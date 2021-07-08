Cobalt Strike, un popolare software di simulazione delle aggressioni, ha riconosciuto la tendenza dei red team di allontanarsi dagli strumenti PowerShell a favore di C# a causa dell'aumento della capacità di rilevamento per PowerShell, e nel 2018 con Cobalt Strike versione 3.11 ha introdotto il modulo execute-assembly. Questo ha permesso agli operatori di utilizzare al meglio la potenza degli assembly .NET post-sfruttamento, eseguendoli in memoria senza il rischio aggiuntivo di scaricare questi strumenti su disco. Sebbene la capacità di caricare gli assembly .NET in memoria tramite codice non gestito non fosse nuova o sconosciuta al momento del rilascio, direi che Cobalt Strike ha portato la funzionalità nel mainstream e ha contribuito a mantenere la popolarità di .NET per il tradecraft post-sfruttamento.

Il modulo execute-assembly di Cobalt Strike utilizza la tecnica fork and run, ovvero generare un nuovo processo sacrificale, iniettare il codice dannoso post-sfruttamento in quel nuovo processo, eseguire il codice dannoso e, una volta terminato, eliminare il nuovo processo. Questo presenta sia vantaggi che svantaggi. Il vantaggio del metodo fork and run è che l'esecuzione avviene al di fuori del nostro processo di impianto Beacon. Ciò significa che se qualcosa nella nostra azione post-sfruttamento va storto o viene scoperto, le probabilità che il nostro impianto sopravviva sono molto maggiori. Per semplificare, supporta molto la stabilità generale dell'impianto. Tuttavia, poiché i fornitori di sicurezza hanno scoperto questo comportamento fork and run, ora hanno aggiunto quello che Cobalt Strike ammette essere un costoso modello OPSEC.

A partire dalla versione 4.1 rilasciata a giugno 2020, Cobalt Strike ha introdotto una nuova caratteristiche per cercare di risolvere questo problema con l'introduzione dei Beacon Object Files (BOF). I BOF permettono agli operatori di evitare i noti modelli di esecuzione descritti sopra o altri fallimenti OPSEC, come l'uso di cmd.exe/powershell.exe eseguendo file oggetto in memoria all'interno dello stesso processo del nostro impianto beacon. Anche se non mi addentrerò nei meccanismi interni dei BOF, ecco alcuni post sul blog che ho trovato interessanti:

Se hai letto i post precedenti, dovresti aver capito che i BOF non sono stati esattamente la salvezza che speravamo, e se sognavi di riscrivere tutti quegli straordinari strumenti .NET e trasformarli in BOF, quei sogni sono andati in frantumi. Peccato. La speranza però è sempre l'ultima a morire, dato che, secondo me, i BOF possono offrire cose fantastiche, e ultimamente mi sono divertito molto (anche se non nego che ci sia stata anche un po' di frustrazione) a sperimentare cosa si può fare con loro. La prima cosa da fare è creare CredBandit, che esegue un dump completo in memoria di un processo come LSASS e lo invia attraverso il canale di comunicazione Beacon esistente. Oggi rilascio InlineExecute-Assembly, che può essere utilizzato per eseguire assembly .NET all'interno del tuo processo beacon senza alcuna modifica ai tuoi strumenti .NET preferiti. Scopriamo perché ho scritto questo BOF, alcune delle sue caratteristiche principali, le avvertenze e come potrebbe essere utile quando si conducono simulazioni di avversari/red team.