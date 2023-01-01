資産の部
負債及び純資産の部
流動資産
5,289
流動負債
3,619
固定資産
|1,149
（賞与引当金）
41
有形固定資産
249
固定負債
974
無形固定資産
18
（退職給付引当金）
397
投資その他の資産
881
株主資本
1,833
資本金
1,053
資本剰余金
9
資本準備金
4
その他資本剰余金
5
利益剰余金
771
利益準備金
263
その他利益剰余金
508
評価・換算差額等
12
繰延ヘッジ損益
12
資産合計
6,438
負債・純資産合計
6,438
* 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。
科目
金額
売上高
7,309
売上原価
5,821
売上総利益
1,488
販売費及び一般管理費
911
営業利益
577
営業外収益
137
営業外費用
10
経常利益
704
特別損益
(41)
税引前当期純利益
662
法人税、住民税及び事業税
204
法人税等調整額
(30)
当期純利益
488
* 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。