IBMはSevOneへ移行し、数百万ドルのサードパーティー費用を削減するとともに、ネットワークの可視化を向上させました。
最高情報責任者（CIO）組織は、IBMの社内IT戦略を主導し、IBMの従業員、顧客およびパートナーに対してITソリューションの提供、セキュリティー強化、モダナイゼーションおよびサポートを行っています。170カ国以上で事業を展開するIBMは、数千台のデバイスを含む広範なネットワーク・インフラを有しており、ネットワーク可視化において大きな課題に直面しています。
IBMは既存のネットワーク監視において複数の重大な課題に直面していました。グローバル規模の事業展開に対応するため、複数の地域にまたがる業務を管理できる強固なネットワーク可視化システムが必要でした。しかし、サードパーティー製のネットワーク監視ツールを使用することで、コスト増加と運用の複雑化が生じていました。加えて、CIO組織はネットワーク可視化を効率化し、既存のレガシーシステムを置き換えるための統合ソリューションを必要としていました。
同組織がIBM SevOneソリューションを採用したのは、ネットワーク可視化のモダナイゼーションとサードパーティー・ツールへの依存度を軽減するためでした。移行プロセスは大規模で、綿密な計画とSevOneチームとの協力が必要でした。IBMの仮想化環境のおかげでデプロイメントは比較的容易でしたが、複数地域にまたがる膨大なデバイスの移行には大きな課題が伴いました。
SevOneは、豊富な監視指標と予測分析機能を備えた包括的なソリューションを提供しました。このソリューションにより、IBMは複数のレガシーなネットワーク監視ツールをシングル・プラットフォームに統合でき、運用の簡素化と効率化を実現しました。IBMのCIO組織とSevOne開発チームの緊密な連携により、IBMの変化するニーズに対応した継続的なソリューション改善と適応が可能となりました。
IBM CIOグローバル・エンタープライズ・ネットワークのツール・オートメーション担当リード・アーキテクト、Sean Daviesはこの変革の重要性を次のように語ります。「SevOneは以前のツールをはるかに超える多彩な指標を提供してくれました。ネットワーク性能を先回りして監視・予測できる能力は、私たちにとって画期的でした」。
SevOneの導入により、ネットワーク可視化と管理が大幅に改善されました。複数のレガシーシステムを単一の統合プラットフォームに集約することで、IBMは大幅なコスト削減を実現し、サードパーティー製ネットワーク監視ツールにかかる費用を排除できました。SevOneの高度な予測機能により、IBMはネットワークの問題がユーザーに影響を及ぼす前に対処できるようになり、ネットワーク全体の性能と利用率が向上しました。
SevOneが提供する統合ネットワーク・ビューにより、複数地域にまたがる20,328台のデバイス管理が簡素化され、業務効率が向上し、生産性が増大しました。包括的なデータカバレッジと分析により、的確な意思決定が可能となり、さらなるイノベーションとネットワーク性能の向上が促進されました。SevOneは特にデータ・インサイト・ダッシュボード機能の利用が広く進み、ユーザーの定着率が高まったことで、変革の成功に大きく貢献しています。
IBM CIOハイブリッド・クラウド・インフラストラクチャーおよびネットワーク担当ツール・分析リーダーのShobhit Rastogi氏は、これらの成果の影響について次のように述べました。「ネットワーク性能を先回りして監視・予測する能力は、効率性を向上させただけでなく、SevOneをIBM内でさらなるイノベーションを促進する存在として位置付けました」。
主要指標：
