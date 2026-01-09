LDS Łazewski Depo & Partners社は、nFlo社と提携し、IBM watsonxテクノロジーで特許弁護士を支援しています。
インフレと経済の不確実性により研究開発資金が削減される中、知的財産業界の特許企業は、よりスリムな予算の中で強力な知的財産保護を実現するというプレッシャーの高まりに直面しています。弁護士、特許弁護士、商標スペシャリストなどの40人以上の知財専門家を擁するワルシャワに本拠を置く大手特許会社であるLDS Łazewski Depo & Partners社も、同様の課題に直面していました。
手動の特許検索は多大な時間を要し、重要な出版物を見逃すリスクや潜在的な責任を生むリスクを伴いました。申請書の作成は非常に手間がかかって人為的ミスが発生しやすいため、ミスが見落とされる可能性が高くなり、申請の却下につながる可能性があったのです。
これらの課題に対処するため、LDSは業務プロセスを合理化し、顧客により良いサービスを提供する方法を模索しました。
LDSは、IBMおよびIBMのシルバー・パートナーであるNFLOと連携して、知的財産保護プロセスを加速および簡素化するためにAIを採用しました。IBM® watsonx.ai® Studioを使用することで、nFlo社は、IPプロジェクトの手間のかかる手作業を削減できるよう特許企業を支援するために、PatentPro AIを開発しました。このソリューションを採用することで、LDSは特許検索など、IPワークフローの主要な段階を加速することができました。
弁護士は、データベースを手動で検索してレビューするために膨大な時間を費やす代わりに、自然言語で発明を説明し、PatentPro AIにAPI連携を使用して、信頼度スコア付きの関連特許を探し出すことができるようになりました。
PatinPro AIは商業上の機密情報を日常的に扱う業界向けに開発されているため、LDSは強力なクライアント情報セキュリティーとデータ・ガバナンス機能をソリューションに組み込むこともできました。
PatientPro AIは、ほぼ即座にLDSにプラスの影響を与え、検索の時間を節約し、結果に対する信頼性を向上させることができました。弁護士は手作業から解放されて、戦略コンサルティングやアセスメントなど、より価値の高い仕事に集中できるようになりました。LDSは、特許検索の成功を踏まえて、PatentPro AIを試験的に起草に取り入れることを計画しています。これにより、チームは議論の簡易版をインプットできるようになり、そのソリューションを完全な特許出願草案に拡張してレビューできるようになります。PatientPro AIの採用が進むにつれて、LDSは、同社が優先する優れたサービス品質を維持し、それを上回る成果を上げながら、年間より多くのプロジェクトを処理できるようになると予想しています。
1995年に設立されたLDS Łazewski Depo& Partners社は、ポーランド全土の顧客に知的財産権に関する最高レベルの専門知識を提供しています。ワルシャワに本拠を置く40人以上の専門家およびサポート・スタッフからなる同社のチームには、弁護士、特許弁護士、商標専門家も含まれています。
ポーランドのワルシャワに拠点を置く nFlo は、包括的なITインフラ、サイバーセキュリティ、AIソリューションを専門とする企業です。高品質のコンサルティング、実装、メンテナンス、監査サービスを提供するnFlo社は、顧客のITシステムの信頼性、効率性、セキュリティーを保証する業務に取り組んでいます。
© Copyright IBM Corporation 2025.
IBM、IBMロゴ、およびwatsonx.aiは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。