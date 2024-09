IBMはまた、APIライフサイクル管理および公開プロセスにカスタマイズと自動化を追加し、プロバイダーがAPIとそのドキュメントをゲートウェイに公開することを容易にし、その結果、企業とそのユーザーに大きな恩恵をもたらしました。

「現在、公開されているAPIは約1,000個で、そのうち200個はAPIハブで、800個はBlue APIでサポートされています。昨年は、1か月に3~4 億回のAPI呼び出しがあり、4億回という安定した状態に近づきました」とFrohlingは言います。「一意のAPI利用者数は2,000人に近づいています。約3個から4個の新しいAPIが、250のさまざまなチームから毎月公開されています。この数字は毎月増え続けています」

このプラットフォームの今後の拡張について、Frohling氏は次のように語ります。「現在、プラットフォームのホスティングにはAPI Connect Reserved Instance service on IBM Cloudサービスを使用しており、カスタマイズはCIOの社内ワークロード用OpenShiftハイブリッドクラウド・プラットフォーム、Cirrus上で実行しています。私たちは、IBM Cloud Pak for Integration on Cirrusの活用を目指しています。これはかなり労力がかかる作業ですが、IBM Cloud Pak for Integration on Cirrusの一部であるAPI Connectインスタンスを使用することで、ワークロードをいつでも最適な場所に移動させ、コスト削減に貢献することができます」