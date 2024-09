L'organizzazione e/o il team di manutenzione possono utilizzare varie tecniche e strumenti per implementare un programma di monitoraggio delle condizioni.Gli approcci più comuni includono:

Monitoraggio elettromagnetico

Il monitoraggio elettromagnetico misura le distorsioni di campo e le variazioni di corrente parassita per individuare corrosione, crepe, debolezze e altri guasti.Il tecnico applica campi magnetici alle pareti superficiali e ai tubi dell'asset per identificare i difetti nei materiali e nelle caratteristiche della superficie.



Termografia a infrarossi



La termografia a infrarossi è un tipo di test non distruttivo che utilizza l'imaging termico per rilevare il surriscaldamento e altri problemi legati alla temperatura.Utilizza termocamere per catturare la radiazione a infrarossi emessa da un oggetto/superficie e convertirla in un'immagine visiva (o termogramma). Le organizzazioni utilizzano principalmente questo tipo di CBM per monitorare i motori, ispezionare i cuscinetti e controllare i livelli di gas, liquami o liquidi.

Interferometria laser



L'interferometria laser utilizza lunghezze d'onda della luce generate dal laser per misurare le variazioni rispetto allo spostamento d'onda della linea di riferimento di un asset.Utilizzando un interferometro, il tecnico di manutenzione misura i pattern di interferenza che indicano difetti, come corrosione e cavità, in materiali superficiali e subsuperficiali.

Analisi dell'olio



L'analisi dell'olio valuta le proprietà dell'olio (ad es. viscosità, acidità, ecc.) in un'asset per rilevare contaminanti o particelle d'usura.In genere, comporta la raccolta di un campione di olio lubrificante dall'apparecchiatura e l'invio a un laboratorio per l'analisi.L'analisi dell'olio può essere utile per monitorare asset come motori, cambi e sistemi idraulici.

Monitoraggio delle vibrazioni



Il monitoraggio delle vibrazioni (o analisi delle vibrazioni) utilizza sensori di vibrazione per misurare le frequenze di vibrazione in un asset e rilevare anomalie che potrebbero indicare un problema.Poiché gli asset rotanti (ad esempio, motori e pompe) tendono a vibrare più intensamente e più rumorosamente con il passare del tempo, la misurazione dei cambiamenti nelle vibrazioni può aiutare a identificare l'usura e i danni prima che l'asset si guasti.I dati sulle vibrazioni possono essere utilizzati per rilevare un'ampia gamma di problemi, tra cui disallineamento, squilibrio, usura o guasto dei cuscinetti, alberi piegati e componenti allentati.



Test delle emissioni acustiche



Il test delle emissioni acustiche è un tipo di analisi delle vibrazioni, ma prevede l'uso di suoni a frequenza molto più elevata per individuare urti e crepe.I modelli sonori rivelano la presenza di rumori o vibrazioni insoliti che possono indicare un problema o un guasto imminente.Questa tecnica è particolarmente utile per rilevare guasti nelle apparecchiature rotanti come motori, pompe e ventilatori.

Analisi a ultrasuoni



L'analisi a ultrasuoni (detta anche test a ultrasuoni) utilizza onde sonore ad alta frequenza per rilevare perdite, crepe o difetti in un'apparecchiatura.Si basa su tecniche di raccolta dati sia a contatto (propagazione strutturale) che senza contatto (propagazione aerea) per determinare l'usura dell'asset.I metodi a contatto vengono generalmente utilizzati per rilevare problemi meccanici, come problemi di lubrificazione, danni agli ingranaggi e rottura delle barre del rotore, che generano suoni ad alta frequenza.I metodi senza contatto possono rilevare problemi, come perdite di pressione e vuoto nei sistemi a gas compressi, che tendono a generare suoni a bassa frequenza.

Analisi del circuito del motore (MCA)



L'analisi del circuito del motore, nota anche come test del motore, utilizza valutazioni basate sulla tensione o sulla corrente per individuare squilibri elettrici e misurare il degrado dell'isolamento, entrambi fattori che possono causare guasti al motore.L'MCA viene utilizzata principalmente per monitorare i motori elettrici.

Per il monitoraggio delle condizioni possono essere utilizzati anche altri metodi come l'ispezione visiva e attività di test prestazionali.Naturalmente, ogni tecnica ha i suoi punti di forza e di debolezza, quindi la scelta migliore per il tuo dipartimento dipenderà dalle tue risorse, apparecchiature, ambiente e esigenze organizzative.