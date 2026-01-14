Bell社は、総収益と顧客とのつながりの合計を基盤とするカナダ最大の通信会社です。同社は、高度な光ファイバーおよびワイヤレス・ネットワーク、エンタープライズ・サービス、デジタル・メディアの分野をリードする企業で、

複数の事業単位、数百のインターフェース、テラバイト規模の履歴データにまたがる財務、サプライチェーン、運用プロセスをサポートするために、カスタマイズされたSAP環境を必要としていましたが、この複雑さが、進化するビジネス・ニーズへの適応をますます困難にしていました。同社は、インフラストラクチャを最新化するだけでなく、将来のイノベーション、俊敏性、クラウドファースト運用の基盤を築くために、SAPシステムの大規模な変革を調整する必要がありました。