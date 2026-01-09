FactSet社、IBM Cloudabilityを使用して知見を獲得し、FinOpsとクラウド運用の両方を改善
エンジニアリング・チームは、先進的な金融データ、市場分析、知見の企業であるFactSet社の中核をなすものです。これらのチームはソリューションを作成し、アイデアをテストし、イノベーションを推進します。さらに、クラウド・リソースへのアクセスにより俊敏性が大幅に向上し、マイクロアカウント戦略により、エンジニアは安全な方法でアカウントを迅速に作成できるようになりました。最終的に、FactSet社のクラウド環境は約3,000のアカウントに拡大し、そのほとんどがAmazon Web Services（AWS）のアカウントを占め、コスト管理が重要になり、課題になりました。アイドル状態のリソースはデータセンターでの資本購入によりコストを見えなくしましたが、クラウドでは未使用のリソースがキャッシュを消費し、収益に直接影響を及ぼしました。
FactSet社は、支出データを収集してレポートを作成するためのカスタム・ツールを構築しましたが、エンジニアにとって実行可能な透明性が欠けており、継続的な保守が必要でした。こうした限界を克服し、チームを支援するために、FactSet社は、クラウド・コスト管理用の、よりスケーラブルで、機能が豊富なソリューションを探しました。
FactSet社は、大量の請求データを処理できる拡張性、直感的なユーザー・インターフェース（UI）とユーザー体験（UX）、堅牢なセルフサービス機能、およびIBM Apptio®エコシステムとのシームレスな統合を理由に、IBM® Cloudability®クラウド・コスト管理プラットフォームを選択しました。導入は迅速で簡単でした。Chitalia氏は次のように述べています。「IBM Cloudabilityを一目見てすぐに非常に魅力的だと感じました。条件の大部分を満たしていたのです」とHitesh Chitalia氏は言います。クラウド課金システムを簡単に統合できたため、非常に簡単に導入し、運用できました」
IBM Cloudabilityにより、FactSet社はすぐに、何千ものアカウントから請求データをインポートし、部門やエンジニアリング・チームへのマッピングを維持できるようになりました。このプロセスにより、エンジニアは実際の支出に関する実用的な知見を得ることができ、FinOpsと財務の連携が改善されました。透明性が確立されたことで、FactSet社はコスト要因を特定し、チームがリソースを最適化し、高度なFinOpsプラクティスの基盤を築くことができるようになりました。
IBM Cloudabilityは、FactSet社によるクラウドコストの深い可視性と実行可能な知見を提供することで、クラウド・コストの管理方法を変革しました。エンジニアは実際の支出と傾向を確認できるため、共有のコスト要因を掘り下げ、異常を特定し、無駄を削減するための措置を講じることができます。Cloudabilityにより、財務、FinOps、エンジニアリングのリーダーシップ間の連携を強化し、レポート作成の信頼性を促進し、月次クラウドレビューミーティングを実現しました。Chitalia氏は次のように語ります。「エンジニアリングのリーダーらは、私たちが提供している透明性を高く評価しており、データに信頼を寄せ、行動を起こす機会を見出しているため、透明性を更に強化することを求めています」
この変化により、FactSet社はRDSのリザーブド・インスタンスのカバレッジを40％から90％に増やし、割引を最大化してコスト効率を向上させることができました。Cloudabilityは、サービスのサイズ適正化、コンピューティング割引、未使用リソースを削除する自動化に関する推奨事項を提供し、さらなる最適化を推進します。最も重要なことは、エンジニアが情報に基づいた意思決定を行うために必要なデータを入手できるようになったということです。このような基盤のもとで、FactSet社は次のステップであるユニット・エコノミクスの準備を進めており、製品レベルのコスト配分と戦略的な意思決定を実現しています。
FactSet社は、コネチカット州ノーウォークに本社を置く、金融データとソフトウェアを提供する会社です。1978年に創業した同社は、投資プロフェッショナル向けに特化したソリューションを提供しています。金融データや分析ツールの提供を通じて、投資プロフェッショナルによるビジネス上のクリティカルな意思決定をサポートしています。20カ国37拠点で、12,000人を超える従業員を抱えるFactSet社は、8,200の組織と21万8,000人を超える投資プロフェッショナルにサービスを提供しています。
IBM Cloudabilityが、組織がクラウド・コストの透明性と管理を実現し、クラウド支出の最適化に向けた第一歩を踏み出すのにどのように役立つかをご覧ください。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM、IBMのロゴ、Apptio、Cloudability、およびIBM Apptioは、世界の多くの管轄区域で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。