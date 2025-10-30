Askari Bankは、IBMビジネス・パートナーであるSoftware Productivity Strategists, Inc.（SPS）と協力して、運用目標とコンプライアンス目標の両方を満たす最新のIDおよびアクセス管理ソリューションを導入しました。

SPSは、オンボーディングとオフボーディングのワークフローを自動化することで、手作業とプロビジョニング時間を大幅に削減するソリューションのフレームワークを設計およびデプロイしました。また、セルフサービスのパスワード・リセット・システムも導入しました。これにより、ユーザーが自分の認証情報を管理できるようになり、ヘルプデスクの対応量が大幅に削減されました。

Askari Bankは、平文によるパスワード通信を廃止し、 IBM ® Verifyによる多要素認証 (MFA) を導入することで、セキュリティーを強化しました。この銀行は、IBM VerifyとSPSによって実現される自動化機能を使用して、SBPコンプライアンス要件を満たすと同時に、シームレスで安全なユーザー・エクスペリエンスを促進しました。