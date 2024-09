La rete IBM NS1 Connect

Prestazioni globali con DNS anycast NS1 Connect è servito da una rete DNS anycast globale che sfrutta la co-localizzazione tradizionale, i provider di hosting affermati, le reti eyeball e i principali provider DNS ricorsivi. Oltre a usare il transito dai migliori provider di Livello 1 in ogni regione, NS1 Connect usa decine di NSP più piccoli e importanti scambi di peering per trovare la migliore connessione DNS disponibile. Oltre a questa rete anycast globale, NS1 Connect gestisce anche una rete unicast separata specificamente per gestire il traffico nella Cina continentale. Esplora DNS per la Cina