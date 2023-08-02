Protezione

MSMQ QueueJumper (vulnerabilità RCE): un'analisi tecnica approfondita.

Lavoro di notte su più schermi

Gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Microsoft l’11 aprile 2023 hanno affrontato oltre 90 vulnerabilità individuali. Di particolare rilievo è stato il CVE-2023-21554, soprannominato QueueJumper, una vulnerabilità nell’esecuzione remota del codice che interessa il servizio Microsoft Message Queueing (MSMQ). MSMQ è un componente opzionale di Windows che consente alle applicazioni di scambiare messaggi tramite code di messaggi raggiungibili sia localmente che da remoto. Questa analisi è stata condotta in collaborazione con i team Randori e X-Force Adversary Services, da Valentina Palmiotti, Fabius Watson e Aaron Portnoy.

Motivazioni della ricerca

Le seguenti qualità del CVE-2023-21554 hanno attirato l'attenzione iniziale:

  • A causa dell'utilizzo variabile delle code MSMQ da parte di applicazioni di terze parti, è difficile identificare l'intera portata dell'impatto della vulnerabilità tra i vari ambienti.
  • I primi report descrivevano 360.000 host accessibili tramite internet con il servizio MSMQ esposto. Consultando Shodan all'epoca, si presentava solo 250. Questa discrepanza rendeva ancora meno chiara la portata della possibile esposizione.
  • La vulnerabilità è classificata come esecuzione remota di codice che non richiede autenticazione e che colpisce anche un'ampia gamma di piattaforme Windows.
  • L'unico requisito apparente è che il servizio sia raggiungibile sulla porta TCP 1801.

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Triage iniziale

Identificazione degli endpoint MSMQ

Per determinare come rilevare la presenza di MSMQ, è stato configurato un sistema di test con il componente in un ambiente di laboratorio. Durante la connessione all'endpoint MSMQ sulla porta 1801, il server non ha risposto con alcun dato. Si potrebbe supporre che il server non risponderà senza aver ricevuto dati ragionevolmente formulati. Per capire come condurre una conversazione con l'endpoint, era necessaria un'ulteriore ispezione del codice sottostante.

Individuazione del codice MSMQ

Dall'avviso, non è immediatamente chiaro quale binario sia stato corretto. Il primo passo per identificare il codice modificato è stato scaricare il file di aggiornamento. Questo è stato ottenuto cercando KB5025224 nel catalogo Microsoft Update.

Schermata di individuazione del codice MSMQ

Risultati della ricerca nel catalogo Microsoft Update per KB5025224

Nello specifico, il file di aggiornamento cumulativo 

windows10.0-kb5025224-x64_3522b1b562ed44bc949541dd1c7d08e1e967d925.msu 

per Windows 11 per sistemi basati su x86 è stato recuperato.

L'estrattore 7-Zip è stato utilizzato per decomprimere il contenuto del file MSU e i file CAB in esso contenuti. La ricerca della stringa "msmq" in tutti i file nelle cartelle risultanti ha prodotto il file Container Index, 

Windows11.0-KB5025239-x64/express.psf.cix.xml,

che includeva la seguente voce:

<File id="21296" name="amd64_microsoft-windows-msmq-queuemanager-core_31bf3856ad364e35_10.0.22621.1555_none_5f975f8fdb349517\f\mqqm.dll" length="34811" time="133245266510000000" attr="128">

Questa voce fa riferimento a MQQM.dll  , che è stato identificato come obiettivo per ulteriori analisi.

