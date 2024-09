当初の IT 環境

Coop Group は事業を管理するために SAP アプリケーションを包括的に実行しています。数年前、同社は高度な IBM PowerVM 仮想化テクノロジーを使用して、約 300 台の SAP アプリケーション・サーバーとデータベースを、専用システムから IBM Power Systems プラットフォームへ統合することに成功しました。それ以来、Coop Group は SAP アプリケーション・サーバーと Oracle Database インスタンスを IBM AIX 上で実行してきました。最初に IBM Power 795 サーバーに移行後、Coop Group は現在、IBM POWER8® プロセッサーを搭載した 4 台の IBM Power System E880 サーバーで SAP 環境を実行しています。IBM Power Enterprise Pool 機能を使用すると効率が最大化されるため、企業は 4 台のサーバー間で必要な処理能力とメモリー容量を持つワークロードを柔軟にシフトできます。

Coop Group のアプリケーション環境は、SAP ERP 搭載の SAP for Retail、SAP Customer Activity Repository、SAP ERP Human Capital Management、SAP Supplier Relationship Management、SAP Customer Relationship Management、SAP Forecasting and Replenishment for Retail、SAP Business Warehouse、SAP Global Trade Services、SAP Hybris Eコマース・ソリューションで構成されています。

データ分析を高速化するために、Coop Group は合計 3 TB のメモリを備えた 768 個の x86 プロセッサ・コアをベースにした SAP Business Warehouse Accelerator ソリューションを実装し、64 の個別のオペレーティング・システム・インスタンスを実行しています。

Coop Group は SAP Customer Activity Repository として SAP HANA データベースを導入しました。同社は、仮想化せずにスケールアウト・アプライアンス・ソリューションで大規模環境を実行していました。3 TB の SAP HANA データベースを処理するために、同社は合計 320 個の x86 コアを備えた 8 ノード・クラスターを運用しました。

SAP Customer Activity Repository アプリケーションを実行しているシステムにとって、ワークロードの総量が大きな課題となっていました。クリストフ・カルトは次のように述べています。「以前は、プラットフォームの制限のため、SAP Customer Activity Repository 分析に使用するデータの量を削減する必要がありました。このため、ほぼリアルタイムの在庫移動情報を取得することが困難でした」

技術的ソリューション

Coop Group は変革戦略を推進するために、SAP HANA 環境の拡張を検討した際、基盤となるサーバー・アーキテクチャを簡素化し、すべてのソリューションとアプリケーションで SAP インフラストラクチャー環境を標準化することを決定しました。これは、SAP HANA データベースを IBM Power Systems サーバーに移行することを意味します。

トーマス・ヴィールハウアー氏は次のように述べています。「当社の主要な SAP アプリケーションとデータベースで使用した過去の経験から、IBM Power Systemsのプラットフォームの信頼性と管理要件の低さを知っていたので、SAP HANA が高性能な POWER8 プロセッサーベースのサーバーでどのように動作するか知りたかったのです。

Coop Group は、IBM および SAP のチームと緊密に連携して、ミッションクリティカルな SAP Customer Activity Repository および SAP Business Warehouse アプリケーションを、IBM Power System E880 サーバーで稼働する SAP HANA に移行しました。

クリストフ・カルトは次のように振り返ります。「実装と移行に 2 か月未満という非常に短期間で完了できました。最初から最後まで非常にスムーズに進み、このようにビジネスクリティカルな大規模システムの移行中に、IBM と SAP の両方からサポートを得られてうれしく思いました」

サーバー・アーキテクチャー

SAP アプリケーション・サーバーとともに複数の大規模 SAP HANA データベースを稼働できるように新しいサーバーのサイズを調整して、Coop Group は IBM POWER8 プロセッサーを搭載した 4 台の IBM Power System E880 サーバーを導入しました。サーバーは個別のデータセンター 2 か所に設置され、両方で冗長性を提供しています。このデータセンターは 130 km 離れているため、すべてのデータは非同期ストレージ・ミラーリングを介して 2 拠点間で同期されます。いずれかのサイトで災害が発生した場合でも、手動フェイルオーバー手順によって事業の継続が確保されます。

同社は、SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications を備えた IBM Power Systems サーバー上で SAP HANA データベースを稼働しています。これは SAP によって検証および認定された最適化済みオペレーティング・システム・プラットフォームです。SAP と SUSE は、ミッションクリティカルな SAP アプリケーションで可能な限り最高のパフォーマンスを実現するために開発協力しています。最適化には、ページ・キャッシュのパフォーマンスを向上させるためのカーネル・チューニング・オプションと、新しい展開を高速化するための SAP HANA のインストール手順の簡素化が含まれます。さらに、SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications には、SAP アプリケーション専用機能のパッチ、修正、更新をアップデートするためのアップデート専用チャネルがあります。ビジネス・リスクの軽減を促すため、このソリューションでは、SAP と SUSE からシームレスで総合的な優先サポートを受けられるようになっています。

クリストフ・カルトは次のように詳しく述べています。「IBM AIX を稼働する完全仮想化 IBM Power Systems に対する幅広い経験を持っているため、私たちはこのプラットフォームの仕組みをすでに知っていました。そのため、IBM AIX 環境で得た概念と構成の知識を基にして、この経験を IBM POWER プロセッサー上で稼働する SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications を備えた新しい SAP HANA ソリューションに活用できました。これにより、迅速に開始でき、運用と管理プロセスの合理化が促進されました」

