Les Mills社とIBMがERPトランスフォーメーションを通じて効率とオートメーションを強化
Les Mills社は、科学に裏付けられたグループ・ワークアウト、没入型デジタル・フィットネス・ソリューション、および実証済みの成果をもたらすプログラムを提供する世界的なフィットネス企業です。
急速な世界的拡大をサポートするため、同社は断片化されたシステムのモダナイズと統合を目指しました。財務チームは、手動の紙ベースのワークフローを備えた時代遅れのオンプレミス・インフラストラクチャー上で実行されるMicrosoft Dynamics AX 2009に依存していました。複数のプロバイダーにわたる手動の支払い処理により、レポートの不整合が発生し、遅延、詳細の欠落、照合の問題が発生しました。さらに、サブスクリプション請求と収益認識はシステムの外部で管理されていたため、エラーや望ましくない監査のリスクが生じていました。
フランチャイズ買収後に同社のユーザーベースが拡大するにつれて、こうした非効率性と不満はすべて増加していきました。Les Mills社は、グローバル財務の標準化、コンプライアンス管理の改善、効率化を実現するために、スケーラブルなクラウド型エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムが緊急に必要だと考えていました。
IBM Consultingとのパートナーシップにより、Les Mills社は既存のMicrosoft Dynamics AX 2009システムをより新しいMicrosoft Dynamics 365 Finance & Operationsソリューションに置き換えることで、グローバルな財務変革に着手し、プロセスを標準化し、複数の地域にまたがる拡張性を実現しました。
Les Mills社は、この基盤の上に、Les Mills Plus（LM+）のサブスクリプション請求をシームレスに統合することで、月末IFRS第15号の発生会計を自動化し、コンプライアンス管理と正確性を向上させました。さらに、同社はHSBC銀行およびASB銀行との統合を通じて銀行照合を自動化し、月末締めを加速し、手作業を減らしました。
イノベーションへの取り組みを次に進める中で、同社は最新の照合方法とMicrosoft Copilotを導入し、AI駆動型の洞察と生産性の向上を実現しました。Web販売決済統合や延滞料金の自動化などの継続的な改善により、デジタル・ファイナンス・エコシステムがさらに強化されました。
財務システム変革の結果、Les Mills社は強力な業績と財務成果を達成しました。
IBMの専門知識と自動化主導のアプローチに支えられたLes Mills社は、継続的なイノベーションと成長を推進するために、より高い俊敏性、拡張性、自信を持って業務を遂行できるようになりました。
Les Mills社は、世界中の20,000以上のクラブと提携しているグローバル・フィットネス企業です。科学に裏付けられたグループ・ワークアウト、没入型デジタル・フィットネス・ソリューション、BODYPUMPやBODYCOMBATなどの象徴的なプログラムを提供しています。より適合した地球を創造することを使命とするLes Mills社は、音楽、動き、テクノロジーを組み合わせ、世界中の何百万人もの人々にインスピレーションを与えています。
IBM Consultingは、AIを活用したデータ・分析戦略だけでなく、財務・会計のアウトソーシングサービスで企業を支援します。最新のデータ・アーキテクチャーから、自動化された調達・支払いプロセスやレポート作成まで、IBM Consultingは運用全体にわたって信頼できる洞察、効率性、コンプライアンス管理、拡張性の高いイノベーションを提供します。
