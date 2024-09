La capacità di tracciare i componenti che diventano parte di un aeromobile, un'automobile o altri prodotti è di importanza critica sia per la sicurezza che per la conformità normativa. I dati IoT archiviati nei registri della blockchain condivisi consentono a tutte le parti di vedere la provenienza dei componenti per tutta la durata di un prodotto. La condivisione di queste informazioni con le agenzie di regolazione, gli spedizionieri e i produttori è sicura, facile ed efficace in termini di costi.