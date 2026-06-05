AI対応スケールに向けたメインフレーム・レジリエンスの最新化

Broadridge Financial Solutionsは、グローバル資本市場の中心に位置しており、ミッションクリティカルなワークロードでは、セキュリティー、ガバナンス、および継続的可用性に関する厳格な基準を満たす必要があります。お客様は現在、リアルタイム体験、サイバー・リスクに対するより強固なレジリエンス、および具体的なAI成果を期待しています。これらの期待に応えるため、Broadridgeは、市場にとって重要なプロセスを中断することなく、IBM® Zを中心としたモダナイゼーション戦略を拡張するためにIBMと連携しました。

目標は明確でした。高性能なメインフレーム・コアを進化させます。信頼できるデータへの管理されたアクセスを提供します。拡張可能なハイブリッドAIに備えましょう。IBMは、インフラストラクチャー、オペレーティング・システム、ミドルウェア、セキュリティー、自動化、およびAIサービス全体にわたる新しい機能を実現しながら、これまでの投資を保護する継続的なプラットフォームレベル・プログラムとしてモダナイゼーションを位置付けています。この方向性によって、変化が加速する中でも、信頼性とコンプライアンスが維持されます。