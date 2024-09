Negli impianti di produzione industriale, comprendere le potenziali cause dei malfunzionamenti dei sistemi è fondamentale per prevenirli. L'analisi della struttura dei malfunzionamenti, in inglese FTA, offre un approccio all'analisi delle cause principali, identificando e analizzando la causa principale dei problemi alle risorse prima che i dispositivi si rompano.

L'analisi della struttura dei malfunzionamenti è un approccio top-down di tipo deduttivo che aiuta a determinare la causa di uno specifico evento indesiderato all'interno di un sistema complesso. Prevede la scomposizione della causa principale di un guasto nei suoi fattori costitutivi, e la sua rappresentazione in un modello grafico chiamato struttura dei malfunzionamenti, che aiuta i manager e gli ingegneri a identificare potenziali modalità guasto (e la probabilità di ciascuna) per le analisi di sicurezza e affidabilità.

Sviluppata per la prima volta all'inizio degli anni Sessanta da Bell Laboratories per aiutare la US Air Force a capire i potenziali errori nel sistema missilistico Minuteman, l'FTA è stata ampiamente utilizzata in diversi settori, fra cui quello aerospaziale, dell'energia nucleare, chimico e automobilistico.

I responsabili della manutenzione possono utilizzare l'analisi della struttura dei malfunzionamenti per:

Progettare e/o installare un nuovo sistema

Apportare modifiche ai sistemi esistenti

Esaminare la sicurezza o l'affidabilità del sistema

Valutare la conformità normativa

Ottimizzare i budget di manutenzione

Con l'evoluzione e l'aumento della complessità degli ambienti di produzione, anche la necessità di strumenti di gestione del rischio come l'FTA diventa sempre più pressante. Incorporare l'analisi della struttura dei malfunzionamenti nelle pratiche ingegneristiche di sicurezza e affidabilità può aiutare un'organizzazione a ottenere insight più approfonditi sulle potenziali cause dei malfunzionamenti, a migliorare le prestazioni generali e a ridurre la possibilità di incidenti costosi e potenzialmente catastrofici.