CCGはIBMと協力して、高密度のポリシー文書を読み取り、要約し、解釈するインテリジェントなポリシー解釈プラットフォームであるLEXXARI™を構築しました。

LEXXARIはわずか14週間で共同開発されました。IBMとCCGは、それぞれの独自の専門分野を組み合わせることで、保険会社、代理店、保険契約者が保険契約データをどのようにやり取りするかを反映したワークフローを設計することができました。

IBM watsonx は実際の保険契約に基づいてトレーニングされ、IBM watsonx Orchestrate のAIエージェントがプラットフォームに統合され、ユーザーに実行可能なステップバイステップのガイダンスを提供します。

その結果、何時間にもわたる手動レビューを即座に洞察に変える、シームレスな AI 主導のプラットフォームが誕生しました。