プラットフォームを整備したことです。