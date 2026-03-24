DNSによるマルチエッジ・レジリエンスの強化

IO Riverは、IBM NS1 Connectを使用して、きめ細かく回復力のあるトラフィック・ステアリングを実現しています。

NS1 Connectのダイアグラム
複雑なエッジ・ポリシーをDNSロジックに変換

IO Riverは、組織がマルチエッジ・アーキテクチャーの全ポテンシャルを解き放つことを可能にし、トラフィックをインテリジェントにルーティングし、複数のエッジプロバイダー間でコンピューティングをデプロイします。マルチエッジ戦略が複雑化するにつれ、トラフィック・ステアリング・ポリシーは、パフォーマンス、コスト、可用性を大規模に最適化する必要があります。

これらの非常にきめ細かなポリシーは、最終的にはDNS層で実行される必要があり、わずかな制限でもアップタイムやユーザー・エクスペリエンスに影響を与える可能性があります。以前は単一のDNSプロバイダーに依存していたIO River社は、冗長性と柔軟性に関する制約に直面していました。DNSは重要な依存関係であるため、弱点があればトラフィック・ルーティング、プラットフォームの信頼性、顧客の信頼に直接影響を与える可能性があります。
100％ NS1の導入以降のアップタイム マルチDNS 単一のプロバイダーへの依存を排除 ASNベース 高粒度トラフィック制御
NS1 Connectは、ASNに基づいてトラフィック・ステアリングが可能な唯一のDNSプラットフォームです。
Michael Hakimi氏 共同創設者兼最高技術責任者 IO River
マルチエッジ向けのAPI駆動型DNSの統合

IO Riverは、柔軟性、構成可能性、クリーンなAPI連携を実現できるIBM NS1 Connectを選択しました。他のプロバイダーでは、より複雑な実装が必要で、高粒度のルーティング・ロジックをサポートする機能に欠けていました。

IO Riverは、IBM NS1 Connect Traffic Steeringをプラットフォームに直接統合し、DNSを静的な構成レイヤーから動的な意思決定エンジンに変換しました。NS1フィルター・チェーンを使用して、複雑な顧客定義のポリシーを、ASNベースのルーティングを含む正確なDNSロジックに変換します。この統合により、冗長性が向上し、単一のDNSプロバイダーへの依存が軽減され、新しいエッジ・プロバイダーとルーティング・ストラテジーの導入に合わせてプラットフォームを拡張できるようになりました。
レジリエンスの強化とスケーラブルな成長

IBM NS1 Connectを導入して以来、IO River社は100％の稼働率を経験しています。アーキテクチャーへの影響は即座に現れ、エッジ層全体の可用性が強化され、プラットフォーム全体のレジリエンスが向上しました。

マルチプロバイダーのDNSサポートにより、IO Riverは依存関係のリスクを軽減し、社内チームと顧客双方の信頼性を向上させました。DNSはもはや制限要因ではなく、ASNベースのステアリングなど、高度なトラフィック・ルーティング機能を実現するものです。このプラットフォームは、将来の性能の最適化とマルチエッジ・アーキテクチャーの需要の拡大に対応するスケーラブルな基盤を備えています。
IO Riverについて

IO Riverはマルチエッジソリューションの中心的なプラットフォームであり、組織が複数のエッジプロバイダーにわたってトラフィックステアリングとエッジコンピューティングを構築、展開、管理し、パフォーマンス、コスト、および可用性を最適化できるようにします。

 製品・サービス IBM® NS1 Connect
IBM NS1 Connectでインテリジェントなトラフィック・ステアリングを有効にする

IBM NS1 Connectは、複雑なルーティング・ポリシーを正確で高性能な決定に変換する、インテリジェントなAPIファーストのDNSおよびトラフィック・ステアリングを提供します。フィルター・チェーンやASNベースのルーティングなどの高度な機能により、組織はマルチクラウドおよびマルチエッジ環境全体でレジリエンス、可用性、制御性を向上させることができます。

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法務

© Copyright IBM Corporation. 2026年3月。

IBM、IBMのロゴ、IBM NS1 CONNECTは、IBM Corp.は、世界中の多くの国で登録されたIBM Corp.の商標です。

示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の設定や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。