一部の長期介護施設では、ラボ・サービスが非効率であることがよくあります。ラボへの指示は、多くの場合、手書きやファックス、またはEメールで行われます。患者データは電子健康記録（EHR）に手作業で入力されるため、重複入力や誤りが発生し、ワークフローが遅くなります。これらすべてが重なって、重要な検査結果の処理に時間がかかり、すでに多忙な看護チームに管理業務が山積すると結果になっています。これらの問題は、ケアの質とコンプライアンスを危険にさらし、運営コストを増大させます。

Clariti Diagnostics Laboratories社は、これらの課題を解決するために設立されました。オハイオ州コロンバスに拠点を置くこの臨床検査室は、臨床検査室改善法（CLIA）認定を受けており、同州の老人ホーム、生活介護施設、その他の長期介護者にサービスを提供しています。Clariti社は、モバイル採血サービスに加えて、化学、血液学、微生物学、分子ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、薬理ゲノム学などの包括的な診断サービスも提供します。

Clariti社は、ラボ・サービスをモダナイズし、紙ベースのプロセス、厳格なスケジュール設定、請求機会の損失を排除する機会を見出しました。長期ケア施設を悩ませている非効率性に対処するため、同社は、共通の問題点を取り除き、医療提供者と患者の双方にとって診断を変革するソリューションの構築に着手しました。同社の目標は2つありました。顧客の運用上の障壁を排除することと、正確でタイムリーなラボ・サービスを大規模に提供する自社の能力を強化することです。

