La risoluzione DNS (Domain Name System) è un processo iterativo in cui un resolver ricorsivo tenta di cercare un nome di dominio utilizzando una catena di risoluzione gerarchica. Anzitutto, il resolver ricorsivo interroga la root (.), che fornisce ai server i nomi per il dominio di primo livello (TLD), ad esempio, .com. Successivamente, interroga i nameserver TLD, che forniscono i nameserver autoritativi del dominio. Infine, il resolver ricorsivo interroga i nameserver autorevoli.



In molti casi, vediamo domini delegati a server di nomi all'interno del proprio dominio. Ad esempio, "example.com." è delegato a "ns01.example.com". In questi casi, abbiamo bisogno di glue record presso i nameserver principali, di solito il registrar di dominio, per continuare la catena di risoluzione.