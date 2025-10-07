HEINEKEN社とIBMのパートナーシップは2013年にまでさかのぼり、その後大きく進化し、効率性を最大化するための抜本的な改善にも取り組んできました。両社は連携して、HEINEKEN社のDigital & Technology部門にアジャイルDevOpsの働き方を導入し、将来を見据えた「Polaris」サービスおよびデリバリー・フレームワークを構築してきました。

また、Digital Backboneプログラムの一環として、両社はハイブリッド・クラウドベースのモジュール型ITランドスケープの推進にも共に取り組みました。両社は、Microsoft Azureクラウド上に無駄のないグローバルなSAP S/4HANAコアを構築しただけではなく、先進的な分析とデータ駆動型の洞察の能力をさらに高めるために、最適なビジネス・プラットフォームや集中型データレイクとも統合しました。TerraformとRed Hat Ansibleを活用して、OSの事前構成、ハードウェアおよび仮想マシンのプロビジョニング、セキュリティーの強化、SAPの事前構成、SAP S/4HANAのインストールとリストアなどの主要プロセスを迅速化する一連の自動化も共同で開発しました。

HEINEKEN社はIBM Consultingやその他のテクノロジー・パートナーと協力して新しいDigital Backboneを構築・導入し、パイロットに成功した後、2024年にはルワンダ、エジプト、セルビアの3拠点で本稼働を開始しました。

データ・トランスフォーメーションも大規模に取り組み、各オペレーティング・カンパニー（OpCo）間の業務をすり合わせ、データ・ガバナンス、アーキテクチャー、リネージ追跡を強化するためのデータ管理ブループリントの策定から始まりました。これにより、データがよりアクセスしやすく、信頼性の高いものとなりました。また、両社はAzure Data Lake上にセルフサービス分析プラットフォームを構築し、ビジネス・ユーザーがリアルタイムの洞察や高度なレポート機能にアクセスできるようにしました。

チームは、データ取り込みパイプラインの構築、技術アーキテクチャーやエンジニアリングの専門知識の提供など、幅広いデータ・サービスを提供しました。IBMは、トレーニング、チェンジ・マネジメント、プロセス最適化でもHEINEKEN社を支援しました。さらに、HEINEKEN社は従来のDataOpsからAIを活用したIT運用（AIOps）への移行も進めています。

このデータ・トランスフォーメーションの取り組みの成果として、統合メタデータ・リポジトリーを提供し、メタデータ駆動の意思決定を支援する集中型のメタデータ・ハブが開発されました。このハブはユーザー・ペルソナに基づいた設計がされており、利害関係者ごとに最適化されたインサイトを提供します。加えて、IBMはHEINEKEN社のために大規模なグローバル・データ移行プロジェクトを主導し、データの整合性を維持しながらシームレスな移行を実現しました。

HEINEKEN社は長年にわたりIBMと協力し、オートメーションとAIをデジタル業務に取り入れてきました。最近では、IBM® Consulting Advantageを活用し、さまざまなサービスを提供するAIアシスタントの導入を始めています。Microsoft社とのコラボレーションでは、HEINEKEN社のインテリジェント・チャットボットであるHoppyをローコード・アプリからプロコード・アプリへと進化させ、さまざまな統合を実現しました。