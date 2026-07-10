AIを活用したサステナビリティー・データで売上を促進

IBMのチーフ・サステナビリティー・オフィス（CSO）は、IBMの最も重要なサステナビリティー・データ（環境目標を支え、顧客の信頼を獲得できるよう営業担当者を支援し、コンプライアンスを可能にする情報）の中心にあります。時間が経つにつれ、このデータへの問い合わせの量と複雑さが増大しています。より詳細でカスタマイズされた対応に対する期待が高まり、既存のプロセスで対応すると、ますます時間がかかるようになっていました。

一元化されたシステムがなかったため、チームは新たなトレンドを把握できず、サポートを拡大する能力も限られており、価値の高い機会の優先順位付けにも苦労していました。営業担当者は、断片化された情報や時代遅れの情報に基づいて作業を行うことが多く、スペシャリストが回答の追跡にかなりの時間を費やす必要があって、対応が遅くなり、現場からの知見に基づいて行動するIBMの能力が制限されていました。IBMの信頼性と業務の厳密さにとってますます不可欠になっているこの職務において、この分散的なアプローチは避けられたはずの摩擦を生み、さらに負担を増大させました。より現代的でスケーラブルなモデルの必要性を認識した同組織はサステナビリティーの専門知識へのアクセスと適用の方法を変革するべくAIに目を向けました。