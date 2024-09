CMBCでは、地理的に分散したIBM DB2 pureScaleクラスターを使用して、最重要なシステムの 1 つにおいてシームレスなビジネスを継続できるようにすることで、年中無休の銀行サービスに対して高まる、顧客のからの期待に応えました。

ビジネス上の課題の詳細 市場トップの座を維持するため、中国民生銀行股份有限公司(CMBC)は、コストを厳密に管理しながら、年中無休の銀行サービスに対する顧客の期待の高まりに応える必要がありました。

変換 IBMの高度なデータベース・クラスタリング・テクノロジーにより、CMBC はビジネスクリティカルなシステムをオンライン上に保持し、顧客がいつでも利用できるようしました。これは、他の銀行に対し競争上の優位性をもたらします。

IBM DB2 pureScaleは、停止することのないサービスをサポートすることで、重要な競争上の優位性を提供してくれます。 Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.