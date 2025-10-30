デンマークを代表するチャーター航空会社・航空機の乗組員・保守・保険（ACMI）会社であるJettime社は、旅行者が快適かつ時間通りに目的地に到着できるよう支援してきた20年近くの経験があります。

業種・業務において利益率が低い場合、特にJettime社などの小規模な航空会社にとって、業務効率は非常に重要です。長期的な要員計画が不正確になると、コストとサービス品質の両方に大きな影響を与える可能性があります。そして、サードパーティの航空会社では、フライト量の変動により労働力の予測が難しいものです。

Jettime社のシニアビジネスコントローラーであるCarsten Stenhøj Schiøtzは、「私たちはフレンドリーでサービス志向の強い客室乗務員とパイロットで有名ですが、彼らを適切な場所に適切なタイミングで、最も効率的な方法で案内するのに苦労しました」と回想します。ハブベースの航空会社とは異なり、Jettime社の乗組員はフィンランドから出発し、ギリシャに飛んでスウェーデンに到着する場合があります。労働法や航空交通規則を遵守しながら、この複雑さを管理するには、綿密な調整が必要です。

クルー計画チームは長年にわたって、限られた数のルールしか処理できず、信頼性の低い成果を生み出すことが多いスプレッドシートに依存していました。フライトスケジュールが複雑化するにつれ、この手作業ではジェットタイムの業務要求に追いつかないことが明らかになった。