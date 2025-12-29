KIBはIBMと提携し、統合基盤をモダナイズすることで、デジタル成長とイノベーションを加速しています。
KIBは、レガシーミドルウェアが抱える増大する課題に直面し、銀行のデジタル・トランスフォーメーションを妨げていました。従来の統合ソリューションは複雑なポイント・ツー・ポイント接続を生み、柔軟性に欠けるうえ、手作業での介入やカスタムコーディングが必要なため、保守コストも高くなっていました。
これらの制限により、市場投入までの時間が遅れ、リアルタイム処理が制限され、拡張性、パフォーマンス、顧客体験に影響を及ぼしました。
デジタルサービス向けに、顧客が新しい機能に迅速にアクセスできるようになります
大量の顧客アクティビティを簡単にサポート
より迅速でスムーズなデジタル・インタラクションを提供
KIBはIBM Expert Labsと緊密に連携し、IBM® webMethods Hybrid Integrationを基盤とした、最新のエンドツーエンド統合アーキテクチャの構築に向けた戦略的な変革に着手しました。この共同の取り組みにより、KIBのデジタル成長戦略に沿った、クラウドネイティブでスケーラブルかつ高度なセキュリティを備えたミドルウェア環境の基盤が構築されました。
IBM Expert Labsは、エンタープライズ・グレードの統合プラットフォームの設計と実装を支援し、300の再利用可能なAPIを実現するとともに、フィンテック、非銀行金融会社（NBFC）、サードパーティー・サービス・プロバイダーとのシームレスな連携を可能にするオープン・バンキング・フレームワークを構築しました。このソリューションにより、レガシー・システムはコンテナ化されたデプロイメント、統合監視、最適化されたリソース管理へと置き換えられ、手作業による運用負荷と統合の複雑さが大幅に削減されました。
IBM Expert Labs主導の統合は、KIBのデジタル・エコシステム全体にわたって測定可能な成果をもたらし、デジタル・サービスの市場投入までの時間を40%短縮するとともに、顧客が新機能へより迅速にアクセスできるようにしました。さらに、この統合によりトランザクション・スループットが4倍に向上し、大量の顧客アクティビティーも余裕をもって処理できるようになりました。
KIB全体で、内部チームがミドルウェアを自律的に管理・運用できるようになり、統合基盤の長期的なサステナビリティーと主体的な運用責任が確保されました。さらに、この統合プラットフォームによりレイテンシーが60%削減され、より高速でスムーズなデジタル・インタラクションが実現しました。
このトランスフォーメーションにより、KIBはデジタル製品の発売を加速させ、パートナーへのオンボーディングを合理化し、進化する規制基準への準拠を維持できるようになりました。最新のアジャイルな統合アーキテクチャが導入されたことで、KIBはより迅速にイノベーションを起こし、効率的に拡張し、デジタル・チャネル全体で強化された顧客体験を提供できるようになりました。
Kuwait International Bank（KIB）は、小売、コーポレート、投資の各分野で革新的なバンキング・ソリューションを提供する大手金融機関です。デジタル・トランスフォーメーションと顧客中心のサービスに取り組んでいるKIBは、テクノロジーとコンプライアンス管理を通じてクウェートの金融エコシステムを推進する上で重要な役割を果たしています。
