Les Mills社は、科学に裏付けられたグループ・ワークアウト、没入型デジタル・フィットネス・ソリューション、および実証済みの成果をもたらすプログラムを提供する世界的なフィットネス企業です。

急速な世界的拡大をサポートするため、同社は断片化されたシステムのモダナイズと統合を目指しました。財務チームは、手動の紙ベースのワークフローを備えた時代遅れのオンプレミス・インフラストラクチャー上で実行されるMicrosoft Dynamics AX 2009に依存していました。複数のプロバイダーにわたる手動の支払い処理により、レポートの不整合が発生し、遅延、詳細の欠落、照合の問題が発生しました。さらに、サブスクリプション請求と収益認識はシステムの外部で管理されていたため、エラーや望ましくない監査のリスクが生じていました。

フランチャイズ買収後に同社のユーザーベースが拡大するにつれて、こうした非効率性と不満はすべて増加していきました。Les Mills社は、グローバル財務の標準化、コンプライアンス管理の改善、効率化を実現するために、スケーラブルなクラウド型エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムが緊急に必要だと考えていました。