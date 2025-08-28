S/４HANA 導入による標準化・ガバナンス強化の実現
株式会社神戸製鋼所（以下、神戸製鋼所）は、鉄鋼・アルミ、素形材、溶接、機械、エンジ、建機、電力など多岐にわたる事業展開の中で、部門ごとに個別最適化された業務プロセスと基幹システムを運用してきました。
本社経理部門では SAP ERP を導入していたものの、本社経理領域だけで約 400 件にもおよぶアドオン（追加）開発によりシステムが複雑化していました。これによりバージョンアップや保守性に課題を抱えており、モダナイゼーションの妨げになっていました。また会計処理が複数のシステムに分散されており、帳票出力などが紙ベースで行われるなど、業務が属人的かつ非効率な状況にありました。
SAP ERP の保守期限が迫る中、老朽化した既存システムのままでは事業変化への迅速な対応や将来的な拡張が困難であり、全社横断の DX（デジタル・トランスフォーメーション）推進を加速させるための新たな共通 ERP 基盤の構築が急務となっていました。
神戸製鋼所は老朽化・分断化された基幹システムを刷新し、全社共通の ERP 基盤「KOBELCO-SAP」の構築に着手しました。IBM は構想から導入・定着までの全行程を通じて支援を行うとともに、プロジェクトマネジメント面でも中心的な役割を担いました。SAP の最新製品である S/4HANA を軸に、業務プロセスとシステム機能の配置を全面的に再設計し、Fit to Standard（F2S）の原則に基づき、標準機能の活用による業務変革を主導しました。
当初は各部門で個別に SAP 導入プロジェクトを進める計画もありましたが、導入コストや維持コストの観点から、エンジニアリング・電力・本社の 3 事業部門が 1 つの SAP 環境を共有するワンインスタンス構成で同時稼働を目指して進めることとなりました。IBM はベンダーを横断するプログラム管理者として、導入方針・管理手法・マスタ設計・運用体制の統一を推進し、事業部門間の合意形成と本番稼働の成功に貢献しました。
また、インフラ面では基幹システムを AWS 上に構築し、2 つのリージョンにサーバーを設置したことによりセキュリティと災害対策の両立を実現しました。サーバー管理を AWSに委託することで、運用負荷や IT コストの削減にもつながりました。
本プロジェクトは神戸製鋼所にとって初の事業部門横断の ERP 標準化プロジェクトでしたが、KOBELCO-SAP を用いた新システムへの本番稼働はスムーズに行われ、神戸製鋼所が抱えていた基幹業務における課題を構造的に解決することに成功しました。
具体的には、SAP 標準機能の適用率が従来の 6%から 82％へと大幅に向上しました。本社経理においては、約 400 件にのぼったアドオンは 100 件にまで削減されました。この標準化の徹底により、新規開発や保守にかかるコストが大幅に削減されるとともに、将来的なバージョンアップ対応や拡張時の柔軟性が高まりました。
あわせて、帳票の電子化や決算業務のオンライン化によって、紙文化からの脱却と柔軟な働き方への対応が進んだほか、本社会計として分かれていた複数のシステム統合により、部門間の連携・確認作業が不要となり、リアルタイムなデータ確認と待機時間の短縮も実現されました。また、ワークフロー導入やマスタ管理再設計によって、ガバナンスと業務統制の強化も進められました。
特筆すべきは今回の取り組みを通じて、事業部門制を敷いている神戸製鋼所においても IT企画部がアプリケーション領域における全社共通基盤の維持・運営という中核的な役割を担い、経理部門や各事業部門と連携しながら変革を支える存在となったことです。これまで情報インフラや情報セキュリティ領域では共通基盤を支えてきましたが、今回のプロジェクトを契機に新たなガバナンス体制を確立したことは、神戸製鋼所自身が「最も重要な成果の一つ」として認識する結果につながりました。
また基幹業務基盤の整備によって、将来的な AI 活用やデータ分析の高度化といった次世代DX 施策にもスムーズに対応できる体制が整っております。IBM は今後も神戸製鋼所の DX推進パートナーとして、運用保守の継続支援に加え、SAP 以外のアプリケーション領域においても IBM のプログラム管理手法を適用し、変革を支援してまいります。
株式会社神戸製鋼所（ibm.com 外部へのリンク）は、1905 年に創業され日本の総合メーカーで、鉄鋼・アルミなどの素材系事業、機械・エンジニアリング・建設機械などの機械系事業、電力事業の 3 つを柱としています。これらの事業を通じて、社会課題の解決や産業の発展に貢献しています。国内外に多数の拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。また、「安全・安心で豊かな暮らしの中で、今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界。」を企業理念のひとつに掲げ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みも積極的に行っています。
クラウド移行による生産性・効率性の向上、コスト削減を実現した企業の事例をご紹介。IBMコンサルティングがどのように変革を支援したのか、ぜひご覧ください。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMのロゴは、IBM Corp.の商標であり、世界の多くの管轄区域で登録されています。本書は最初の発行日時点における最新情報を記載しており、IBMにより予告なしに変更される場合があります。IBMが事業を展開している国または地域であっても、特定の製品を利用できない場合があります。
引用または説明されているすべての事例は、一部のクライアントがIBMの製品を使用し、達成した結果の例として提示されています。実際の性能、コスト、削減効果、またはその他の結果は、運用環境によって異なる場合があります。