トーマス・ヴィールハウアーは次のようにコメントしています。「当社のすべての SAP アプリケーション (SAP HANA 上で実行されるアプリケーションと従来のデータベース上で実行されるアプリケーション) を単一のサーバー・プラットフォーム上に配置して、当社の IT インフラストラクチャを標準化しました。これにより、管理とメンテナンスに費やす時間が大幅に短縮されました」

高度な IBM PowerVM 仮想化機能を利用して、チームは SAP HANA データベース用に専用の論理パーティション (LPAR) をセットアップし、常に最適なパフォーマンスを維持するようにしました。2 つの最大の SAP HANA データベースは、専用供与モードで構成された 96 個の IBM POWER8 プロセッサー・コアを備えた LPAR 上で稼働します。

アプリケーション・サーバーについては、Coop Group が各マシンに共有プロセッサー・プールを設定しました。負荷が低い場合、2 つの大きなパーティションも予備の処理能力を共有プールに提供します。専用論理パーティションと共有論理パーティションを組み合わせることで、利用可能なコンピューティング容量とメモリ容量を非常に柔軟に使用できるようになります。これらの動的論理パーティションは、手動でのパフォーマンス調整が不要で、必要に応じて共有リソース・プールからプロセッサー・コアまたはメモリーの量を増やして使用できます。IBM PowerVM は、使用可能なサーバー・リソースと未使用のサーバー・リソースを最も負荷の高い論理パーティションに自動的に割り当てて、パフォーマンスを向上させ、手動による管理要件を最小限に抑えます。

柔軟性がさらに高まることで、Coop Group はスタッフ、ユーザー、顧客向けのアプリケーションやデータベースを中断することなく、各拠点の 2 台のサーバー間でアクティブな論理パーティションを簡単に移動できます。IBM PowerVM Live Partition Mobility (LPM) 機能は、チームが計画されたダウンタイムのほとんどを回避できるため、スムーズなシステム・メンテナンスをサポートします。IBM Power Systems Capacity on Demandと組み合わせることで、メンテナンスなどに対応するためにプロセッサ・コア数とメモリ数を一時的に増やし、IBM Power System E880 サーバー 1 台で通常よりも多くのシステムを稼働できます。

クリストフ・カルトは次のように述べています。「IBM Power Systems のプラットフォームの高度な仮想化機能と容易な拡張性が SAP HANA 環境の移行を決定する重要な要因でした」

現時点では、Coop Group は SAP アプリケーション用の SUSE Linux Enterprise Server を使用して SAP HANA を稼働する論理パーティションと、個別の物理サーバー上で IBM AIX オペレーティング・システムを実行するパーティションを維持しています。インフラストラクチャをもっと包括的に統合したい場合、Coop Group は単一の IBM Power System E880 サーバー上で、異なるオペレーティング・システム (IBM AIX や Linux など) と論理パーティションをミックスすることも可能です。

IBM Power Systems アーキテクチャ上の SAP HANA

IBM Power Systems の柔軟性とパフォーマンスを活用して、Coop Group は SAP HANA アプリケーションを SAP HANA Tailored Datacenter Integration (TDI) コンフィギュレーションに実装しました。フル仮想化環境では、IBM Power System プラットフォームに組み込まれているすべての信頼性およびパフォーマンス機能のメリットが得られます。

Coop Group、IBM、SAP は緊密に連携して、同社の SAP Business Warehouse を IBM Power Systems 上で稼働する SAP HANA に移行しました。

また、Coop Group は SAP Customer Activity Repository を IBM Power Systems 上の SAP HANA に移行しました。クリストフ・カルトは次のように説明します。「SAP HANA クラスター内の一部のテーブルのパーティション分割は難しい場合があり、マスター・ノードとバックアップ・ノードが求められるため、ソリューションの全容量を使用できませんでした。IBM Power Systems に移行することで未使用のリソースを削減し、実際には使用できない容量に発生する使用料を回避したいと考えました」

トーマス・ヴィールハウアーは次のように認めています。「当社のビジネス戦略の長期的な成功を支援するために、SAP Customer Activity Repository アプリケーションを SAP HANA に移行することにした推進要因の 1 つが拡張性でした。ベンダーがまったく同じサーバー・ハードウェアを提供しなくなったため、既存のクラスターに新しいノードを単純に追加することは無理でした。異なるノードを混在させる選択肢もなかったため、容量を追加するためだけなのに、クラスター全体を交換する以外に手立てがないように思えましたが、これはあまりコスト効率の良い提案ではありませんでした。サーバーの耐用期間中に、必要に応じてアクティヴ化できるプロセッサ・コアとメモリを増やせると、投資をより効果的に保護できます。IBM Power Systems が急速に拡大する SAP HANA 環境に推奨されるプラットフォームになる理由がこれです」

IBM PowerVM を使用することで、Coop Group は会社のビジネス要件を満たすためにもっと規模の大きい仮想マシンを配置できます。システムの無停止の成長パスにより、全体的な可用性が向上し、ビジネス・リスクが軽減されます。設置する物理サーバーの台数を減らすと、ケーブル配線、電源の接続、ネットワーク機器のセットアップなどの日常的なタスクを含む、手動による設定の作業負荷が軽減されます。