本プロジェクトは神戸製鋼所にとって初の事業部門横断の ERP 標準化プロジェクトでしたが、KOBELCO-SAP を用いた新システムへの本番稼働はスムーズに行われ、神戸製鋼所が抱えていた基幹業務における課題を構造的に解決することに成功しました。

具体的には、SAP 標準機能の適用率が従来の 6%から 82％へと大幅に向上しました。本社経理においては、約 400 件にのぼったアドオンは 100 件にまで削減されました。この標準化の徹底により、新規開発や保守にかかるコストが大幅に削減されるとともに、将来的なバージョンアップ対応や拡張時の柔軟性が高まりました。

あわせて、帳票の電子化や決算業務のオンライン化によって、紙文化からの脱却と柔軟な働き方への対応が進んだほか、本社会計として分かれていた複数のシステム統合により、部門間の連携・確認作業が不要となり、リアルタイムなデータ確認と待機時間の短縮も実現されました。また、ワークフロー導入やマスタ管理再設計によって、ガバナンスと業務統制の強化も進められました。

特筆すべきは今回の取り組みを通じて、事業部門制を敷いている神戸製鋼所においても IT企画部がアプリケーション領域における全社共通基盤の維持・運営という中核的な役割を担い、経理部門や各事業部門と連携しながら変革を支える存在となったことです。これまで情報インフラや情報セキュリティ領域では共通基盤を支えてきましたが、今回のプロジェクトを契機に新たなガバナンス体制を確立したことは、神戸製鋼所自身が「最も重要な成果の一つ」として認識する結果につながりました。

また基幹業務基盤の整備によって、将来的な AI 活用やデータ分析の高度化といった次世代DX 施策にもスムーズに対応できる体制が整っております。IBM は今後も神戸製鋼所の DX推進パートナーとして、運用保守の継続支援に加え、SAP 以外のアプリケーション領域においても IBM のプログラム管理手法を適用し、変革を支援してまいります。