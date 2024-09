Atruvia AGについて

2015年のFudicia IT AGとGAD eGの合併によって設立されたAtruvia(ibm.com外部へのリンク)は、ドイツの820の協同組合銀行のデジタル化パートナーです。同社のバンキングITソリューションとサービスは、データセンターの運用から、agree21のBaaS(サービスとしてのバンキング)プロセス、アプリの開発とサポートに至るまで多岐にわたります。カールスルーエとミュンスターに管理本部を置き、ミュンヘン、フランクフルト、ベルリンに支社を置くAtruviaは、約8,400人の従業員を擁し、2020年のグループ売上高は約17億7,000万ユーロと報告されています。