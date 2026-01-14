次世代SAPプラットフォームでビジネス・トランスフォーメーションを加速

BellはSAP S/4HANAとIBM Consultingで俊敏性と成長の基盤を構築

SAP環境のモダナイズにより、スケーラブルなトランスフォーメーションを実現

Bell社は、総収益と顧客とのつながりの合計を基盤とするカナダ最大の通信会社です。同社は、高度な光ファイバーおよびワイヤレス・ネットワーク、エンタープライズ・サービス、デジタル・メディアの分野をリードする企業で、

複数の事業単位、数百のインターフェース、テラバイト規模の履歴データにまたがる財務、サプライチェーン、運用プロセスをサポートするために、カスタマイズされたSAP環境を必要としていましたが、この複雑さが、進化するビジネス・ニーズへの適応をますます困難にしていました。同社は、インフラストラクチャを最新化するだけでなく、将来のイノベーション、俊敏性、クラウドファースト運用の基盤を築くために、SAPシステムの大規模な変革を調整する必要がありました。
44％ データ量を18TBから10TBに削減 25,000 カスタム・オブジェクトを正常に修復 15,000 クラウドネイティブのSAP S/4HANAを利用しているユーザー
S/4HANAへの移行の成功は、我々の組織にとって極めて重要な瞬間を表しています。この成果は、パートナーであるIBMと協力して予定どおり予算内で実現され、イノベーションを推進し、戦略目標を達成するための最新のスケーラブルなプラットフォームを実現しました。チームの献身的な姿勢と専門知識のおかげで当社の中核事業の運営への混乱は最小限に抑えられました。
Thierry Chamont氏 経理・税務担当SVP BCE & Bell
SAPを活用したシームレスな財務変革をクラウドで実現

BellはIBM Consultingと提携し、わずか16カ月で次世代プラットフォームを予算通りに提供することができました。Bell社のSAP ERP Centralコンポーネント（ECC）はSAP S/4HANAとGoogleクラウドに移行され、データ量が18TBから10TBに削減され、SAP Fioriによるユーザーエクスペリエンスが向上しました。プロジェクトの一環として、Business Objects Data Services（BODS）、Taulia、Adaptive Processing Server Services（APSS）、Business Planning and Consolidation（BPC）など、いくつかのSAP周辺システムもGoogleクラウドに移行されました。

IBMは、IBM Business Partners SNPsmartShiftなど、成功のために最適なチームを編成しました。SNPのデータ変換用ソフトウェア駆動型プラットフォームにより、Bellの複雑なSAPランドスケープを迅速に把握し、膨大な量のデータを効率的に移行できるようになります。smartShiftは、AI搭載のコード修復機能を提供し、25,000を超えるカスタムAdvanced Business Application Programming（ABAP）オブジェクトのモダナイズと将来性を支援することで、移行のリスクを軽減し、長期的な保守性を確保しました。

IBM Rapid Move for SAP S/4HANAを使用することで、チームは700以上のインターフェースの移行を合理化し、クリティカルな事業継続性を確保することができました。IBMのアプリケーション・モダナイゼーション・サービスIBM財務コンサルティング・サービスにより、レポート作成の高速化、決算サイクルの短縮、より迅速で戦略的なデータ駆動型の意思決定の実現など、Bell社のオペレーションはさらに強化されました。
同社におけるこのSAP S/4HANAのアップグレードは単なるシステム更新ではなく、基盤的な飛躍でした。IBMと連携して品質とシームレスな実行を優先することで、最も重要で複雑なプラットフォームの1つを戦略的かつ不可欠でスケーラブルなバックボーンに変換しました。これは、包括的なBellのトランスフォーメーション戦略を直接支え、新たな可能性を見出すきっかけとなりました。
Sergio Carriero氏 ITデリバリー担当ディレクター Corporate Technology Solutions
将来の価値とビジネスの俊敏性の基盤を構築

Bell社は現在、合理化されたクラウド対応のSAP S/4HANA環境で業務を行っており、複数の事業部門にわたって15,000人以上のユーザーをサポートしています。新しいシステムにより性能、拡張性、レジリエンスが向上し、チームはより効率的な作業ができ、ビジネスニーズに機敏に対応できるようになります。

主な成果は以下の通りです。

  • クラウドネイティブなSAP S/4HANA環境で15,000人のユーザーをサポートし、拡張性を強化
  • データ量を18TBから10TBに44%削減し、システムのパフォーマンスを合理化
  • 25,000およびカスタム・オブジェクトを修復し、複雑さと運用リスクを軽減
  • 700以上のインターフェースを移行し、ビジネスプロセス全体のシームレスな統合を実現
  • 143の企業コードを57に簡素化

IBMは引き続きBell社を戦略的パートナーとして支援し、同社のITおよび財務の機能を次に進むように支援しています。
Bellについて

Bellはカナダ最大の通信会社と言われ、先進的なファイバー・ワイヤレス・ネットワーク、企業向けサービス、デジタル・メディアで業界をリードしています。クラウド・ベースとAI駆動型ソリューションを活用した次世代テクノロジーを提供することで、同社は顧客とのつながり、情報、楽しさを維持しながら、企業が世界の舞台で競争できるようにしています。

 製品・サービス IBMアプリケーション・モダナイゼーション・サービス IBM Consulting IBMファイナンス・コンサルティング・サービス SAP S/4HANA向けのIBM Rapid Move IBM SAP S/4HANAサービス
