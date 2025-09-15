Banco BVとIBMがクラウド・コストの全面的な可視化と財務管理を実現
Banco BVがGoogle Cloud Platform（GCP）、Microsoft Azure、Amazon Web Services（AWS）へとクラウドのフットプリントを拡大するにつれて、コスト管理はますます複雑になってきました。同行は、環境全体の可視性と制御性を維持しながら、チーム、予算、システムごとに支出を分類する方法を必要としていました。
一元管理されたビューなしでは、クラウドのコスト予測は困難であることが判明し、予算管理を改善する必要性が浮き彫りになりました。課題は技術的なものだけではなく、戦略的な面もありました。それは、組織の各レイヤーに金融規律を取り入れながら、クラウドの利用を拡大する方法でした。
マルチクラウドのオペレーションは複雑であるため、クラウド・コストの明確性と可視性が不可欠であることが明確になりました。予算管理を改善するため、Banco BVでは、小さな問題がコストのかかる問題になる前の事前的対応を推進するための、継続的な最適化とリアルタイムの異常検知を行うメカニズムを必要としていました。
Banco BVは、GCP、Azure、AWSにわたるクラウド・オペレーション管理の複雑さに対処するために、クラウド・コストの最適化において市場をリードするソリューションであるIBM® Cloudabilityを採用しました。このソリューションの高度な割り当て機能により、クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）3社すべてにわたるレポート作成、異常検知、コスト削減の推奨事項を自動化しながら、チームおよび予算線ごとの支出をきめ細かく可視化できるようになりました。
Banco BVとIBMとの戦略的パートナーシップの一環として、CloudabilityはBanco BVのマルチクラウド環境にシームレスに統合されました。IBMは、カスタムAPIオートメーションとカスタマイズされたイネーブルメント・プログラムを提供することにより、プラットフォームがデプロイされているだけでなく、日常業務のオペレーションに全面的に組み込まれるようにしました。
この統合は、実践的なワークショップ、ライブ・トレーニング、構造化された学習パスの作成などを含む、強力なイネーブルメント・ストラテジーによって支えられました。これらの取り組みにより、従業員は新しいFinOpsのベスト・プラクティスとツールを採用し、組織全体で財務上の説明責任とクラウド・コストのアウェアネスを持つ文化が育まれました。
その結果、コストの透明性と金融規律が銀行のクラウド戦略に組み込まれ、よりスマートな意思決定と長期的な効率化が促進されました。
Cloudabilityの強力なレポート機能と最適化機能により、Banco BVはクラウド・ストラテジーを管理し、FinOpsの実践を成熟させるために必要な財務上の可視性を獲得しました。同行は3年間で、プロアクティブな最適化と早期の異常検知により、予測されるクラウドコストの約30%を回避しました。チームは、ほぼリアルタイムでクラウドの支出データにアクセスできるようになり、よりスマートな意思決定と、より厳密な予算調整が促進されました。
予測の精度が大幅に向上し、誤差が最小限に抑えられたため、銀行はリスクを予測して迅速に調整できるようになりました。IBMの継続的なサポートにより、Banco BVは製品開発とクラウド・オペレーションのあらゆる段階に費用対効果を取り入れました。
Cloudabilityは、財務の可視性を提供するだけでなく、継続的なコスト最適化の取り組みを積極的にサポートし、金融規律を組織全体の中核的ケイパビリティーとする上で重要な役割を果たしました。
Cloudabilityにより、Banco BVはチームごとに直接費用を分割できるようになり、クラウド支出の透明性と管理が改善しました。このきめ細かさと、GCP、Azure、AWSから収集されたコスト情報を組み合わせることで、契約交渉からクラウド移行の財務的実現可能性の評価まで、戦略的な意思決定をサポートします。
1988年に設立され、サンパウロに本社を置くBanco BVは、ブラジル最大の民間金融機関の一つです。当初は証券販売に重点を置いていましたが、自動車ローンとデジタル・バンキングで強力なリーダーシップを発揮するフルサービス・プロバイダーへと発展しました。今日、Banco BVは、その技術を活用した戦略、ESGリーダーシップ、フィンテックとの革新的パートナーシップによって評価されています。クラウドファーストのアプローチと財務の透明性へのコミットメントは、小売、卸売、サステナビリティーに焦点を当てたサービスに広がる同社のトランスフォーメーションを形成し続けています。
