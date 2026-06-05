AI対応スケールに向けたメインフレーム・レジリエンスの最新化

安全なオンプレミスAIを実現するために、サイバー・レジリエンスと統合API/データ層によってIBM Zを進化
Broadridge Financial Solutionsは、グローバル資本市場の中心に位置しており、ミッションクリティカルなワークロードでは、セキュリティー、ガバナンス、および継続的可用性に関する厳格な基準を満たす必要があります。お客様は現在、リアルタイム体験、サイバー・リスクに対するより強固なレジリエンス、および具体的なAI成果を期待しています。これらの期待に応えるため、Broadridgeは、市場にとって重要なプロセスを中断することなく、IBM® Zを中心としたモダナイゼーション戦略を拡張するためにIBMと連携しました。
目標は明確でした。高性能なメインフレーム・コアを進化させます。信頼できるデータへの管理されたアクセスを提供します。拡張可能なハイブリッドAIに備えましょう。IBMは、インフラストラクチャー、オペレーティング・システム、ミドルウェア、セキュリティー、自動化、およびAIサービス全体にわたる新しい機能を実現しながら、これまでの投資を保護する継続的なプラットフォームレベル・プログラムとしてモダナイゼーションを位置付けています。この方向性によって、変化が加速する中でも、信頼性とコンプライアンスが維持されます。
IBM Z上で保護される米国財務省の資金フロー
メインフレーム上でサポートされる米国郵便物
BroadridgeとIBMは、規制対象処理のための安全で大容量な基盤としてIBM Zを維持する、Z-firstモダナイゼーションを推進しました。IBM Z Cyber Vaultが追加され、統合スタックを再構築することなく、クリーンな復旧を支援する、分離された整合性チェック済みコピーを作成できるようになりました。主要なモダナイゼーション・ステップでは、統合データおよびAPI層が導入され、IBM Z上の基盤データに対して、統制され高い確信を持ったアクセスが可能になりました。これによって、規制対象データをIBM Z上で保護したまま、AWS上のクラウド・ベース・サービスとの安全な統合が可能になります。
このハイブリッド・アーキテクチャーは現在、IBM Z上の正確で信頼できるデータ、および市場規模に対応するレジリエントなインフラストラクチャーを基盤として、取引前の検出機能や取引後オペレーション向けのAI主導機能をサポートしています。これは、一時的なコード演習ではなく、持続的なプラットフォームレベル・プログラムとして提供されるモダナイゼーションです。
この取り組みの後も、Broadridgeは、強化されたIBM Zコア上で、1日あたり10兆〜12兆米ドルの米国財務省フローを引き続き処理しており、市場規模で安全かつ常時稼働のオペレーションを実現しています。IBM Zの信頼性は、米国内の郵便物全体の約1%も支えており、規制対象通信における実証済みのスループット性能を裏付けています。
この環境は、セキュリティー、可用性、およびトランザクション整合性におけるIBM Zの強みを拡張するとともに、SLAベースの復旧に向けてIBM Z Cyber Vaultによるサイバー・レジリエンスを追加しています。
統合データおよびAPI層によって、現在では、オンプレミスおよびクラウド対応AIに対する統制されたアクセスが可能になり、AWSサービスとの統合が簡素化されるとともに、オンボーディング時の摩擦が軽減されています。その結果、IBMとの着実なモダナイゼーションによって、信頼性、コンプライアンス、およびこれまでの投資を保護しながら、新しいサービスが追加されています。
Broadridge Financial Solutions（NYSE: BR）は、信頼できる専門知識と革新的なテクノロジーを備えたグローバル・テクノロジー・リーダーとして、顧客および金融サービス業界による運営、イノベーション、および成長を支援しています。顧客向けの投資、ガバナンス、およびコミュニケーションを支えることで、オペレーション・レジリエンスを推進し、ビジネス・パフォーマンスを向上させるとともに、投資家体験を変革しています。
同社のテクノロジーおよびオペレーション・プラットフォームは、年間70億件を超えるコミュニケーションを処理および生成しており、さらに、世界全体で日次平均15兆米ドルを超えるトークン化および従来型証券の取引を支えています。認定Great Place to Work®であるBroadridgeは、S&P 500® Indexの構成企業であり、21か国で15,000人を超える従業員を雇用しています。詳細については、www.broadridge.comをご覧ください。
© Copyright IBM Corporation、2026年5月。
IBM、IBMのロゴ、およびIBM ZはIBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の成果はお客様の構成や条件によって異なるため、一般的に期待される成果を提供することはできません。