Identificazione del codice patchato

Per identificare le modifiche apportate tra le versioni con e senza patch del fileMQQM.dll , è stato utilizzato lo strumento BinDiffdi Zynamics. L'immagine seguente mostra le funzioni abbinate con un punteggio di somiglianza inferiore a1.00 :

Schermata del codice con la patch

Risultati BinDiff tra file MQQM.dll patchati e non patchati 

L'analisi di queste funzioni tramite Hex-Rays Decompiler ha rivelato simboli per la versione patchata contenente nomi di funzioni verbosi che sembrano riferire agli identificatori di vulnerabilità del Centro di ricerca Microsoft (MSRC):

Schermata del Microsoft Security Research Center (MSRC) di riferimento

Simboli delle caratteristiche all'interno di MQQM.dll

Analisi dei flag delle caratteristiche

Dopo un esame più attento, i simboli contenenti i numeri di caso MSRC corrispondono a flag di caratteristiche per correzioni di vulnerabilità. Le caratteristiche sono una componente di Windows che attiva varie funzionalità e esperimenti. Qui, la "caratteristica" scoperta è in realtà una patch per una vulnerabilità. Se la caratteristica è abilitata, viene eseguito il percorso di codice sicuro e e con la patch. Altrimenti, viene eseguito il percorso di codice originale senza patch.

Schermata del percorso del codice originale senza patch eseguito

Snippet di codice decompilato che mostra il flag di caratteristiche per la correzione della vulnerabilità

Una verifica delle caratteristiche era presente per ciascuna delle vulnerabilità che comprendevano CVE-2023-21554 sia nei componenti utente che in quelli del kernel. L'analisi dei binari rimanenti contenuti nel pacchetto di aggiornamento di sicurezza ha rivelato che sono state introdotte anche le caratteristiche per la maggior parte o tutte le vulnerabilità corrette nel Patch Tuesday di aprile 2023.

Analisi della causa principale

Il riferimento incrociato di questi flag ci ha aiutato a individuare rapidamente le posizioni del codice con la patch. In particolare, i cambiamenti all'interno di CQmPacket::CQmPacket che si riferivano al flagMSRC76146_MSMQ_OOBRWF ixes sembravano quelli di maggior interesse.

Il controllo per questa caratteristica avviene otto volte all'interno della funzione. Di seguito è illustrato uno di questi controlli:

Schermata dell'analisi della causa principale

Snippet di codice decompilato che mostra la correzione della vulnerabilità 

Nel frammento di codice decompilato mostrato sopra, il percorso del codice con la patch ottiene il puntatore alla sezione successiva del messaggio MSMQ tramite una chiamata aGetNextSectionPtrSafe. Nel percorso senza patch, il puntatore si ottiene semplicemente aggiungendo la dimensione della sezione senza controlli. La nuova funzione GetNextSectionPtrSafe verifica che il puntatore calcolato alla sezione successiva del pacchetto non superi la lunghezza del pacchetto stesso.

Schermata di una funzione

Estratto di decompilazione della funzione GetNextSectionPtrSafe

Dopo aver esaminato tutte le occorrenze di questa caratteristica e di altri, è stato determinato che CVE-2023-21554 è composto da diversi bug che non verificano insufficientemente la dimensione dei vari tipi di sezioni di messaggi MSMQ. Queste vulnerabilità consentono di aumentare il puntatore alla fine del messaggio MSMQ di un offset arbitrario di 32 bit al di fuori dei limiti del buffer originariamente allocato.

Dopo l'elaborazione dei pacchetti, il passaggio finale di CQmPacket::CQmPacket aggiungerà un OnDiskExtensionHeader fino alla fine del buffer dei pacchetti. A causa delle suddette vulnerabilità, è possibile che il puntatore calcolato alla fine del messaggio esca dai limiti. Pertanto, l'aggiunta di OnDiskExtensionHeader può comportare diverse scritture fuori limite. Il codice decompilato qui sotto mostra un controllo con patch per il puntatore finale del messaggio vulnerabile prima che avvengano le scritture OOB:

Schermata di un controllo con la patch per il puntatore finale del messaggio vulnerabile, prima che si verifichino le scritture OOB

Controllo di accesso alla memoria fuori limite per la fine del messaggio

Varianti del kernel

Durante la valutazione della sfruttabilità delle vulnerabilità, sono state identificate ulteriori vulnerabilità del kernel nel driver del kernel corrispondente per il servizio MSMQ, mqac.sys . Le vulnerabilità erano nuovamente indicate da simboli caratteristiche, che fanno riferimento anche al caso MSRC 76146 come osservato in MQQM.dll .

