未来に備えたデジタル化企業へと変貌するHEINEKEN社
300を超えるブランドを有し、190以上の国や地域で事業を展開する世界的に知られる醸造企業であるHEINEKEN社は、その戦略ロードマップにおいて常に将来を見据えた取り組みを優先してきました。この先進的なビジョンに触発され、HEINEKEN社は2021年にEvergreen戦略を発表しました。これは、持続可能な成長、デジタル・イノベーション、長期的なレジリエンスを基盤としています。
この戦略の中心にあるのは、大胆な野心でした。それは「世界で最もつながりのある醸造企業」になることです。HEINEKEN社は、デジタル化を強化することによってのみこの目標を実現できると認識し、フロントエンドのデジタル・トランスフォーメーションを進めると同時に、バックエンドのモダナイズと簡素化に着手しました。
そこで、強固な「デジタル・バックボーン」を構築するために、包括的なデジタル・トランスフォーメーションに乗り出しました。消費者へのルートのデジタル化、データの価値の活用、エンドツーエンドの業務プロセスの簡素化と自動化、安全でモダンなテクノロジー・ランドスケープの構築に注力しました。この取り組みの一環として、断片化されたテクノロジー・ランドスケープに対応し、無駄のないデジタル・コアと標準化されたクラウドベースのビジネス・プラットフォームを備えた「個々は独立しつつも密接に連携した」ランドスケープを構築することを目指しました。
HEINEKEN社とIBMのパートナーシップは2013年にまでさかのぼり、その後大きく進化し、効率性を最大化するための抜本的な改善にも取り組んできました。両社は連携して、HEINEKEN社のDigital & Technology部門にアジャイルDevOpsの働き方を導入し、将来を見据えた「Polaris」サービスおよびデリバリー・フレームワークを構築してきました。
また、Digital Backboneプログラムの一環として、両社はハイブリッド・クラウドベースのモジュール型ITランドスケープの推進にも共に取り組みました。両社は、Microsoft Azureクラウド上に無駄のないグローバルなSAP S/4HANAコアを構築しただけではなく、先進的な分析とデータ駆動型の洞察の能力をさらに高めるために、最適なビジネス・プラットフォームや集中型データレイクとも統合しました。TerraformとRed Hat Ansibleを活用して、OSの事前構成、ハードウェアおよび仮想マシンのプロビジョニング、セキュリティーの強化、SAPの事前構成、SAP S/4HANAのインストールとリストアなどの主要プロセスを迅速化する一連の自動化も共同で開発しました。
HEINEKEN社はIBM Consultingやその他のテクノロジー・パートナーと協力して新しいDigital Backboneを構築・導入し、パイロットに成功した後、2024年にはルワンダ、エジプト、セルビアの3拠点で本稼働を開始しました。
データ・トランスフォーメーションも大規模に取り組み、各オペレーティング・カンパニー（OpCo）間の業務をすり合わせ、データ・ガバナンス、アーキテクチャー、リネージ追跡を強化するためのデータ管理ブループリントの策定から始まりました。これにより、データがよりアクセスしやすく、信頼性の高いものとなりました。また、両社はAzure Data Lake上にセルフサービス分析プラットフォームを構築し、ビジネス・ユーザーがリアルタイムの洞察や高度なレポート機能にアクセスできるようにしました。
チームは、データ取り込みパイプラインの構築、技術アーキテクチャーやエンジニアリングの専門知識の提供など、幅広いデータ・サービスを提供しました。IBMは、トレーニング、チェンジ・マネジメント、プロセス最適化でもHEINEKEN社を支援しました。さらに、HEINEKEN社は従来のDataOpsからAIを活用したIT運用（AIOps）への移行も進めています。
このデータ・トランスフォーメーションの取り組みの成果として、統合メタデータ・リポジトリーを提供し、メタデータ駆動の意思決定を支援する集中型のメタデータ・ハブが開発されました。このハブはユーザー・ペルソナに基づいた設計がされており、利害関係者ごとに最適化されたインサイトを提供します。加えて、IBMはHEINEKEN社のために大規模なグローバル・データ移行プロジェクトを主導し、データの整合性を維持しながらシームレスな移行を実現しました。
HEINEKEN社は長年にわたりIBMと協力し、オートメーションとAIをデジタル業務に取り入れてきました。最近では、IBM® Consulting Advantageを活用し、さまざまなサービスを提供するAIアシスタントの導入を始めています。Microsoft社とのコラボレーションでは、HEINEKEN社のインテリジェント・チャットボットであるHoppyをローコード・アプリからプロコード・アプリへと進化させ、さまざまな統合を実現しました。
過去10年間にわたり、HEINEKEN社とIBMは共同創造、共同実行、共同イノベーションというトランスフォーメーションの旅を歩んできました。
両社の最初の取り組みの1つであったアジャイルDevOpsトランスフォーメーションは、プロダクト・オーナー、OpCoのビジネス・ユーザー、デリバリー・チームの間に透明性、スピード、継続的なコラボレーションの文化を育み、ビジネス価値の提供を共同で加速しました。
同社が取り組んだもう1つの大きな高収益施策は、SAP S/4HANAランドスケープを活用したハイブリッド・クラウドの採用でした。これにより、将来の環境に再利用可能なスクリプト、デプロイメント効率と品質の向上、生産性の強化といった大きなメリットが得られました。特筆すべきは、導入時間が1〜2日からわずか45分へと95％短縮されたことです。さらに、ハードウェアおよび仮想マシンのプロビジョニングも劇的に加速し、10〜15日から5分未満に短縮されました。これらの成果によって、迅速なスケーリング、顧客サービスの改善、新たな働き方の実現が可能となり、HEINEKEN社は将来のイノベーションとアジリティの実現に向けた体制を整えました。
HEINEKEN社のデータ・トランスフォーメーションの取り組みも実を結びました。54件を超えるオートメーションのユースケースを導入することで、ストレージとシステム・パフォーマンスを最適化し、データ・フットプリントを500GB以上削減しました。オートメーションの拡大は運用効率を高め、チームが高付加価値の取り組みに集中できるようにしました。
HEINEKEN社はEvergreen戦略の原則に基づき、デジタル・イノベーションの力を活用した的確なトランスフォーメーションを推進しています。テクノロジーを活用することで、顧客、サプライヤー、従業員のために効率的で有意義な体験を提供し続け、「世界で最もつながりのある醸造企業」になるという旅を前進させています。
HEINEKEN社は、世界で最も国際的な醸造企業です。プレミアムおよびノンアルコールのビールやサイダー・ブランドの主要な開発・販売企業でもあります。グループはHeinekenブランドを中心に、340以上の国際・地域・ローカル・スペシャルティのビールやサイダーなど、幅広い商品を展開しています。HEINEKEN社は、70以上の国々で醸造所、製麦所、サイダー工場、その他の生産施設を運営しています。
