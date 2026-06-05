General Assembly、AIを活用したグローバルなメディア・オペレーションの統合

MINTとIBM watsonx.aiによる、計画、予算編成、およびレポート作成の合理化を通じた20%のコスト削減
General Assemblyは、消費者、企業、および政府機関向けにサービスを提供するグローバルなテクノロジー教育およびトレーニング組織です。Marketing Operationsが地域、チャネル、および収益ライン全体に拡大するにつれて、複雑性が増し、既存のプロセスでは対応が困難になっていました。
計画、予算編成、レポート作成、および財務照合作業は、スプレッドシートと多大な手作業に依存していました。地域ごとに異なる分類体系によって、信頼性の高いパフォーマンス比較が妨げられ、45を超える代理店との調整では、バージョン管理の問題やレポートの遅延が発生していました。断片化されたデータによって、チームは十分な確信を持てないまま、場当たり的な意思決定を余儀なくされていました。
トランスフォーメーションを行わなければ、これらの制約によって、General Assemblyの支出管理、投資拡大、およびグローバルレベルでのタイムリーなデータ主導の意思決定能力が損なわれる恐れがありました。General Assemblyには、リスクを予測し、意思決定を導き、手動による調整への依存を軽減できるシステムが必要でした。
General Assemblyは、統制されたエンタープライズ対応AI基盤を使用してマーケティング オペレーションを最新化するために、MINTおよびIBMと提携しました。IBM® watsonx.aiは、信頼できるAIデプロイメント、グローバルな拡張性、および強力なデータ・ガバナンスを支援するために選定されました。
IBMのテクノロジー部門と市場参入部門のチームは、MINTと連携し、エンタープライズAI、データ・ガバナンス、およびオペレーション自動化を組み合わせたエンドツーエンドのソリューションを提供しました。
MINTは、すべての地域および事業部門にわたって標準化された分類体系と定義を備えた統合データ・モデルを実装しました。このソリューションは、IBM watsonx.aiで構築されたエージェント型AIを使用して、AIサポートのメディア・プランニング、シナリオ・ベースの予測、プロアクティブな予算編成を可能にしました。「IBMとのパートナーシップとwatsonx.aiの活用により、MINTは、General Assemblyのような顧客が、より高い確信、スピード、および財務管理のもとで運用できるよう支援する、統制されたエージェント型AIを提供できるようになりました」と、MINTの最高製品責任者兼最高技術責任者であるMark Polyak氏は述べています。
大量のワークフロー、特に予算追跡と財務照合作業は自動化され、手動のスプレッドシート プロセスは、反復可能で統制されたワークフローに置き換えられました。この移行によって、General Assemblyは、人員を増やすことなくグローバルに拡大しながら、事後対応型のレポート作成から、将来を見据えたAI支援型の意思決定へと移行できるようになりました。
導入後、General Assemblyは、グローバルな支出とパフォーマンスをリアルタイムで可視化できるようになりました。自動化によって、計画およびレポート作成全体における手作業が削減され、チームは最適化と戦略的意思決定に集中できるようになりました。「MINTとIBM [watsonx.ai]は、地域、チャネル、および事業部門全体にわたるマーケティング財務について、一貫性と信頼性を備えたビューという、これまで存在しなかったものを私たちにもたらしてくれました」と、General Assemblyの最高事業責任者兼最高マーケティング責任者であるJourdan Hathaway氏は述べています。「スプレッドシート、統一されていない分類体系、および手動レポート作成から脱却することで、現在では、統一された定義と構造化されたワークフローによって運用できるようになり、迅速な対応と確信を持った意思決定が大幅に容易になりました。」
組織は、計画およびレポート作成全体で20%の時間削減を実現し、断片化された地域別分類体系を排除するとともに、地域別分類体系に代わる統合データ・モデルを確立しました。AI支援型の計画および予測によって、ペーシングと予算に関する意思決定への確信が高まり、より迅速で、より多くの情報に基づく調整が可能になりました。
IBMのテクノロジー、MINTの専門知識、およびスケーラブルで統制されたAI基盤によって、General Assemblyは、より高い俊敏性、精度、およびオペレーション上の確信を持って、マーケティング投資を拡大できる体制を整えました。
General Assemblyは、テクノロジー・トレーニングおよび人材ソリューション分野におけるグローバル・パイオニアとして、個人のテクノロジー・キャリアの開始を支援するとともに、世界中の組織が多様でスケーラブルなテクノロジー・チームを構築できるよう支援しています。
MINTは、IBM Silver Business Partnerであり、統合データ、自動化、およびエージェント型AIを通じて、マーケティングおよびメディア・オペレーションをトランスフォーメーションするテクノロジー企業です。IBM watsonx.aiなどの信頼性の高いエンタープライズ・プラットフォーム上に構築されたMINTは、グローバル組織が、断片化されたワークフローを、計画、財務管理、および意思決定を改善する、統制されスケーラブルな運用モデルへ置き換えることを支援しています。
© Copyright IBM Corporation2026年5月
IBM、IBMロゴ、およびwatsonx.aiは、IBM Corp.の商標であり、世界各国で登録されています。
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