IBM Verifyを使用してアクセス管理を合理化し、セキュリティーを強化し、ヘルプデスクのコストを削減
パキスタン有数の金融機関であるAskari Bankは、ITコストの上昇と業務の非効率性への対処を試みていました。大量のパスワードリセット要求が貴重なヘルプデスクのリソースを浪費し、手作業によるオンボーディングとオフボーディングのプロセスが生産性を低下させていました。平文によるパスワード通信などの不十分なセキュリティは、パキスタン国立銀行（SBP）の下での規制の厳しい環境では許容できない脆弱性を生み出していました。銀行は、セキュリティを強化し、コンプライアンスを確保し、コストを最適化するために、最新のID管理ソリューションを必要としていました。
パスワード関連の問題に対するヘルプデスク時間の短縮
～ 1 日のオンボーディング/オフボーディングサイクル時間
スタッフによるセルフサービスIDプラットフォームの利用
機密性の高いアクションのための二要素認証（MFA）対応
Askari Bankは、IBMビジネス・パートナーであるSoftware Productivity Strategists, Inc.（SPS）と協力して、運用目標とコンプライアンス目標の両方を満たす最新のIDおよびアクセス管理ソリューションを導入しました。
SPSは、オンボーディングとオフボーディングのワークフローを自動化することで、手作業とプロビジョニング時間を大幅に削減するソリューションのフレームワークを設計およびデプロイしました。また、セルフサービスのパスワード・リセット・システムも導入しました。これにより、ユーザーが自分の認証情報を管理できるようになり、ヘルプデスクの対応量が大幅に削減されました。
Askari Bankは、平文によるパスワード通信を廃止し、 IBM ® Verifyによる多要素認証 (MFA) を導入することで、セキュリティーを強化しました。この銀行は、IBM VerifyとSPSによって実現される自動化機能を使用して、SBPコンプライアンス要件を満たすと同時に、シームレスで安全なユーザー・エクスペリエンスを促進しました。
ソフトウェア生産性ストラテジスト（SPS）との提携により、Askari Bankは最新のIDおよびアクセス管理（IAM）プラットフォームの基盤としてIBM Verifyを導入しました。以下はその主な成果です。
IBM Verifyをデプロイすることで、Askari BankはIAM効率を大幅に向上させ、セキュリティー体制を強化し、SBP要件への準拠を達成しました。
Askari Bank Limitedは1991年に設立されたパキスタンに本店を置く銀行で、支店、ATM、専用コンタクト・センターの広範なネットワークを通じて従来型およびイスラム式の金融サービスを提供しています。個人顧客と法人顧客の両方にサービスを提供しており、イノベーションとイスラム教の法制度に準拠した金融商品に重点を置いていることで知られています。同行はパキスタン証券取引所に上場しており、Faji Foundationの傘下で運営されています。
Software Productivity Strategists社（SPS）は、メリーランド州ロックビルに拠点を置き、パキスタンのイスラマバードにオフィスを構えるIBM Business Partner です。同社はAIとクラウドを活用した業界ソリューションを構築しており、製品設計、開発、導入、セキュリティのすべての段階にわたる専門知識を持つエンタープライズクラスのイノベーターおよびソリューション開発元として、顧客のアプリケーションの構築と保護を支援しています。開発、品質、サイバーセキュリティー、トレーニング、オペレーション、監視、サポートの各チームが協力して、高性能で安全かつスケーラブルなシステムを構築しています。
IBM の次世代 ID およびアクセス管理ソリューションを使用して、顧客と労働力にスムーズで安全なアクセスを提供します。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMのロゴ、およびIBM Business Partner は、米国および/または国または地域におけるIBM社の商標または登録商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。