IO Riverは、組織がマルチエッジ・アーキテクチャーの全ポテンシャルを解き放つことを可能にし、トラフィックをインテリジェントにルーティングし、複数のエッジプロバイダー間でコンピューティングをデプロイします。マルチエッジ戦略が複雑化するにつれ、トラフィック・ステアリング・ポリシーは、パフォーマンス、コスト、可用性を大規模に最適化する必要があります。

これらの非常にきめ細かなポリシーは、最終的にはDNS層で実行される必要があり、わずかな制限でもアップタイムやユーザー・エクスペリエンスに影響を与える可能性があります。以前は単一のDNSプロバイダーに依存していたIO River社は、冗長性と柔軟性に関する制約に直面していました。DNSは重要な依存関係であるため、弱点があればトラフィック・ルーティング、プラットフォームの信頼性、顧客の信頼に直接影響を与える可能性があります。