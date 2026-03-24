Assaí社は、ブラジル最大の食品小売業者であり、家族向けだけでなく、一括購入または単位購入、競争力のある価格、多様な商品の入手に依存する多くの中小企業にもサービスを提供しています。この規模での運営は、サプライチェーン、価格設定、補充、店舗運営をサポートするシステムに大きな負担をかける必要があります。この課題は、同社の急速な拡大によって増幅され、スケーラブルで効率的かつレジリエントなテクノロジー・プラットフォームの必要性をいっそう高めています。

Assaí社がマイクロサービス・アーキテクチャーを拡張し、新しいクラウド・ワークロードを追加し、複数のアカウントにわたる多様な環境を導入するにつれて、テクノロジー・ランドスケープは当然より複雑になりました。これは、ブラジルの小売セクター全体でのより広範な課題を反映しています。急速なクラウドの導入により、コストの要因を考慮し、予測可能な性能を確保するために、使用状況を管理する必要性が高まっているのです。

Assaí社は、デジタル フットプリントが拡大するにつれて、性能とコストの予測可能性を維持するために、クラウドの使用状況をより明確に可視化する必要がありました。