Schermata di una funzionalità

Simboli delle caratteristiche all’interno di mqac.sys

L’analisi del flag delle caratteristiche diKernelVariants ha rivelato che le vulnerabilità corrispondenti sono analoghe a quelle trovate nel componente dello spazio utente. Il componente del kernelmqac.sys  è coinvolto in varie operazioni per il servizio MSMQ come l’inoltro dei messaggi alle code dead letter, l’invio di messaggi di conferma e la gestione della memoria per i buffer di pacchetti MSMQ.

Per eseguire le operazioni associate, il componente del kernel analizza varie sezioni del buffer dei pacchetti MSMQ. Di seguito sono illustrati due di questi casi:

Schermata di Per eseguire le operazioni associate, il componente kernel analizza varie sezioni del buffer dei pacchetti MSMQ

Snippet di codice decompilato che mostra la caratteristica per la correzione di vulnerabilità nel driver mqac.sys

Come si vede nel frammento di codice decompilato qui sopra, se la caratteristica è abilitata, le funzioni "sicure" CPacketBuffer::MsgDeadletterHeaderSafe  e CPacketBuffer::MsgOnDiskExtensionHeaderSafe  vengono chiamate per recuperare le intestazioni corrispondenti dal buffer del pacchetto. Se non abilitate, vengono chiamate le funzioni "non sicure", che non hanno controlli sufficienti sulla dimensione della sezione.

Attivazione della vulnerabilità

Protocollo di ingegneria inversa

La maggior parte del codice relativo al parsing del protocollo si trova all’interno della libreria MQQM.dll che viene caricata dal processomqsvc.exe . Per raggiungere il codice a cui si fa riferimento MSRC76146_MSMQ_OOBRWFixes , deve essere inviata una richiesta MSMQ valida dal client. Le specifiche e il protocollo dei messaggi MSMQ sono vasti e complessi. Inizialmente è stato trovato un codice pubblico per la scansione dei server MSMQ in un generico GitHub che ha fornito la base per un’esplorazione più approfondita dell’elaborazione dei pacchetti. Inoltre, la documentazione Microsoft è stata utile per comprendere il formato dei messaggi MSMQ.

Il codice all’interno della DLL accetta i dati tramite la porta 1801 tramite una chiamata alla funzione WSARecv, come si può vedere nella sessione di debug qui sotto:

0:020> bp ws2_32!wsarecv ; g

Breakpoint 0 hit

WS2_32!WSARecv:

00007ffd`651115c0 48895c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rbx ss:000000aa`f07fef30=0000000000000006

 

0:019> k

# Child-SP          RetAddr               Call Site

00 000000aa`f07fef28 00007ffd`57ba9cb0     WS2_32!WSARecv

01 000000aa`f07fef30 00007ffd`57b9683d    

MQQM!NoReceivePartialBuffer+0x38

02 000000aa`f07fefb0 00007ffd`57b2078e     MQQM!CWinsockConnection::ReceivePartialBuffer+0x7d

03 000000aa`f07ff010 00007ffd`57b25b28    

MQQM!CSockTransport::BeginReceive+0xe6

04 000000aa`f07ff060 00007ffd`57b2d40b    

MQQM!CSockTransport::NewSession+0x194

05 000000aa`f07ff3f0 00007ffd`57b2d367     MQQM!CSessionMgr::AcceptSockSession+0x6f

06 000000aa`f07ff430 00007ffd`645e26bd     MQQM!AcceptIPThread+0x6a7

07 000000aa`f07ff7d0 00007ffd`6650a9f8    

KERNEL32!BaseThreadInitThunk+0x1d

08 000000aa`f07ff800 00000000`00000000     ntdll!RtlUserThreadStart+0x28

 

0:019> r @$t0=@rdx

0:019> pt

WS2_32!WSARecv+0x19f:

00007ffd`6511175f c3              ret

0:019> dc poi(@$t0+8) LC

000001b5`880ff490  62f06110 524f494c 00000070 5a5a5a5a  .a.bLIORp…ZZZZ

000001b5`880ff4a0  0073006e 00610074 0063006e 00200065  n.s.t.a.n.c.e. .

