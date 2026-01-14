BellはSAP S/4HANAとIBM Consultingで俊敏性と成長の基盤を構築
Bell社は、総収益と顧客とのつながりの合計を基盤とするカナダ最大の通信会社です。同社は、高度な光ファイバーおよびワイヤレス・ネットワーク、エンタープライズ・サービス、デジタル・メディアの分野をリードする企業で、
複数の事業単位、数百のインターフェース、テラバイト規模の履歴データにまたがる財務、サプライチェーン、運用プロセスをサポートするために、カスタマイズされたSAP環境を必要としていましたが、この複雑さが、進化するビジネス・ニーズへの適応をますます困難にしていました。同社は、インフラストラクチャを最新化するだけでなく、将来のイノベーション、俊敏性、クラウドファースト運用の基盤を築くために、SAPシステムの大規模な変革を調整する必要がありました。
BellはIBM Consultingと提携し、わずか16カ月で次世代プラットフォームを予算通りに提供することができました。Bell社のSAP ERP Centralコンポーネント（ECC）はSAP S/4HANAとGoogleクラウドに移行され、データ量が18TBから10TBに削減され、SAP Fioriによるユーザーエクスペリエンスが向上しました。プロジェクトの一環として、Business Objects Data Services（BODS）、Taulia、Adaptive Processing Server Services（APSS）、Business Planning and Consolidation（BPC）など、いくつかのSAP周辺システムもGoogleクラウドに移行されました。
IBMは、IBM Business Partners SNPやsmartShiftなど、成功のために最適なチームを編成しました。SNPのデータ変換用ソフトウェア駆動型プラットフォームにより、Bellの複雑なSAPランドスケープを迅速に把握し、膨大な量のデータを効率的に移行できるようになります。smartShiftは、AI搭載のコード修復機能を提供し、25,000を超えるカスタムAdvanced Business Application Programming（ABAP）オブジェクトのモダナイズと将来性を支援することで、移行のリスクを軽減し、長期的な保守性を確保しました。
IBM Rapid Move for SAP S/4HANAを使用することで、チームは700以上のインターフェースの移行を合理化し、クリティカルな事業継続性を確保することができました。IBMのアプリケーション・モダナイゼーション・サービスとIBM財務コンサルティング・サービスにより、レポート作成の高速化、決算サイクルの短縮、より迅速で戦略的なデータ駆動型の意思決定の実現など、Bell社のオペレーションはさらに強化されました。
Bell社は現在、合理化されたクラウド対応のSAP S/4HANA環境で業務を行っており、複数の事業部門にわたって15,000人以上のユーザーをサポートしています。新しいシステムにより性能、拡張性、レジリエンスが向上し、チームはより効率的な作業ができ、ビジネスニーズに機敏に対応できるようになります。
主な成果は以下の通りです。
IBMは引き続きBell社を戦略的パートナーとして支援し、同社のITおよび財務の機能を次に進むように支援しています。
Bellはカナダ最大の通信会社と言われ、先進的なファイバー・ワイヤレス・ネットワーク、企業向けサービス、デジタル・メディアで業界をリードしています。クラウド・ベースとAI駆動型ソリューションを活用した次世代テクノロジーを提供することで、同社は顧客とのつながり、情報、楽しさを維持しながら、企業が世界の舞台で競争できるようにしています。
IBM Consultingは、信頼できる専門知識と最先端のAIが出会う場所です。IBM Consultingは、重要なビジネスイノベーションのアドバイス、設計、構築、運用を通じて、お客様が最も困難な課題を克服し、実際に測定可能な結果を達成できるよう支援します。
