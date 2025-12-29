IBM Expert Labs主導の統合は、KIBのデジタル・エコシステム全体にわたって測定可能な成果をもたらし、デジタル・サービスの市場投入までの時間を40%短縮するとともに、顧客が新機能へより迅速にアクセスできるようにしました。さらに、この統合によりトランザクション・スループットが4倍に向上し、大量の顧客アクティビティーも余裕をもって処理できるようになりました。

KIB全体で、内部チームがミドルウェアを自律的に管理・運用できるようになり、統合基盤の長期的なサステナビリティーと主体的な運用責任が確保されました。さらに、この統合プラットフォームによりレイテンシーが60%削減され、より高速でスムーズなデジタル・インタラクションが実現しました。

このトランスフォーメーションにより、KIBはデジタル製品の発売を加速させ、パートナーへのオンボーディングを合理化し、進化する規制基準への準拠を維持できるようになりました。最新のアジャイルな統合アーキテクチャが導入されたことで、KIBはより迅速にイノベーションを起こし、効率的に拡張し、デジタル・チャネル全体で強化された顧客体験を提供できるようになりました。