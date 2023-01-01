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貸借対照表の要旨

(2023年12月31日現在、単位：億円)

資産の部

負債及び純資産の部

流動資産

5,289

流動負債

3,619

固定資産
1,149

　（賞与引当金）

41

　有形固定資産

249

固定負債

974

　無形固定資産

18

　（退職給付引当金）

397

　投資その他の資産

881

株主資本

1,833

　資本金

1,053

　資本剰余金

9

　　資本準備金

4

　　その他資本剰余金

5

　利益剰余金

771

　　利益準備金

263

　　その他利益剰余金

508

評価・換算差額等

12

　繰延ヘッジ損益

12

資産合計

6,438

負債・純資産合計

6,438

* 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。
損益計算書の要旨

(自2023年1月1日至2023年12月31日、単位：億円)

科目

金額

売上高

7,309

売上原価

5,821

売上総利益

1,488

販売費及び一般管理費

911

営業利益

577

営業外収益

137

営業外費用

10

経常利益

704

特別損益

(41)

税引前当期純利益

662

法人税、住民税及び事業税

204

法人税等調整額

(30)

当期純利益

488

* 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。