エネルギー市場の真のパイオニアであるLhyfeは、エネルギー・ミックスの多様化によって二酸化炭素排出量の削減を目指す2つのセクターである、産業とモビリティー(産業車両、バス、列車などのための水素)をターゲットにしています。

同社は3つの課題に直面しています。それは、新産業の基礎を築くこと、持続可能な開発と収益性の要件を両立させる持続可能なビジネス・モデルを見つけること、そして業界、企業、地域社会などの顧客にこの分野の信頼性を納得させることです。

「このような課題の中でも、とりわけ顧客を転換することはもちろん不可欠です。 顧客がLhyfeとともに事業活動の脱炭素化に取り組むためには、私たちの提案に、製品の品質、顧客体験、競争力のあるコスト、完璧なリード・タイムが含まれていなければなりません」とLhyfeの最高執行責任者であるAntoine Hamon氏は強調します。

産業ツールの信頼性を確保することは非常に重要であり、これらの要件のまさに中心にあります。 「例えば、ロワール・アトランティック海岸沖のSYDEV (Syndicat Département d'Energie et d'Équipement de la Vendée - Energy and Equipment department of the Vendee)の風力タービンの近くには洋上電解槽があります。 この再生可能エネルギーを使用して、ラ・ロッシュ・シュル・ヨンの公共交通機関用のグリーン水素を製造しています。 冬期は作業がより複雑になります。 最適化されたメンテナンスを通じて生産の継続性を確保する必要があります。」 とAntoine Hamon氏は説明します。

生産ツールの安定化を目指して、IBMは、技術的な探求、革新的なソリューションの共同設計、デモンストレーションの実現に特化した組織であるIBM Client Engineeringを通じて、Lhyfeをサポートしてきました。