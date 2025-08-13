同組織がIBM SevOneソリューションを採用したのは、ネットワーク可視化のモダナイゼーションとサードパーティー・ツールへの依存度を軽減するためでした。移行プロセスは大規模で、綿密な計画とSevOneチームとの協力が必要でした。IBMの仮想化環境のおかげでデプロイメントは比較的容易でしたが、複数地域にまたがる膨大なデバイスの移行には大きな課題が伴いました。

SevOneは、豊富な監視指標と予測分析機能を備えた包括的なソリューションを提供しました。このソリューションにより、IBMは複数のレガシーなネットワーク監視ツールをシングル・プラットフォームに統合でき、運用の簡素化と効率化を実現しました。IBMのCIO組織とSevOne開発チームの緊密な連携により、IBMの変化するニーズに対応した継続的なソリューション改善と適応が可能となりました。

IBM CIOグローバル・エンタープライズ・ネットワークのツール・オートメーション担当リード・アーキテクト、Sean Daviesはこの変革の重要性を次のように語ります。「SevOneは以前のツールをはるかに超える多彩な指標を提供してくれました。ネットワーク性能を先回りして監視・予測できる能力は、私たちにとって画期的でした」。