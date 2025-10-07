Evides社は自社のニーズに最適なソリューションを求めて、マネージドIT、サイバーセキュリティー、ITコンサルティングを専門とするIBMビジネス・パートナーのAumatics社に依頼しました。Aumatics社は水管理業界における豊富な専門知識を活かし、Evides社にIBM Turbonomicの導入を勧めました。IBM Turbonomicは、リソース最適化に関する自動化されたリアルタイムの洞察を提供するソリューションです。

Evides社のCloud Center of Excellence（CCoE）プロダクト・オーナーであるJordy Bax氏は次のように述べています。「私の考えでは、Turbonomicは技術的な影響を実際のコストの洞察に自動的に結びつけることができる数少ないソリューションの1つであり、その効果は極めて高いものです」。

IBMソリューションは、コストと技術的な影響を整合させることができるため、Evides社にとってクラウド・パフォーマンスを最適に維持しつつ、過剰な支出を避ける理想的なツールとなりました。Turbonomicを使用することで、Evides社は未活用リソースを自動的に検出し、過剰プロビジョニングの落とし穴を回避できます。

「Aumatics社との連携は素晴らしい経験でした」とBax氏は振り返ります。「特筆すべきは、同社のプロアクティブなアプローチで、これによって仕事が大いに楽になったことです。Aumatics社は当社の複雑な業務を理解し、それに適応してくれた点も素晴らしい経験でした」。

Turbonomicは、経済的な視点と技術的な視点の両面からEvides社のクラウド環境を監視するのに役立ちます。レポートは価格とパフォーマンスの最適化に向けた推奨事項を提供し、例えばアプリケーションをあるデータベースのバリエーションから別のものに切り替えるといった提案を行います。

「Turbonomicは、非技術系の人でもクラウド環境における選択の影響を理解できるようにしてくれます」とBax氏は述べます。「例えば、推奨事項を技術者にもプロダクト・オーナーにも送ることができます。プロダクト・オーナーは、ある変更によってコストが削減されると同時にパフォーマンスも変わることを理解でき、そのうえで情報に基づいた意思決定を行うことができます」。