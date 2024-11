IBM CIO Z Strategy and Platformチームは、全業務のインソーシングという優先事項に合わせて、移行計画と運用モデルを作成しました。この計画では、IBM Zチームの構築、4つの新しいデータセンターの設立、効果的なITモダナイゼーション戦略の開発という3つの主要分野に重点が置かれていました。この取り組みに必要なスピードと効率は、前例のないものでした。IBMのような大企業は通常、このような仕事を成し遂げるのに10年はかかります。



第一に、IBMにはチームが必要でした。会社分割の完了によって、組織に関する重要な知識が失われてしまったからです。優秀なIBM Zの専門家からなる新しいチームが採用され、インフラを管理する準備が整えられました。重要なのは、チームの成長に合わせて進化し、4~6週間ごとに説明責任を見直すダイナミックな運営モデルでした。



経営陣は、新入社員の発掘と昇進に努め、広範囲にわたる知識移転を迅速に行いました。新しく結成されたIBM Zチームは、サードパーティーのマネージド・インフラ・サービス・プロバイダーと協力し、300を超えるグローバル・システムをサポートするために約2,000時間の知識移転を実施しました。チームはまた、GitHubやAnsible®などの一貫したツールを分散型インフラとIBM Zインフラの両方に使用し、IBM Zの専門スキルへの依存を減らしました。



次の課題は、12カ所のデータセンターから撤退し、新たに4カ所のデータセンターを立ち上げることでした。チームは、ビジネスと規制のために世界中にあるこれらの新しいデータセンターのインフラを取得・設置・設定する必要がありました。



ITモダナイゼーション事業計画では、プラットフォーム、インフラ、アプリケーションを検討し、既存のアーキテクチャーを簡素化する活動を組み込みました。これを念頭に置いて、IBM Zチームは、日々のビジネス活動を円滑にし、最新のプラットフォームを構築するために、以下のことに取り組みました。



ワークロードをIBM Zに統合し、パフォーマンスとエネルギー効率を向上





アプリケーションをインフラから切り離すことで、アップデートや新しいテクノロジーの採用を簡素化





イメージと論理パーティションの削減による保守の効率化





開発プロセスの一貫性を保つために、ビルドとリポジトリーを標準化





パイプライン、初期プログラムロード(IPL)、パッチ適用、検出スクリプトの自動化による手動操作の軽減





重要なデータを保護し、データ・ガバナンスを可能にする全方位型暗号化



CIO Z Strategy and Platformチームは、「リフト・アンド・シフト」戦略と、「スライド・アンド・スライド」と呼ばれる新しい移行アプローチを使用しました。環境をそのまま移行するリフト・アンド・シフト戦略とは異なり、スキップ・アンド・スライドは、IBMがアプリケーションを完全に自動化された環境に移行することで技術的負債を排除できるようにしました。移行にあたって、IBM Zチームはテクノロジーとプロセスを組み合わせ、 IBM Transparent Data Migration Facility(TDMF)z/OSとIBM Copy Services Managerツールを使用して、日常業務のサポートとIBMのAIツールの燃料供給に不可欠な24 PBのデータを移行しました。

さらに、CIO Z Strategy and Platformチームは、IBM Instana ObservabilityやIBM Z OMEGAMON、IBM Z IntelliMagic Vision for z/OSなどのオブザーバビリティー・ツールやAIOpsを使用して環境をさらに改善し、IBM Z AIチャットボットの構築やIBM watsonx Assistant for Zの活用も目指します。人材面では、CIO組織はIBM Partner EcosystemおよびIBM Technology Expert Labsチームと連携して、人材ソーシングにおける人材ファネルを確立しました。その目的は、プロフィールに応じて6~24か月かけて人材をトレーニングし、CIO組織内でローテーションを付けることです。ローテーションが完了すると、IBM Technology Expert Labsチームに移動するか、お客様と直接作業します。





3プロジェクト管理レポートおよびその他の内部記録に基づいて見積もられた時間。