000001b5`880ff4b0  00440049 00000000 00000000 00000000  I.D………….

 

0:019> ba r1 poi(@$t0+8) ; g

Breakpoint 1 hit

MQQM!CBaseHeader::SectionIsValid+0x154:

00007ffd`57b53450 7462            je     

MQQM!CBaseHeader::SectionIsValid+0x1b8 (00007ffd`57b534b4) [br=1]
 

La CBaseHeader::SectionIsValid funzione è responsabile dell’analisi dell’inizio di un nuovo messaggio, che inizia con una struttura BaseHeader della forma:

Schermata della struttura BaseHeader del modulo

Struttura dell'oggetto BaseHeader

I campi dei messaggi in arrivo sono convalidati da SectionIsValid prima che il server invii una risposta:

Schermata dei campi dei messaggi

Codice di disassembly per SectionIsValid all’interno di MQQM.dll 

Dopo la validazione iniziale, la maggior parte dell’analisi del protocollo avviene all’interno della funzione costruttoreCQmPacket:: CQmPacket  . Per attivare una vulnerabilità CVE-2023-21554, può essere inviato un messaggio MSMQ contenente un’intestazione di sezione malformata che viene gestita in modo errato. L’esempio seguente illustra l’attivazione di una vulnerabilità utilizzando un EodHeader per una sezione Eod (exactly-once-delivery).

Schermata dell'attivazione di una vulnerabilità utilizzando un EODHeader per un Eod

Decompilazione che mostra vulnerabilità nella gestione di EodHeader

La decompilazione sopra mostra il percorso con patch che chiama la funzione chiamataCEodHeader::GetNextSectionSafe. T , il percorso senza esegue semplicemente l’addizione del puntatore, usando valori all’interno dell’intestazione, per calcolare l’inizio della sezione successiva.

La struttura di unEodHeader  non è documentata; la parte del flag che indica la presenza di unEodHeader nelUserHeader è specificato come “riservato” nella documentazione di Microsoft, in cui si afferma che la parte del flag non deve essere impostata al momento dell’invio. Uno sguardo al disassembly può fornire insight sulla struttura dell’intestazione:

Schermata di una struttura di un'intestazione

Disassembly che calcola la dimensione totale della sezione EodHeader

Nel disassembly qui sopra, il puntatore all'inizio di EodHeader viene caricato nel registro rdx  . Si può ipotizzare che il primo e il secondo campo dell'intestazione descrivono dimensioni intere (dimensione dell'intestazione e dimensione dei dati, o qualcosa di simile). Le due dimensioni più 0xF indicano la dimensione totale della sezione Eod in byte. Inviando un messaggio con un EodHeader  i cui campi di dimensione corrispondenti sono impostati a valori grandi, viene attivata una scrittura fuori limite. Questo causa una violazione di accesso quando il OnDiskExtensionHeader  è scritto su quello che (secondo il programma) è la fine del messaggio:

Schermata di un'intestazione di estensione

Sessione WinDbg che mostra una violazione di accesso durante la scrittura alla fine di un messaggio MSMQ non valido

Sfruttabilità

Gestione e manipolazione della memoria

Per valutare la forza della scrittura fuori limite ottenuta dalle vulnerabilità, abbiamo innanzitutto indagato l'allocazione e la gestione della memoria sottostante.

Prima che un pacchetto di messaggiMSMQ venga elaborato, il suo contenuto viene copiato in un buffer allocato nella funzione QmAcAllocatePacket . Questa funzione richiama il mqac.sys driver del kernel tramiteNtDeviceIoControl.

Schermata di una funzione che chiama il file mqac.sys

Decompilazione della funzione di allocazione del buffer dei pacchetti

Il componente kernel restituisce un buffer che viene partizionato da una vista mappata di un file su disco, memorizzato nella directoryC:\Windows\System32\msmq\storage   con un’estensione.mq  . Ogni file può contenere fino a 4 MB e può contenere messaggi da più code.

