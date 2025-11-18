Clariti Diagnostics社とCTI Global社は、IBM watsonx AIソリューションで効率を向上させ、コストを削減
一部の長期介護施設では、ラボ・サービスが非効率であることがよくあります。ラボへの指示は、多くの場合、手書きやファックス、またはEメールで行われます。患者データは電子健康記録（EHR）に手作業で入力されるため、重複入力や誤りが発生し、ワークフローが遅くなります。これらすべてが重なって、重要な検査結果の処理に時間がかかり、すでに多忙な看護チームに管理業務が山積すると結果になっています。これらの問題は、ケアの質とコンプライアンスを危険にさらし、運営コストを増大させます。
Clariti Diagnostics Laboratories社は、これらの課題を解決するために設立されました。オハイオ州コロンバスに拠点を置くこの臨床検査室は、臨床検査室改善法（CLIA）認定を受けており、同州の老人ホーム、生活介護施設、その他の長期介護者にサービスを提供しています。Clariti社は、モバイル採血サービスに加えて、化学、血液学、微生物学、分子ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、薬理ゲノム学などの包括的な診断サービスも提供します。
Clariti社は、ラボ・サービスをモダナイズし、紙ベースのプロセス、厳格なスケジュール設定、請求機会の損失を排除する機会を見出しました。長期ケア施設を悩ませている非効率性に対処するため、同社は、共通の問題点を取り除き、医療提供者と患者の双方にとって診断を変革するソリューションの構築に着手しました。同社の目標は2つありました。顧客の運用上の障壁を排除することと、正確でタイムリーなラボ・サービスを大規模に提供する自社の能力を強化することです。
ラボのオペレーションをモダナイズするために、Clariti社はCTI Global社と提携し、IBM watsonxポートフォリオで構築された仮想医療アシスタントであるLifeHealthをデプロイしました。
LifeHealthはEHRシステムと直接統合し、検査依頼、採血の発送、請求、結果報告を自動化します。IBM watsonx.aiのAIスタジオは、スケーラブルなAI開発を可能にし、IBM watsonx Orchestrateオートメーション・ソリューションがそれをすべて統合します。Watsonx Orchestrateは、AIエージェント、ラボ・システム、スタッフのワークフローを調整し、LifeHealthプラットフォームの結合組織として機能します。このソリューションでは、依頼事項のルーティング、検体の追跡、請求書の更新などの複数ステップのタスクを自動化することで、手作業による引き継ぎを排除し、一連のケア全体を通してシームレスな情報の流れを可能にします。
これらの機能を組み合わせることで、Clariti社の手動ワークフローは完全にデジタル化されたペーパーレス・システムに変換され、管理上の負担が軽減され、長期医療施設全体でリアルタイムかつ正確な検査室とのやり取りが可能になりました。
「IBM watsonxがLifeHealthを強化することで、私たちはラボのワークフローを自動化するだけでなく、Clariti社と顧客のEHRシステムをインテリジェントに接続し、長期介護施設全体での継続的な医療情報とケアの調整を合理化するプラットフォームを構築しました」とCTI Global社CEOのMichelle Barry博士は述べています。
LifeHealthの導入により、Clariti社はオハイオ州の長期ケア施設全体で、よりスマートで迅速なラボ・サービスを提供するリーダーとしての地位を確立しました。AI対応ソリューションを使用してラボのワークフローをデジタル化および自動化することで、Clariti社はラボ関連の書類作成に費やす管理時間を60％削減し、標本のラベル付けミスと再廃棄を50％削減しました。これらの改善により、納期が短縮（多くの場合は即日）され、患者ケアが大幅に向上し、臨床ミスは減少しました。
「CTI Global社のLifeHealthとIBMのAIテクノロジーとの統合は、大きな変革をもたらしました」と、Clariti Diagnostics社のCEO、Joseph Landau氏は述べています。「埋め込みLifeHealth社のおかげで、ラボのテスト・プロセスが合理化されただけでなく、サービスの幅、精度、スピードも拡大しました」
現在、同社の組織は、新しいテクノロジーの導入前には実現できなかった、高品質の診断を大規模に提供できるようになりました。CTI Global社とのこの提携により、Clariti社は長期治療診断におけるイノベーションの最前線に立つこととなり、IBMは将来の進歩を推進する信頼できるテクノロジー・パートナーとしての役割を果たします。
Clariti Diagnostics Laboratories 社は、2019年にオハイオ州コロンバスに設立されたCLIA認定の臨床検査室です。同社は、オハイオ州全域の老人ホーム、生活介護施設、その他の長期介護者へのサービス提供を専門としています。Clariti社は、化学、血液学、微生物学、分子PCR、薬理ゲノム学、モバイル採血サービスなど、幅広い診断サービスを提供しています。カスタマイズされたワークフローは、検査プロセスを合理化し、患者ケアを改善することを目的としています。
IBMシルバー・ビジネス・パートナーであるCTI Global社は、2019年に設立され、ウガンダに本社を置く官民パートナーシップおよび社会的企業です。農業、医療、再生可能エネルギー、電子バンキングなどの分野におけるテクノロジーとベスト・プラクティスを通じて、サハラ以南のアフリカの農村地域に持続可能な開発をもたらすことに重点を置いています。同社のLifeHealthデジタル・ヘルス・エコシステムは、AI駆動型プラットフォームを活用して、世界中の顧客に総合的なソリューションを提供しています。
