MSMQ QueueJumper (vulnerabilità RCE): un'analisi tecnica approfondita.

Layout di memoria del processo MQSVC che mostra un nuovo heap allocato adiacente a una mappatura di file MQ

Tuttavia, ciò richiede che il malintenzionato abbia accesso per inviare messaggi ad almeno una coda del bersaglio, altrimenti i messaggi verranno scartati e sovrascritti e quindi non occuperanno memoria dei pacchetti in modo persistente.

Negli esperimenti di ricerca condotti, è stato scoperto che è possibile per un utente non privilegiato creare una coda aperta a chiunque per inviare messaggi da remoto, di default. La coda persiste nel sistema indefinitamente. Sebbene la maggior parte degli usi moderni di MSMQ esistano come componenti e adattatori opzionali, fornitori come Oracle, Veritas e Xerox offrono software aziendali che si basano su MSMQ come dipendenza principale. Pertanto, lo scenario dell’attacco non è irrealistico.