スピードとセキュリティーのバンキング

数十年にわたる成長の後、Atruvia社の技術スタックは限界点に達し、同社のインフラストラクチャーがデータセンター、OpenShiftクラスター、パブリッククラウドに拡大し、それぞれに独自のツール、プロセス、コンプライアンス・フレームワークが備わっていました。断片化されたオートメーション、手動プロビジョニング、一貫性のないガバナンスにより、提供とイノベーションが遅れ始めました。かつては安定性とリーチを保証していたものが、複雑な依存関係の網になっていました。

「私たちは25万台のワークステーションと数千の仮想マシンを実行していました」とAtruviaのInfrastructure as Code担当プロダクト・オーナー、Martin Pelke氏は言います。「私たちは、融合したツールの奇妙なスタックを使って運用していました。それでも、依然として製品指向ではなく、プロセス指向でした」

AtruviaがOpenShiftのフットプリントを数個のクラスターから40クラスターまで拡張する必要が生じたときに、負担はクリティカルなポイントに達しました。チケットベースのワークフローと手動での引き継ぎが必要だったために、開発者は新しいリソースを得るために何週間も待たなければなりませんでした。その一方で組織の知識はサイロ化されたままになっていました。根本的に異なるアプローチが必要でした。