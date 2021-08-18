A caccia di prove di caricamento laterale di DLL con PowerShell e Sysmon

Figura 5: script PowerShell per raccogliere gli hash dei file

Tuttavia, i rilevamenti sopra menzionati sono più efficaci quando ci sono dati centralizzati sull'esecuzione dei processi e la capacità di stabilire basi di attività nel tempo all'interno di un ambiente. È molto raro durante un'indagine.

Per superare questa sfida, X-Force utilizza delle utility di raccolta dati per raccogliere metadati dagli endpoint su larga scala. Una di queste utility è SideLoadHunter, che profila l'endpoint per le DLL e gli eseguibili all'interno dei profili utente, System32 e SysWow64. Una volta che gli eseguibili e le DLL sono stati profilati, X-Force esegue un'analisi comparativa per identificare eventuali prove di caricamento laterale di DLL attraverso i nomi dei file, i valori hash e i nomi interni. Inoltre, gli artefatti di esecuzione del programma vengono analizzati per trovare prove di eseguibili caricati lateralmente che non esistono più sul disco. Questo strumento è stato trasferito su PowerShell ed è disponibile per il download qui.