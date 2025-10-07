これらの課題に対応するため、Catchpoint社はIBMと提携し、堅牢で柔軟なDNSソリューションであるIBM® NS1 Connectを導入しました。このコラボレーションは、プラットフォームのグローバルなDNSパフォーマンスや、大量のトラフィックを確実に処理できる能力など、いくつかの重要な要因を背景に実現しました。

Catchpoint社のNS1 Connectへの移行はスムーズかつ効率的で、実践的なオンボーディングと運用への影響の最小化が実現されました。同社はデュアルインスタンス構成を選択し、ホスト型サービスと共有サービスを組み合わせて導入することで、ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール（WAF）やコンテンツ・ディストリビューション・ネットワーク（CDN）を使用している場合でも、冗長性と信頼性を確保しました。さらに、インフラストラクチャーのインベントリー追跡においてNS1 Connect APIと統合することで運用は一層効率化されました。加えて、このサービスはCatchpoint社のデータ測定に関する要件をすべて満たしていました。

Catchpoint社はまた、フィルター・チェーンや専用のDNSサービスを活用したトラフィック・スティアリングの導入にも成功し、同社のIPMプラットフォームの応答性とレジリエンスを大幅に強化するという素晴らしいメリットをもたらしました。

このアプローチはレジリエンスを高めただけでなく、将来的にCatchpoint社が自社のモニタリング・データを活用してインテリジェントなトラフィック・スティアリングを実現することも可能にしました。