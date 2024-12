Analytics dell'assistenza sanitaria | Watson Health

Le organizzazioni di assistenza sanitaria utilizzano sempre di più l'analytics per estrarre e applicare nuovi insight dai dati. Questi strumenti possono essere utilizzati per promuovere miglioramenti clinici e operativi per affrontare le sfide di business.

Le organizzazioni di assistenza sanitaria si stanno sempre più orientando verso un modello che incorporerà l'analytics predittiva. La transizione dalla raccolta di informazioni e generazione di report all'analisi dei dati e alle capacità predittive sta portando l'analytics al prossimo livello logico. Gli strumenti di predictive analytics utilizzano le informazioni del passato per prevedere le attività future combinate con scenari di riferimento utilizzando simulazioni e previsioni. Questo permetterà alle organizzazioni di creare approcci più personalizzati per il coinvolgimento e il processo decisionale in ambito sanitario, oltre ad aiutarli a scoprire le frodi e prevedere i comportamenti dei consumatori.

In definitiva, le organizzazioni vorranno essere in grado di usufruire delle funzionalità complete di analytics predittiva per fornire ai responsabili delle decisioni dei sofisticati strumenti per il processo decisionale. Gli insight creati in base a criteri di velocità, portata, attualità, ampiezza e profondità possono influenzare i risultati e portare potenzialmente a risultati migliorati nelle aree di cura dei pazienti, prestazioni operative e successo finanziario.