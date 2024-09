Destiny Corporation

IBM ビジネス・パートナーである Destiny は、数多くのお客様による IBM Cloud Pak® for Data 用の IBM Netezza Performance Server の導入を支援してきました。Cloud Pak for Data は、組織全体に AI を実装しながら、あらゆるクラウド上で実行され、データの収集、編成、分析を最新化する、拡張可能なクラウドネイティブのデータおよび AI プラットフォームを企業に提供します。このソリューションにより、企業はデータ サービスを柔軟かつ迅速にプロビジョニングおよび展開できるようになり、大規模で複雑なデータ セットに対するより深く高速なクエリを実行できるように調整されています。お客様は、IBM InfoSphere® DataStage®、IBM Cognos® Analytics、IBM Streams などの強力な Cloud Pak for Data AI 機能をリアルタイム分析に利用できます。

「これらのクライアントに、ビジネス上の質問に対する答えが数分で得られると伝えると、彼らの最初の反応は信じられないというものです」と Rafiee 氏は言います。「私たちは、約 20 年間にわたって実績のある業界標準である IBM Netezza Performance Server を使用すると、それがいかに簡単であるかを示します。」



Destiny は、このソリューションが提供する明らかなパフォーマンス上の利点に加えて、その直観的な管理機能と、非技術的なビジネス担当者でも簡単に使用できる点で Netezza を支持しています。「ビジネス ユーザーにとって、システム内で結果セットを作成するのは非常に簡単です」と Rafiee 氏はコメントしています。ユーザーは、多くの場合、わずか 2 ~ 3 日のトレーニング後に、IT 担当者の支援や検証を必要とせずに、Netezza 内で結果セットを含むテーブルをその場で作成できます。



企業は、データのコピーや複製を行わずに、多くのシステム間でデータのクエリを実行するデータ仮想化にもアクセスできるようになりました。データ仮想化はコストの削減に役立ち、精度と関連性を向上させながら分析を簡素化することもできます。



導入プロセスの一環として、Destiny はビジネス ユーザーが Netezza Performance Server を使いこなすことができるようにトレーニング ワークショップを提供します。Rafiee 氏によると、これはソリューションのパフォーマンスを最大限に引き出すための重要なステップです。シームレスな統合と運用により、ユーザーがソリューションの全機能を認識できなくなる可能性があるためです。



「ビジネス ユーザーは、ソース システムやデータベースからデータを抽出して別の場所で分析することに慣れています。Netezza は既存の ODBC 対応分析アーキテクチャに適合し、アプリケーションによるクエリの実行を高速化します。ただし、このソリューションの真の力は、クライアントがシステム内で分析を実行するときに発生します。私たちは最近、ある銀行顧客の予測分析プロセスを既存の Netezza システム上で実行できるように再設計しました。彼らは、重要なレポート作成業務が 45 時間から 12 秒に短縮されるのを目にしました。」