スピードとセキュリティーのバンキング

レガシー・システムから最新のクラウドまで、安全でコンプライアンスに準拠したインフラストラクチャー
数十年にわたる成長の後、Atruvia社の技術スタックは限界点に達し、同社のインフラストラクチャーがデータセンター、OpenShiftクラスター、パブリッククラウドに拡大し、それぞれに独自のツール、プロセス、コンプライアンス・フレームワークが備わっていました。断片化されたオートメーション、手動プロビジョニング、一貫性のないガバナンスにより、提供とイノベーションが遅れ始めました。かつては安定性とリーチを保証していたものが、複雑な依存関係の網になっていました。
「私たちは25万台のワークステーションと数千の仮想マシンを実行していました」とAtruviaのInfrastructure as Code担当プロダクト・オーナー、Martin Pelke氏は言います。「私たちは、融合したツールの奇妙なスタックを使って運用していました。それでも、依然として製品指向ではなく、プロセス指向でした」
AtruviaがOpenShiftのフットプリントを数個のクラスターから40クラスターまで拡張する必要が生じたときに、負担はクリティカルなポイントに達しました。チケットベースのワークフローと手動での引き継ぎが必要だったために、開発者は新しいリソースを得るために何週間も待たなければなりませんでした。その一方で組織の知識はサイロ化されたままになっていました。根本的に異なるアプローチが必要でした。
Atruviaのモダナイゼーションへの取り組みは、信頼できるセキュリティー基盤から始まりました。長年にわたり、IBM Vaultはオンプレミスアプリケーションの中央シークレットマネージャーとして機能し、認証情報の保護、アクセスキーの管理、重要な銀行システム全体のコンプライアンス強制を担当してきました。この層をベースに、Atruviaはインフラストラクチャーのデリバリーに同じ一貫性とコントロールをもたらすことに着手しました。
IBM Terraformがその答えを提供しました。クラウド・インフラストラクチャーをデプロイするための概念実証として始まったものは、プロビジョニングの標準化、開発者のセルフサービス、すべてのワークフローにコンプライアンスを組み込むための全社的な取り組みへと急速に拡大しました。
Atruvia社は、新しい製品としてのプラットフォーム（Platform-as-a-Product）モデルのバックボーンとしてTerraformをデプロイしました。Infrastructure as code（IaC）を定義することで、チームは手作業によるリクエストを、標準化された再利用可能なモジュールとGitOpsワークフローに置き換えました。規制された金融環境でのプロビジョニングを確保するために、TerraformはVaultおよびGitLabパイプラインと統合され、完全な監査証跡と自動化されたポリシー適用を備えた機密情報をCI/CDワークフローに直接注入できるようになりました。
文化的なトランスフォーメーションも同様に重要でした。Atruviaは、義務ではなく例に導かれます。「私たちは示しただけで、伝えませんでした」とシニア・クラウド・プラットフォーム・エンジニアのLukas Essig氏は言います。「私たちはGitOpsのオンボーディング・パターンを作成しました。そして、それがうまくいったことで、より多くのチームがそれを採用しました」専任のコンサルタントが、リポジトリーのセットアップからAtruvia方式のインフラストラクチャーのデプロイまで、プロセスを通じて開発チームを導きました。
IBM TerraformとVaultへの移行により、Atruviaでのインフラストラクチャー提供のスピードと文化の両方が変わりました。かつては数カ月かかっていた作業が数分で完了し、チームはより自信を持ってより迅速に動きます。
ネットワーク・チームが2番目のデータセンター・セグメント用に複雑なクラウドネイティブ・ネットワーク構成を複製する必要が生じた決定的な瞬間が訪れました。以前は、セットアップは何年にもわたる実験を経て進化していたため、再現が難しく、時間がかかることで有名でした。Terraformを使用すると、構成全体を15分で構築できました。これは、以前は数週間かかっていたタスクです。
かつては手動による監査プロセスであったコンプライアンスは、現在では自動スキャンと一元的な機密管理を通じてすべてのワークフローに組み込まれています。セキュリティー・チームはインフラストラクチャーの変更をすべて追跡でき、開発者はフィードバック・ループの高速化とボトルネックの削減というメリットを享受できます。
インフラストラクチャーのデプロイメントやシークレット管理からネットワークの自動化、エンジニアリングのオーナーシップ文化に至るまで、Atruviaは、ドイツの現代の銀行業務を支えるテクノロジーを構築、保護、拡張する方法を根本的に変革してきました。
Atruviaはドイツの協同組合銀行および民間銀行向けのITサービスプロバイダーであり、全国900以上の機関に主要な銀行プラットフォーム、ITインフラ、安全なデジタル・サービスを提供しています。約5,500人の従業員を擁する同社はドイツの金融システムの中核として事業を展開しており、年間93億件を超える取引を処理し、9,100万の顧客口座をサポートし、国で26,000台のセルフサービス・マシンを稼働させています。
© Copyright IBM Corporation. 2026年3月。
IBM、IBMのロゴ、TerraformおよびVaultは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
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