Assaí社は、真のクラウドの可視性と制御を獲得し、現代の小売業務のスピードと規模をサポートできるようになりました。
Assaí社は、ブラジル最大の食品小売業者であり、家族向けだけでなく、一括購入または単位購入、競争力のある価格、多様な商品の入手に依存する多くの中小企業にもサービスを提供しています。この規模での運営は、サプライチェーン、価格設定、補充、店舗運営をサポートするシステムに大きな負担をかける必要があります。この課題は、同社の急速な拡大によって増幅され、スケーラブルで効率的かつレジリエントなテクノロジー・プラットフォームの必要性をいっそう高めています。
Assaí社がマイクロサービス・アーキテクチャーを拡張し、新しいクラウド・ワークロードを追加し、複数のアカウントにわたる多様な環境を導入するにつれて、テクノロジー・ランドスケープは当然より複雑になりました。これは、ブラジルの小売セクター全体でのより広範な課題を反映しています。急速なクラウドの導入により、コストの要因を考慮し、予測可能な性能を確保するために、使用状況を管理する必要性が高まっているのです。
Assaí社は、デジタル フットプリントが拡大するにつれて、性能とコストの予測可能性を維持するために、クラウドの使用状況をより明確に可視化する必要がありました。
Assaí社はIBMおよび Nava社と提携し、段階的なFinOpsの取り組みを使用してクラウド ガバナンスをモダナイズしました。第1フェーズはIBM Turbonomicから始まり、6カ月の本番規模のPoCの結果、クラウドとオンプレミスの両方のワークロードにわたって深い可視性が実現しました。これは、90以上のシステムと数千のマイクロサービスを持つハイブリッド小売業者にとってクリティカルなものでした。
Turbonomicは、アプリケーションの需要を継続的に分析し、大容量のデータベース、未使用のクラスター、非効率なマイクロサービス、さらにはコスト削減だけでなく、投資が必要なワークロードを特定しました。Assaí社は、ServiceNowと統合することで、適切なサイジングやスケーリングなど、信頼性の高いアクションを自動化しました。最適化は、手作業による調査から継続的なポリシー主導の自動化へと移行しました。
次の段階では、IBM Cloudability、複数のクラウド・アカウントにまたがる統一されたコストの可視化を実現しました。Assaí社は、季節性、予約計画、異常な消費に関する洞察を得ながら、コスト・センター、ワークロードのタグ付け、予測、予算ワークフローを確立しました。Cloudabilityは、経営陣、エンジニアリング・チーム、財務チームの中心的な基準ポイントになりました。
IBM、Nava、Turbonomic、Cloudabilityは、Assaíが断片化されたクラウド管理から、連携され成熟したFinOpsの実践へと移行するのを支援しました。
Navaと提携して導入したIBM TurbonomicとIBM Cloudabilityにより、Assaí社はスケーラブルで自動化されたFinOps運用モデルを構築しました。Turbonomicは、適切なサイジングと投資のニーズを早期に特定することで、クラウドのコストを約30％削減し、損益分岐点を7カ月未満に短縮し、パフォーマンス関連のトラブルシューティングを削減しました。ServiceNowによる自動変更実行により、手作業によるインフラ作業を15〜20％削減しました。
Cloudabilityにより財務ガバナンスが強化され、正確なコスト配分、季節に合わせた最適化、予約計画、予算編成、異常アラートが可能になりました。経営陣と開発チームは、クラウドの消費とコスト要因について統一された可視性を共有するようになりました。
AssaíのFinOps成熟度は、FinOps Foundationの実践とIBMおよびNavaとの継続的なパートナーシップに支えられ、2026年にはレベル8以上にすることを目標に、2年足らずでレベル5（10段階中）まで上昇しました。
サンパウロに本社を置き、1974年に設立されたAssaíはブラジル最大の食品小売業者です。全国に300以上の店舗を展開し、一般家庭および中小企業にサービスを提供し、毎月4,000万人以上の顧客を迎えています。
Navaは、ブラジルを拠点とするテクノロジーサービス企業で、クラウド、データ、オブザーバビリティー、サイバーセキュリティーに注力しています。IBM Partner Plusのメンバーとして、Navaはさまざまな業種・業務のエンタープライズ・クライアント向けに、オートメーション、FinOps、モダナイゼーション・プログラムを支援しています。
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示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。