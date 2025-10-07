Evides社はIBM® Turbonomicを使用してより有用な洞察を得て、制御を改善
クラウド・インフラストラクチャーはスピードと柔軟性を提供する一方で、慎重に管理しなければリソースの過剰プロビジョニングを招き、コストの増加や効率の低下につながります。オランダの大手水管理企業であるEvides社では、新しいクラウド・プラットフォームの急速な導入によって、技術的にも経済的にも制御が難しい環境が生まれました。130台以上のサーバーをさまざまなサービスで稼働させていた同社は、コスト管理やリソースが事業目標と一致せず、課題を抱えていました。
Evides社のCloud Center of Excellence（CCoE）プロダクト・オーナーであるJordy Bax氏は次のように述べています。「どのリソースが目的に適しているのかを把握するのは難しく、新しいリソースや更新されたリソースを常に最新の状態に保つのも大変です。私がEvides社に入社してわずか数カ月経つ頃には、クラウド環境が過剰プロビジョニングされていることを明確に理解していました。そこで、クラウド・リソースを最適化し、コストとビジネス価値のバランスを取るために、キャパシティー管理を見直すことにしました。目標は、パフォーマンスや機能を損なうことなく、より優れた洞察とグローバルなコントロールを実現することでした」。
Evides社は自社のニーズに最適なソリューションを求めて、マネージドIT、サイバーセキュリティー、ITコンサルティングを専門とするIBMビジネス・パートナーのAumatics社に依頼しました。Aumatics社は水管理業界における豊富な専門知識を活かし、Evides社にIBM Turbonomicの導入を勧めました。IBM Turbonomicは、リソース最適化に関する自動化されたリアルタイムの洞察を提供するソリューションです。
Evides社のCloud Center of Excellence（CCoE）プロダクト・オーナーであるJordy Bax氏は次のように述べています。「私の考えでは、Turbonomicは技術的な影響を実際のコストの洞察に自動的に結びつけることができる数少ないソリューションの1つであり、その効果は極めて高いものです」。
IBMソリューションは、コストと技術的な影響を整合させることができるため、Evides社にとってクラウド・パフォーマンスを最適に維持しつつ、過剰な支出を避ける理想的なツールとなりました。Turbonomicを使用することで、Evides社は未活用リソースを自動的に検出し、過剰プロビジョニングの落とし穴を回避できます。
「Aumatics社との連携は素晴らしい経験でした」とBax氏は振り返ります。「特筆すべきは、同社のプロアクティブなアプローチで、これによって仕事が大いに楽になったことです。Aumatics社は当社の複雑な業務を理解し、それに適応してくれた点も素晴らしい経験でした」。
Turbonomicは、経済的な視点と技術的な視点の両面からEvides社のクラウド環境を監視するのに役立ちます。レポートは価格とパフォーマンスの最適化に向けた推奨事項を提供し、例えばアプリケーションをあるデータベースのバリエーションから別のものに切り替えるといった提案を行います。
「Turbonomicは、非技術系の人でもクラウド環境における選択の影響を理解できるようにしてくれます」とBax氏は述べます。「例えば、推奨事項を技術者にもプロダクト・オーナーにも送ることができます。プロダクト・オーナーは、ある変更によってコストが削減されると同時にパフォーマンスも変わることを理解でき、そのうえで情報に基づいた意思決定を行うことができます」。
「私たちはTurbonomicを指針として活用しながら、引き続きAumatics社と連携しています」とBax氏は述べています。「Turbonomicによって、自社の要件を把握できるだけでなく、過剰プロビジョニングの可能性を特定・監視できるため、コストをより適切に管理できます」。
Turbonomicを導入したEvides社は、クラウド環境の規模を8％も拡大させながら、最初の3カ月でクラウド・コストを43％削減することに成功しています。これについて、Bax氏は次のように語ります。。「冗長なデータベースの特定を含む、ソリューションからのデータ駆動型の推奨によって、事業を拡大しながらもコストを削減できました。私たちは、このソリューション単体で総クラウド支出を25％削減できたと見積もっています。公開企業として、賢明に資金を使うことは極めて重要であり、このソリューションはその目標達成を支援してくれています」。
Evides社は、クラウド・リソースへの支出を削減しただけでなく、Turbonomicの推奨に基づいてクラウド環境を縮小し、二酸化炭素排出量の削減にもつなげました。
「同社の業界の他の企業と同様に、クラウドにおいてパフォーマンスとコストの適切なバランスを維持したいと考えています」とBax氏は説明します。「しかし、環境が複雑で規模が大きいため、それを実現するのは簡単ではありません。専門的なツールが必要であり、特にクラウドのキャパシティー管理においては、そのツールがパフォーマンスとコストを結びつける必要があります。今日の私にとって、それを実現する最高のツールがIBM Turbonomicです」。
オランダの水供給会社であるEvides社は、南ホラント州、北ブラバント州、ゼーランド州の3つの州で250万人の消費者と企業に対し、年間365日24時間、安全で清浄な飲料水を供給しています。
Aumatics社は、2010年に設立され、オランダのZoetermeerに本社を置くITおよびOTサービス、サイバーセキュリティー企業です。現在は（2023年3月以降）halloグループの一員となっており、中堅企業、多国籍企業、非営利団体にITセキュリティーやクラウド・インフラストラクチャー管理サービスを提供しています。同社は、拡張性とセキュリティーに優れたネットワーク・インフラストラクチャー、サーバー、アプリケーションの設計、導入、管理に加え、プロジェクト管理やビジネス・コンサルティング・サービスなど、幅広いサービスを提供しています。これらのサービスにより、顧客は効率的で使いやすく、効果的な情報通信技術（ICT）サービスへのアクセスが可能になっています。