Schermata del componente kernel

Il layout della memoria ProcessHacker del processo MQSVC che mostra la memoria buffer dei pacchetti è una mappatura di file

L'indirizzo del buffer dei pacchetti, insieme a un handle di pacchetto casuale, viene restituito nello spazio utente dopo la richiesta di allocazione tramite IOCTL. Il driver utilizza l'handle per calcolare l'indirizzo del buffer del pacchetto quando gestisce le richieste dallo spazio utente.

Heap grooming

La memoria di supporto per i buffer vulnerabili si trova all'interno di un file mappato, e quindi non in un heap del processo. Inoltre, la memoria interessata non memorizza alcun oggetto. L'unica cosa contenuta nella mappatura del file è il contenuto dei messaggi MSMQ insieme ai metadati memorizzati nel OnDiskExtension.

Inoltre, senza una conoscenza preventiva della disposizione della memoria, non è possibile conoscere la posizione relativa del file che si mappa all'heap del processo per sovrascrivere i puntatori dell'oggetto. Pertanto, per ottenere l'esecuzione di codice in remoto, è necessario un metodo per modellare la memoria in una posizione prevedibile.

Dopo aver sperimentato l'invio di messaggi MSMQ legittimi al target, è stato scoperto che è possibile forzare una nuova allocazione di heap adiacente a una mappatura dei file .mq   trasmettendo molti messaggi. I messaggi vengono scritti in sequenza nella memoria fino al momento della ricezione e, utilizzando la proprietà MSMQ message TimeToBeReceived, la liberazione di messaggi specifici può essere pianificata con attenzione.

Schermata del componente kernel

Layout di memoria del processo MQSVC che mostra un nuovo heap allocato adiacente a una mappatura di file MQ

Tuttavia, ciò richiede che il malintenzionato abbia accesso per inviare messaggi ad almeno una coda del bersaglio, altrimenti i messaggi verranno scartati e sovrascritti e quindi non occuperanno memoria dei pacchetti in modo persistente.

Negli esperimenti di ricerca condotti, è stato scoperto che è possibile per un utente non privilegiato creare una coda aperta a chiunque per inviare messaggi da remoto, di default. La coda persiste nel sistema indefinitamente. Sebbene la maggior parte degli usi moderni di MSMQ esistano come componenti e adattatori opzionali, fornitori come Oracle, Veritas e Xerox offrono software aziendali che si basano su MSMQ come dipendenza principale. Pertanto, lo scenario dell’attacco non è irrealistico.

Utilizzare le primitive

La vulnerabilità di accesso alla memoria out-of-bound introduce una primitiva di utilizzare che consente a un
client malintenzionato di scrivere unOnDiskExtensionHeader esterno ai boundary della memoria
allocata per il pacchetto.

Quando si valuta una vulnerabilità che permette di scrivere valori su un offset, alcune proprietà
devono essere considerate:

  • L’offset può essere controllato
  • I valori scritti possono essere controllati

Nel caso delle vulnerabilità QueueJumper, l’offset del buffer allocato alla scrittura OOB è controllabile perché viene calcolato utilizzando dati controllati dal malintenzionato. Tuttavia, il controllo sul contenuto della scrittura OOB è limitato.

In questo caso,Address rappresenta il puntatore corrotto alla fine del messaggio del pacchetto dove verrà scritta l’intestazione OnDiskExtension . La serie di operazioni che si verificano è la seguente:

  • Il valore 0x000000000000000C è scritto inAddress
  • il valore0x00000000 è scritto in Address+0x2
  • il valore0x0000000000000000 è scritto in Address+0x12
  • Il valore 0x0000000000000000 è scritto in Address+0x1A
  • Il valore 0x00000094 è scritto Address+0xE
  • Valore0x0000 è scrittoAddress+0x22
  • Il valore 0x0000 è scritto in Address+0x62
  • memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

IlSource utilizzato nella chiamata amemcpy sopra si riferisce a un oggetto TA_ADDRESS . La struttura TA_ADDRESS definisce un unico indirizzo di trasporto di un tipo specifico (ad esempio, NetBIOS). La definizione è la seguente:

typedef struct _TA_ADDRESS {

    USHORT AddressLength;;

    USHORT AddressType; Info;

    UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

Specifica il numero di byte in un indirizzo del tipo di indirizzo specificato.

