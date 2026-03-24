需要の高い小売事業向けのスマートなFinOps

Assaí社は、真のクラウドの可視性と制御を獲得し、現代の小売業務のスピードと規模をサポートできるようになりました。

Assaíの店舗写真
キャッシュ・アンド・キャリー規模でのクラウド需要の管理

Assaí社は、ブラジル最大の食品小売業者であり、家族向けだけでなく、一括購入または単位購入、競争力のある価格、多様な商品の入手に依存する多くの中小企業にもサービスを提供しています。この規模での運営は、サプライチェーン、価格設定、補充、店舗運営をサポートするシステムに大きな負担をかける必要があります。この課題は、同社の急速な拡大によって増幅され、スケーラブルで効率的かつレジリエントなテクノロジー・プラットフォームの必要性をいっそう高めています。

Assaí社がマイクロサービス・アーキテクチャーを拡張し、新しいクラウド・ワークロードを追加し、複数のアカウントにわたる多様な環境を導入するにつれて、テクノロジー・ランドスケープは当然より複雑になりました。これは、ブラジルの小売セクター全体でのより広範な課題を反映しています。急速なクラウドの導入により、コストの要因を考慮し、予測可能な性能を確保するために、使用状況を管理する必要性が高まっているのです。

Assaí社は、デジタル フットプリントが拡大するにつれて、性能とコストの予測可能性を維持するために、クラウドの使用状況をより明確に可視化する必要がありました。
~30% クラウドコスト削減 15～20％ 手作業による変更の減少
9万人以上の従業員と月間4,000万人を超える顧客を抱える当社のような大規模な小売オペレーションを成功させるには、継続的な最適化、可視性、そして変化するワークロードに迅速に適応する能力が必要です。IBM、Nava、Turbonomic、Cloudabilityがサポートする段階的なFinOpsの取り組みにより、重要な意思決定の自動化、リソースの適切なサイズ設定、クラウド支出のビジネス目標と調整を実現することができました。TurbonomicとCloudabilityによって、クラウドの性能とコストの管理方法が変わりました。現在、環境が成長し続けているにもかかわらず、より大きな自信とより強力なガバナンスを備えたより迅速な意思決定を行っています。オートメーションとコスト削減の組み合わせにより、わずか数か月以内に測定可能な成果が得られ、クラウドオペレーションがより予測可能になり、大幅に効率が向上しました。
Rodrigo Callisperis氏 CIO Assaí社
自動化されたパフォーマンス重視のクラウドの構築

Assaí社はIBMおよび Nava社と提携し、段階的なFinOpsの取り組みを使用してクラウド ガバナンスをモダナイズしました。第1フェーズはIBM Turbonomicから始まり、6カ月の本番規模のPoCの結果、クラウドとオンプレミスの両方のワークロードにわたって深い可視性が実現しました。これは、90以上のシステムと数千のマイクロサービスを持つハイブリッド小売業者にとってクリティカルなものでした。

Turbonomicは、アプリケーションの需要を継続的に分析し、大容量のデータベース、未使用のクラスター、非効率なマイクロサービス、さらにはコスト削減だけでなく、投資が必要なワークロードを特定しました。Assaí社は、ServiceNowと統合することで、適切なサイジングやスケーリングなど、信頼性の高いアクションを自動化しました。最適化は、手作業による調査から継続的なポリシー主導の自動化へと移行しました。

次の段階では、IBM Cloudability、複数のクラウド・アカウントにまたがる統一されたコストの可視化を実現しました。Assaí社は、季節性、予約計画、異常な消費に関する洞察を得ながら、コスト・センター、ワークロードのタグ付け、予測、予算ワークフローを確立しました。Cloudabilityは、経営陣、エンジニアリング・チーム、財務チームの中心的な基準ポイントになりました。

IBM、Nava、Turbonomic、Cloudabilityは、Assaíが断片化されたクラウド管理から、連携され成熟したFinOpsの実践へと移行するのを支援しました。
よりスマートなクラウド・コスト・ガバナンスの実践

Navaと提携して導入したIBM TurbonomicとIBM Cloudabilityにより、Assaí社はスケーラブルで自動化されたFinOps運用モデルを構築しました。Turbonomicは、適切なサイジングと投資のニーズを早期に特定することで、クラウドのコストを約30％削減し、損益分岐点を7カ月未満に短縮し、パフォーマンス関連のトラブルシューティングを削減しました。ServiceNowによる自動変更実行により、手作業によるインフラ作業を15〜20％削減しました。

Cloudabilityにより財務ガバナンスが強化され、正確なコスト配分、季節に合わせた最適化、予約計画、予算編成、異常アラートが可能になりました。経営陣と開発チームは、クラウドの消費とコスト要因について統一された可視性を共有するようになりました。

AssaíのFinOps成熟度は、FinOps Foundationの実践とIBMおよびNavaとの継続的なパートナーシップに支えられ、2026年にはレベル8以上にすることを目標に、2年足らずでレベル5（10段階中）まで上昇しました。
Assaí社について

サンパウロに本社を置き、1974年に設立されたAssaíはブラジル最大の食品小売業者です。全国に300以上の店舗を展開し、一般家庭および中小企業にサービスを提供し、毎月4,000万人以上の顧客を迎えています。
Nava社について

Navaは、ブラジルを拠点とするテクノロジーサービス企業で、クラウド、データ、オブザーバビリティー、サイバーセキュリティーに注力しています。IBM Partner Plusのメンバーとして、Navaはさまざまな業種・業務のエンタープライズ・クライアント向けに、オートメーション、FinOps、モダナイゼーション・プログラムを支援しています。

 製品・サービス IBM® Cloudability IBM Turbonomic
クラウド・コスト・ガバナンスの強化

IBM TurbonomicとIBM Cloudabilityがどのように連携し、クラウド・コスト・ガバナンスを強化するとともに、すべての環境でアプリケーションのパフォーマンス、リソース効率、財務上の可視性を統合するかをご覧ください。完全なFinOpsアプローチが、チームが継続的に最適化し、安全に自動化し、自信を持って拡張するのにどのように役立つかをご覧ください。

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法務

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示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。 