Sito web Event streaming su IBM Z Scopri quali sono le funzionalità offerte da Confluent on IBM Z per modernizzare le applicazioni mainframe attraverso una solida piattaforma di data streaming.

Prospetto informativo della soluzione Esperienza cliente multicanale Scopri in che modo Backbase on IBM Z unifica i dati provenienti da diversi sistemi per realizzare una perfetta esperienza cliente digitale.

Video Reinventa il coinvolgimento dei clienti Guarda questa discussione e ascolta IBM e Backbase mentre parlano di come reinventare il coinvolgimento dei clienti per favorire la modernizzazione progressiva delle istituzioni finanziarie.

Video Esperienza dei prodotti e dei prezzi in tempo reale Scopri come Zafin on IBM Z e Linux on IBM Z offrono prodotti, prezzi e gestione delle offerte basati sulle relazioni per migliorare la flessibilità.

Prospetto informativo della soluzione Prodotti e prezzi basati sulle relazioni Scopri come SunTec Xelerate on IBM Z and LinuxONE offre prodotti, prezzi e fatturazione in tempo reale e basati sulle relazioni per accelerare la trasformazione digitale.

Prospetto informativo della soluzione Operazioni bancarie contestuali di nuova generazione Scopri come Intellect Design Core on IBM Z and LinuxONE offre una piattaforma bancaria contestuale basata su API per accelerare la trasformazione dei canali.

IBM Redbooks Guida alle best practice di Temenos on IBM LinuxONE Scopri in che modo le organizzazioni finanziarie possono combinare la potenza e la flessibilità della soluzione Temenos con la piattaforma IBM creata appositamente per la rivoluzione digitale.

Prospetto informativo della soluzione Pagamenti semplici, sicuri e self-service Scopri come Fiorano on IBM Z and LinuxONE offre una piattaforma di integrazione ibrida incentrata sulle API per l'open banking, i pagamenti e la compliance.

Sito web Piattaforma di database open source ottimizzata Leggi il post sul blog su come Fujitsu Enterprise Postgres on LinuxONE offre requisiti aziendali di sicurezza, workload HTAP e disponibilità elevata.