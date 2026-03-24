IO Riverは、IBM NS1 Connectを使用して、きめ細かく回復力のあるトラフィック・ステアリングを実現しています。
IO Riverは、組織がマルチエッジ・アーキテクチャーの全ポテンシャルを解き放つことを可能にし、トラフィックをインテリジェントにルーティングし、複数のエッジプロバイダー間でコンピューティングをデプロイします。マルチエッジ戦略が複雑化するにつれ、トラフィック・ステアリング・ポリシーは、パフォーマンス、コスト、可用性を大規模に最適化する必要があります。
これらの非常にきめ細かなポリシーは、最終的にはDNS層で実行される必要があり、わずかな制限でもアップタイムやユーザー・エクスペリエンスに影響を与える可能性があります。以前は単一のDNSプロバイダーに依存していたIO River社は、冗長性と柔軟性に関する制約に直面していました。DNSは重要な依存関係であるため、弱点があればトラフィック・ルーティング、プラットフォームの信頼性、顧客の信頼に直接影響を与える可能性があります。
IO Riverは、柔軟性、構成可能性、クリーンなAPI連携を実現できるIBM NS1 Connectを選択しました。他のプロバイダーでは、より複雑な実装が必要で、高粒度のルーティング・ロジックをサポートする機能に欠けていました。
IO Riverは、IBM NS1 Connect Traffic Steeringをプラットフォームに直接統合し、DNSを静的な構成レイヤーから動的な意思決定エンジンに変換しました。NS1フィルター・チェーンを使用して、複雑な顧客定義のポリシーを、ASNベースのルーティングを含む正確なDNSロジックに変換します。この統合により、冗長性が向上し、単一のDNSプロバイダーへの依存が軽減され、新しいエッジ・プロバイダーとルーティング・ストラテジーの導入に合わせてプラットフォームを拡張できるようになりました。
IBM NS1 Connectを導入して以来、IO River社は100％の稼働率を経験しています。アーキテクチャーへの影響は即座に現れ、エッジ層全体の可用性が強化され、プラットフォーム全体のレジリエンスが向上しました。
マルチプロバイダーのDNSサポートにより、IO Riverは依存関係のリスクを軽減し、社内チームと顧客双方の信頼性を向上させました。DNSはもはや制限要因ではなく、ASNベースのステアリングなど、高度なトラフィック・ルーティング機能を実現するものです。このプラットフォームは、将来の性能の最適化とマルチエッジ・アーキテクチャーの需要の拡大に対応するスケーラブルな基盤を備えています。
IO Riverはマルチエッジソリューションの中心的なプラットフォームであり、組織が複数のエッジプロバイダーにわたってトラフィックステアリングとエッジコンピューティングを構築、展開、管理し、パフォーマンス、コスト、および可用性を最適化できるようにします。
© Copyright IBM Corporation. 2026年3月。
IBM、IBMのロゴ、IBM NS1 CONNECTは、IBM Corp.は、世界中の多くの国で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の設定や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。