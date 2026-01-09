IBM Cloudabilityは、FactSet社によるクラウドコストの深い可視性と実行可能な知見を提供することで、クラウド・コストの管理方法を変革しました。エンジニアは実際の支出と傾向を確認できるため、共有のコスト要因を掘り下げ、異常を特定し、無駄を削減するための措置を講じることができます。Cloudabilityにより、財務、FinOps、エンジニアリングのリーダーシップ間の連携を強化し、レポート作成の信頼性を促進し、月次クラウドレビューミーティングを実現しました。Chitalia氏は次のように語ります。「エンジニアリングのリーダーらは、私たちが提供している透明性を高く評価しており、データに信頼を寄せ、行動を起こす機会を見出しているため、透明性を更に強化することを求めています」

この変化により、FactSet社はRDSのリザーブド・インスタンスのカバレッジを40％から90％に増やし、割引を最大化してコスト効率を向上させることができました。Cloudabilityは、サービスのサイズ適正化、コンピューティング割引、未使用リソースを削除する自動化に関する推奨事項を提供し、さらなる最適化を推進します。最も重要なことは、エンジニアが情報に基づいた意思決定を行うために必要なデータを入手できるようになったということです。このような基盤のもとで、FactSet社は次のステップであるユニット・エコノミクスの準備を進めており、製品レベルのコスト配分と戦略的な意思決定を実現しています。