AddressType

Specifica il tipo di indirizzo di trasporto.

Address

Specifica un array di dimensioni variabili contenente l’indirizzo di trasporto.

In una sessione di debug qui sotto,TA_ADDRESS contiene dati influenzati dal malintenzionato sotto forma di indirizzo IP:

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 RBP=0000000545d7f980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7F938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0         nv up ei pl nz na po nc

cs=0033  ss=002b  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00      call    MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184  00010004 00000000 8620a8c0 00000000  ………. …..
 

Sopra, l’oggettoTA_ADDRESS ha una lunghezza di 4 , un tipo di1 , e un valore di 0x8620a8c0 . La conversione di ogni byte in un ottetto IPv4 produce l'indirizzo192.168.32.134 , che è l’indirizzo di origine IPv4 del cliente.

Questo scenario consente la scrittura di dati controllati dal malintenzionato tramite un indirizzo a un offset controllato rispetto all’allocazione dei pacchetti in memoria. Sebbene sia molto restrittivo e forse poco pratico, questo potrebbe teoricamente essere utilizzato per controllare con precisione i valori scritti nella memoria, effettuando richieste multiple da indirizzi di origine diversi con offset di pacchetti decrescenti.

Attacchi alternativi

A causa delle numerose limitazioni incontrate per ottenere l'esecuzione alla cieca di codice in modalità remota, sono stati studiati scenari di attacco alternativi, come fughe di informazioni.

Un attacco preso in considerazione è stato quello di corrompere il puntatore a una sezione specifica del messaggio per puntare alla memoria fuori limite e poi recuperare il messaggio per leggere la memoria adiacente.

Tuttavia, all'inizio del parsing di ogni sezione, viene effettuato un controllo sulla posizione della sezione corrente, quindi non possiamo ingannare la logica di parsing e farle analizzare una sezione di dati che è fuori dai limiti.

Un altro possibile scenario di attacco consiste nel sovrascrivere l'OnDiskExtensionHeader di un altro messaggio per ingannare il destinatario del messaggio sulle origini del messaggio ricevuto. Allo stesso modo, è possibile sovrascrivere il contenuto dei messaggi destinati alle code a cui il malintenzionato non ha accesso. La sovrascrittura di contenuti specifici di un messaggio richiederebbe che il malintenzionato disponga di informazioni sul messaggio, come la sua dimensione.

Esiste una sezione opzionale chiamata SoapHeader che è suscettibile all'accesso ai dati fuori limite, con il seguente formato:

Schermata di un SoapHeader

Formato del pacchetto SoapHeader

È stato osservato che la memoria utilizzata per memorizzare i dati dei pacchetti MSMQ non viene cancellata correttamente quando il buffer viene liberato. Di conseguenza, inviare un pacchetto MSMQ di dimensioni inferiori rispetto a un precedente pacchetto MSMQ comporterà una disposizione di memoria contenente i dati del pacchetto corrente seguita dai dati provenienti da pacchetti MSMQ precedentemente processati.

Si è scoperto che il SoapHeader potrebbe essere utilizzato per abusare di questa caratteristica allo scopo di divulgare dati da pacchetti precedentemente elaborati o messaggi memorizzati adiacenti. Un malintenzionato può definire in modo arbitrario la BodyDataLength ed escludere completamente la sezione Body. Ne consegue un messaggio MSMQ che include dati potenzialmente sensibili da pacchetti MSMQ precedentemente elaborati come Body del SoapHeader del malintenzionato. Il percorso del codice con la patch previene questo caso di abuso, poiché convalida che i dati Body rientrino nei limiti dei dati del pacchetto MSMQ.

