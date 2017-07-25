Le architetture di microservizi possono avere successo solo quando i team hanno il controllo sull'intero ciclo di vita dello sviluppo software e delle operazioni. La creazione di team interfunzionali che rappresentino tutti i ruoli e le responsabilità è fondamentale per implementare architetture basate su microservizio. Tutti, dal design allo sviluppo, dalle operazioni alla dirigenza, lavorano a stretto contatto e spesso sono collocati in sedi diverse.

Dal momento che ogni stakeholder è rappresentato nel team di design, sviluppo e operazioni, il lavoro può muoversi in modo più rapido, efficiente e concentrandosi con chiarezza sul miglioramento dell'esperienza per raggiungere gli obiettivi aziendali.