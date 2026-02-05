Bequeathed社は、誰もが人生の終わりに対する計画を立てられるようにし、遺産を守り、残された人々をサポートすることを使命としています。Bequeathed社のオンライン・サービスでは、誰でも基本的な遺言書を無料で作成したり、専門家に連絡してパーソナライズされた有料サポートにアクセスしたりできます。同社は慈善団体と協力して、人々が自分たちが大切にしている活動に遺産寄付を残すことを奨励しており、これまでに1億ポンドの誓約を集めています。

Bequeathed社は、法律事務所を直接訪問する際に得られるものと同じ、強力な法的アドバイスと保護を提供するように設計された、複雑な論理エンジンを備えた専門的なシステムを開発しました。しかし、必要な情報を収集する際、ユーザーにとってアンケートは時間がかかり、反復的なものだと感じられる可能性があります。

「多くのオンラインの遺言書作成サービス・プロバイダーは、洗練されたユーザー・エクスペリエンスを提供していますが、人々が必要とする法的アドバイスは提供していません」と、Bequeathed社の創設者であるJonathan Brewer氏は語り始めます。「消費者が考慮していないことが受益者に影響を与える可能性があるため、消費者が法的アドバイスを受けられるようにすることが重要だと考えています。私たちの役割は常に、意志決定の障壁を取り除くことです。システムの背後にある洗練された機能を維持しながら、エクスペリエンスをさらにアクセスしやすくする必要があることに気づきました。」

同時に、Bequeathed社は、成長戦略の一環として、自社システムを法律事務所向けのSaaS（サービスとしてのソフトウェア）製品に拡張する機会を見出しました。

「近年、消費者行動に大きな変化が見られます。現在、英国では約20％の人々が、次の遺言書iはオンラインで購入することを予定しています」とBrewer氏は説明します。「しかし多くの場合、法律事務所は新しいテクノロジーの導入に非常に慎重です。私たちは、ソリシターが消費者がいる場所、つまりオンラインにアクセスできるように支援したいと考えていました。」