Il controllo limitato sui contenuti di scrittura, con scritture aggiuntive non controllate che danneggiano la memoria adiacente, insieme alla conoscenza limitata del layout dei messaggi, si sono rivelati un grosso ostacolo allo sfruttamento.

Attacchi tramite kernel

Al momento dell'analisi, solo le vulnerabilità dello spazio utente coinvolte nell'elaborazione iniziale di un pacchetto di messaggi MSMQ sono state valutate per la sfruttabilità. L'analisi delle vulnerabilità delle varianti del kernel potrebbe scoprire ulteriori vie di sfruttamento. Ad esempio, è possibile che l'inclusione di un'intestazione non valida possa ottenere una primitiva di scrittura nella mappatura della memoria del kernel relativa al file.mq . In alcuni casi, controlli nell'elaborazione dello spazio utente impediscono al kernel di eseguire alcune operazioni di post-elaborazione.

Inoltre, nel caso delle varianti kernel, il malintenzionato ha meno controllo diretto sul contenuto dei messaggi e opera anche sulla stessa mappatura file dello spazio utente, non in un kernel pool (heap). Anche le mitigazioni, come KASLR, presentano ostacoli difficili da superare per lo sfruttamento remoto.

Rilevamento dei server vulnerabili

Grazie all’implementazione del codice con la patch, un client remoto può determinare in sicurezza se un sistema ha applicato l’aggiornamento. Ciò può essere fatto inviando un messaggio MSMQ che attiva la vulnerabilità, ma non provoca effettivamente un accesso fuori limite, evitando quindi di bloccare il processo del servizio. Se il flag HTTP è impostato nell’UserHeader del messaggio, è atteso un SRMPEnvelopeHeader. Nella patch, viene effettuato un controllo per un overflow intero sul campo DataLength moltiplicato per 2. Questa lunghezza può essere impostata in modo che il risultato della moltiplicazione si riversi in un numero piccolo pari alla dimensione effettiva dei dati.

Frammento di codice decompilato che mostra il controllo di overflow intero su SRMPEnvelopeHeader DataLength

Frammento di codice decompilato che mostra il controllo di overflow intero su SRMPEnvelopeHeader DataLength

Se al target viene aggiunta la patch, la vulnerabilità provoca l'esecuzione di un'eccezione e il server interrompe l'elaborazione del messaggio, quindi nessuna risposta viene inviata al client. Se non viene aggiunta la patch, il server elaborerà il messaggio normalmente e invierà una risposta.

Conclusioni

A causa della posizione di backup della memoria dei buffer vulnerabili, l'esecuzione di codice remoto sembra più fattibile per un malintenzionato con la capacità di inviare messaggi a qualsiasi coda sull'obiettivo. In questo scenario, è possibile fare un groom in modo che venga allocato un heap adiacente. Il controllo estremamente limitato sui contenuti scritti presenta delle sfide per lo sfruttamento remoto. A causa di mitigazioni come ASLR, è necessario ottenere anche una fuga di informazioni. È possibile che una singola scrittura di una costante (0xC, 0x0 , ottenuta con la primitiva) a un oggetto potrebbe servire a questo scopo, tuttavia, l'oggetto deve contenere un campo utile dove i campi adiacenti possano resistere alla corruzione delle altre scritture. Inoltre, l'oggetto deve essere allocato in modo prevedibile dal malintenzionato, la durata di vita dell'oggetto deve coprire la durata dello sfruttamento e qualche azione dell'oggetto deve essere attivabile dall'aggressore. Nel corso di questa ricerca, non sono stati scoperti oggetti adatti.

In definitiva, concludiamo che, sebbene lo sfruttamento remoto di QueueJumper possa non essere impossibile, i requisiti sopra menzionati ne rendono difficile la realizzazione. Questo post sul blog tratta solo superficialmente una specifica, un servizio e un protocollo molto complessi. È necessario approfondire la ricerca sulle vulnerabilità sia nello spazio utente che nelle operazioni dei componenti del kernel.

Mixture of Experts | 12 dicembre, episodio 85

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