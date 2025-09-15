Banco BVがGoogle Cloud Platform（GCP）、Microsoft Azure、Amazon Web Services（AWS）へとクラウドのフットプリントを拡大するにつれて、コスト管理はますます複雑になってきました。同行は、環境全体の可視性と制御性を維持しながら、チーム、予算、システムごとに支出を分類する方法を必要としていました。

一元管理されたビューなしでは、クラウドのコスト予測は困難であることが判明し、予算管理を改善する必要性が浮き彫りになりました。課題は技術的なものだけではなく、戦略的な面もありました。それは、組織の各レイヤーに金融規律を取り入れながら、クラウドの利用を拡大する方法でした。

マルチクラウドのオペレーションは複雑であるため、クラウド・コストの明確性と可視性が不可欠であることが明確になりました。予算管理を改善するため、Banco BVでは、小さな問題がコストのかかる問題になる前の事前的対応を推進するための、継続的な最適化とリアルタイムの異常検知を行うメカニズムを必要としていました。