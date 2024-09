ハンガリーの法律に基づく個人情報の保護

応募者はデータの取り扱いに関する請求を提出することができ、当社ではこれを可及的速やかに、1 か月以内に調査し、救済いたします。 応募者の個人情報が侵害された場合、データ保護および情報の自由に関する国家機関(www.naih.hu) に請求を申請することができます。 (Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information の第 22 章に基づく)。 また、侵害があった場合、応募者は、ハンガリー民法典に従って賠償請求する権利を有します。 そのような請求があった場合、当社は救済オプションに関する詳細な情報を提供します。 さらに、応募者のIDとパスワードは、応募プロセスが終了した時点から、または応募者がこのツールに最後にアクセスした時点から12か月後に削除されます。特定のポジションに応募し、および/または履歴書を当社と共有することで、応募者は上記の条件に関する通知を受け取り、明示的に同意したものとします。