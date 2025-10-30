AIを活用したソリューションにより、計画を数日から数時間に短縮
デンマークを代表するチャーター航空会社・航空機の乗組員・保守・保険（ACMI）会社であるJettime社は、旅行者が快適かつ時間通りに目的地に到着できるよう支援してきた20年近くの経験があります。
業種・業務において利益率が低い場合、特にJettime社などの小規模な航空会社にとって、業務効率は非常に重要です。長期的な要員計画が不正確になると、コストとサービス品質の両方に大きな影響を与える可能性があります。そして、サードパーティの航空会社では、フライト量の変動により労働力の予測が難しいものです。
Jettime社のシニアビジネスコントローラーであるCarsten Stenhøj Schiøtzは、「私たちはフレンドリーでサービス志向の強い客室乗務員とパイロットで有名ですが、彼らを適切な場所に適切なタイミングで、最も効率的な方法で案内するのに苦労しました」と回想します。ハブベースの航空会社とは異なり、Jettime社の乗組員はフィンランドから出発し、ギリシャに飛んでスウェーデンに到着する場合があります。労働法や航空交通規則を遵守しながら、この複雑さを管理するには、綿密な調整が必要です。
クルー計画チームは長年にわたって、限られた数のルールしか処理できず、信頼性の低い成果を生み出すことが多いスプレッドシートに依存していました。フライトスケジュールが複雑化するにつれ、この手作業ではジェットタイムの業務要求に追いつかないことが明らかになった。
Jettime社は、IBM Planning Analyticsソリューションの実際の動作を観察した後、IBM ゴールド・ビジネス・パートナーのCogniTech社と提携しました。
CogniTechのクライアント・マネージャーであるTheis Hartvig Poulsen氏は、「多くの人はIBM Planning Analyticsを単なる予算業務ツールと考えていますが、少しクリエイティビティがあれば、最も困難な計画立案の課題を解決できます」と言います。
概念実証が成功した後、Jettime社とCogniTech社は6か月かけてソリューションのデプロイを行い、乗組員とデータシステムを備えたソリューションを実装し、乗組員の稼働率を最適化するためのルールを設定しました。
Stenhøj Schiøtz氏は、このトランスフォーメーションについて次のように振り返ります。「上手くいくと思っている人はそれほど多くはありませんでした。CogniTech社のオープンな精神と学ぶ意欲がなければ、達成は不可能だったでしょう」
乗員計画ソリューションは、空き状況、場所、生産タイプに基づいてクルーの必要性を計算し、Jettime社に航空機とフライトの包括的な概要を提供します。
IBM Planning Analyticsの稼働開始により、Jettimeは乗組員の予測プロセスの精度、透明性、効率性を向上させました。これにより、同社は6桁の高額な節約を行うことができました。
Stenhøj Schiøtz氏は次のように述べています。「先月、最初のスタッフ計画会議を行ったばかりで、IBM Planning Analyticsは完璧に機能しました。以前のモデルと比較して、すでに数字に対する信頼が大幅に高まっており、ソリューションにルールとロジックが組み込まれているため、使用すればするほど正確になるはずです」
Jettime は、クルーペアの予測に必要な時間を6日からわずか3時間に短縮しました。これにより効率性が向上し、航空会社は財務予算と人事予算を支援しながら、最長で5年先までの計画を立てられるようになりました。
Jettim社では、乗組員計画モデルの成功を受けて、輸送資産計画、価格シミュレーション、保守、予測など、他のユースケースへの拡大を検討しています。
Stenhøj Schiøtz氏は次のように締めくくります。「IBM Planning Analyticsを使用してこのような包括的な計画ソリューションを構築する方法については、すでに他の航空会社からも関心を受けています。私たちの知る限りでは、これまでにこのような航空ソリューションを開発した人はいません。IBMとCogniTechのサポートを受けながら、このイノベーションをJettime社に導入できることを誇りに思います」
Jettime A/S社は、2020年6月に設立されたデンマークの独立系民間航空会社です。この航空会社は、TUI、Bravo Tours、Apollo、Ving、 Club La Santaなど、北欧地域の大手旅行会社に代わって、旅行者を目的地まで輸送しています。同社は、エア・グリーンランド、SAS、フィンエアーなどの他の航空会社に代わってフライトも運航しています。Jettimeは、コペンハーゲン、ビルンド、ヘルシンキ、ストックホルムの拠点に約540人の従業員を擁し、14機のボーイング737 NG旅客機を運航しています。コペンハーゲン空港の同社技術部門がこれらの航空機を保守しています。
2019年に設立されたCogniTech社は、デンマークにおけるIBM Business Partner® のIBM Planning AnalyticsおよびIBM Business Analytics Enterpriseの主要ビジネスパートナーです。25人を超える従業員を擁するCogniTech社は、長期的なパートナーシップを構築し、クライアントがデータ駆動型の意思決定を行えるよう支援することを目指しています。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBMおよびIBMロゴはIBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。