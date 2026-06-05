General Assembly、AIを活用したグローバルなメディア・オペレーションの統合

General Assemblyは、消費者、企業、および政府機関向けにサービスを提供するグローバルなテクノロジー教育およびトレーニング組織です。Marketing Operationsが地域、チャネル、および収益ライン全体に拡大するにつれて、複雑性が増し、既存のプロセスでは対応が困難になっていました。

計画、予算編成、レポート作成、および財務照合作業は、スプレッドシートと多大な手作業に依存していました。地域ごとに異なる分類体系によって、信頼性の高いパフォーマンス比較が妨げられ、45を超える代理店との調整では、バージョン管理の問題やレポートの遅延が発生していました。断片化されたデータによって、チームは十分な確信を持てないまま、場当たり的な意思決定を余儀なくされていました。

トランスフォーメーションを行わなければ、これらの制約によって、General Assemblyの支出管理、投資拡大、およびグローバルレベルでのタイムリーなデータ主導の意思決定能力が損なわれる恐れがありました。General Assemblyには、リスクを予測し、意思決定を導き、手動による調整への依存を軽減できるシステムが必要でした。