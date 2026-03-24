CCG Software Solutionsが提供するLEXXARIはIBMテクノロジーを使用してポリシーの解釈を簡素化
保険は複雑だ。災害が発生した場合、迅速かつ正確な意思決定は極めて重要であり、複雑さにはそれ相応の影響が伴います。高密度の保険契約文の解読は、保険契約者と保険専門家の双方にとって大きな負担となる可能性があります。不確実性はすべての人を危険にさらします。保険鑑定人は自信を持って一貫性のある請求判断を下すことができず、担当者は基本的な質問に答えるだけで長い保険契約を読み直すことに時間を浪費し、顧客は保険会社に対する不満を強めていきます。
マネージド修理プログラムの提供者であり、IBM Business PartnerであるClaims Connectionグループ（CCG）は、請求プロセスの明確性を取り戻すことを目指しました。
CCGはIBMと協力して、高密度のポリシー文書を読み取り、要約し、解釈するインテリジェントなポリシー解釈プラットフォームであるLEXXARI™を構築しました。
LEXXARIはわずか14週間で共同開発されました。IBMとCCGは、それぞれの独自の専門分野を組み合わせることで、保険会社、代理店、保険契約者が保険契約データをどのようにやり取りするかを反映したワークフローを設計することができました。
IBM watsonx は実際の保険契約に基づいてトレーニングされ、IBM watsonx Orchestrate のAIエージェントがプラットフォームに統合され、ユーザーに実行可能なステップバイステップのガイダンスを提供します。
その結果、何時間にもわたる手動レビューを即座に洞察に変える、シームレスな AI 主導のプラットフォームが誕生しました。
LEXXARIはポリシーレビューを70％スピードアップし、手作業によるレビュー時間を数時間からわずか数分に短縮しました。保険契約者と保険専門家は、一貫性のある正確な情報を受け取ることができるようになり、請求プロセス中のコミュニケーションと信頼性が向上しています。補償範囲の明確化により、不払い請求が40％削減され、嵐後の電話も60％減少しました。
CCGは今後、LEXXARIを自動車、法律、官公庁、教育などの他の業界にも拡大し、高密度の文書が重要な意思決定に影響を与える場合を明確にする予定です。
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示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。