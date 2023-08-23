Tipi di istanze AWS EC2: sfide e best practice per ospitare le tue applicazioni su AWS

Quando si tratta di ospitare applicazioni su Amazon Web Services (AWS), una delle decisioni più importanti da prendere è quale tipo di istanza Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) scegliere. Le istanze EC2 sono macchine virtuali che ti permettono di eseguire le tue applicazioni su AWS. Esistono in varie dimensioni e configurazioni, note come famiglie di istanze, ciascuna progettata per uno scopo specifico. Scegliere l'offerta di istanze e le dimensioni appropriate per la propria applicazione è critico per ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi. Tuttavia, poiché il profilo di domanda di ogni applicazione è unico, e può cambiare nel tempo, questo compito è molto più facile a dirsi che a farsi. L'istanza 2xlarge di una determinata famiglia potrebbe non essere necessaria, ma quando i team delle applicazioni affidano al reparto cloud il compito di mantenere il tempo di attività, la dimensione maggiore e più costosa dell'istanza diventa allettante, fino a quando le bollette cloud non iniziano a lievitare.

In questo post sul blog esploreremo le sfide nella scelta del miglior tipo di istanza Amazon EC2 per la tua applicazione e ti forniremo alcune best practice per prendere la decisione giusta. Inoltre, spiegheremo come una soluzione come IBM Turbonomic può aiutarti a ottimizzare le tue app cloud AWS utilizzando machine learning, auto-scaling e automazione. Se conosci Turbonomic e vuoi iniziare a ottimizzare il tuo ambiente AWS da subito, inizia oggi la tua prova gratuita di 30 giorni.