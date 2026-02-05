Bequeathed社はProlifics社と提携し、IBM watsonxテクノロジーを使用した革新的なAI遺言書作成サービスを開発
Bequeathed社は、誰もが人生の終わりに対する計画を立てられるようにし、遺産を守り、残された人々をサポートすることを使命としています。Bequeathed社のオンライン・サービスでは、誰でも基本的な遺言書を無料で作成したり、専門家に連絡してパーソナライズされた有料サポートにアクセスしたりできます。同社は慈善団体と協力して、人々が自分たちが大切にしている活動に遺産寄付を残すことを奨励しており、これまでに1億ポンドの誓約を集めています。
Bequeathed社は、法律事務所を直接訪問する際に得られるものと同じ、強力な法的アドバイスと保護を提供するように設計された、複雑な論理エンジンを備えた専門的なシステムを開発しました。しかし、必要な情報を収集する際、ユーザーにとってアンケートは時間がかかり、反復的なものだと感じられる可能性があります。
「多くのオンラインの遺言書作成サービス・プロバイダーは、洗練されたユーザー・エクスペリエンスを提供していますが、人々が必要とする法的アドバイスは提供していません」と、Bequeathed社の創設者であるJonathan Brewer氏は語り始めます。「消費者が考慮していないことが受益者に影響を与える可能性があるため、消費者が法的アドバイスを受けられるようにすることが重要だと考えています。私たちの役割は常に、意志決定の障壁を取り除くことです。システムの背後にある洗練された機能を維持しながら、エクスペリエンスをさらにアクセスしやすくする必要があることに気づきました。」
同時に、Bequeathed社は、成長戦略の一環として、自社システムを法律事務所向けのSaaS（サービスとしてのソフトウェア）製品に拡張する機会を見出しました。
「近年、消費者行動に大きな変化が見られます。現在、英国では約20％の人々が、次の遺言書iはオンラインで購入することを予定しています」とBrewer氏は説明します。「しかし多くの場合、法律事務所は新しいテクノロジーの導入に非常に慎重です。私たちは、ソリシターが消費者がいる場所、つまりオンラインにアクセスできるように支援したいと考えていました。」
Bequeathed社は、元のオンライン・システムの開発・保守を担ってきた信頼できるテクノロジー・パートナーのProlifics社に連絡を取り、MyIntentと呼ばれる新しいサービスを提供するためのトランスフォーメーション・プロジェクトを開始しました。IBMプラチナ・パートナーであるProlifics社は、IBM watsonx.aiのAI開発スタジオで構築されたソリューションを提案しました。IBMソリューションは、組み込みのガードレールと透明性の高いテクノロジーにより、法律業界の厳しい規制要件を満たすように設計されています。
「IBMには実績のあるシステムがすでにあり、8年間にわたって弁護士がレビューした5万人の登録ユーザーからのインプットをもとに開発されました」とBrewer氏はコメントしています。「私たちにとって、基礎となる遺言書作成プロセスの正確性に対する自信を失わないことが重要でした。 IBM watsonxを使用すると、AIモデルを全面的に制御できるという保証が得られます。」
Prolifics社は、3カ月間にわたって緊密に連携し、Bequeathed社がwatsonx.aiテクノロジーをプラットフォームに統合してMyIntentを実現し、AIチャットボットと応答性の高い直感的なインターフェースを追加するのを支援しました。このプラットフォームは、英国を拠点とするAmazon Web Services（AWS）のインスタンス上でホストされ、コンプライアンスとセキュリティーをプロジェクトの中心に据えながら、高い性能と拡張性を実現しています。
「Prolifics社は常に、私たちのビジネスケース、そして私たちの顧客やユーザーが誰であるかを理解しています」とBrewer氏は言います。「新しいテクノロジーに取り組む際は、リスクを軽減するために、プロバイダーとある程度の信頼関係を築くことが重要です」
watsonx.aiをMyIntentに統合することで、Bequeathed社はパーソナライズされたアプローチを維持しながら、オンラインの意志決定サービスに対する需要の高まりに自信を持って応えることができます。消費者は自然な口語を使って、関連情報をチャットボットに迅速かつ簡単に伝えることができます。これにより、ユーザーの質問の数が平均30％削減され、オンラインの遺言書作成に関わるインタビューを完了する傾向が高まりました。
同時に、AIテクノロジーの採用により、Bequeathed社の社内法務チームが経験したように、意志決定サービスの提供における拡張性と費用対効果が向上します。MyIntentシステムを使用して指示を収集し、文書の草案を作成し、クライアントにオンボーディングすることで、各募集人は年間624人の新規の個人顧客にサービスを提供できます。これは、従来の合法的方法で達成可能な数値の2倍以上に上ります。
「IBM watsonxテクノロジーを使用することで、ソリシターは、見込み客がオフィスに足を踏み入れることで得られるものと同じような、質の高いエクスペリエンスとアドバイスをオンラインで提供できます」とBrewer氏は結論づけています。「私たちは、AIの使用をどのように拡大できるか、たとえば、遺言信託や永続的代理権へのコンバージョンの改善など、AIの利用をどのように拡大できるか前向きに考えています。」
2017年に設立されたBequeathed社は、チャリティ、法律、葬儀セクターのパートナーと協力し、オンライン遺言書作成サービスを提供し、遺言書にチャリティへの寄付を残すことを奨励しています。Bequeathed社は、オンライン・サービスであるMyIntentを通じてガイダンス、役立つツール、法的アドバイスを提供し、人々が将来の計画を立て、身近な人の死に対処できるように支援しています。
45年以上の経験を持つProlifics社は、クライアントがデジタル・トランスフォーメーションのプロセスを乗り越え、加速できるよう支援するデジタル・エンジニアリングおよびコンサルティング会社です。AI、ビジネス・オートメーション、サイバーセキュリティーなどを専門とするProlifics社は、イノベーションの最前線に立ち、企業が最大限の可能性を解き放つよう支援しています。
