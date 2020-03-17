Blockchain e non bancarizzati: cambiamenti in arrivo nella finanza globale

Negli ultimi tempi le criptovalute sono diventate più note per le loro fluttuazioni selvagge e i collegamenti indesiderati con truffe, ma vale la pena ricordare il potenziale che le monete digitali rappresentano come forza positiva. Nel mondo oltre 1,7 miliardi di persone non hanno accesso ad alcuna forma di infrastruttura bancaria, nonostante molte di loro abbiano accesso a tecnologie come i telefoni cellulari. Scrivendo per Forbes, Robert Anzalone suggerì che "le stablecoin possono diventare un modo per chi non ha un conto bancario di creare una riserva stabile di valore monetario e di scambio". Se l'accesso alla tecnologia aumentasse in tutte le nazioni, l'implicazione per i non bancari e i poveri potrebbe essere l'adozione diffusa delle criptovalute rispetto ai sistemi finanziari locali e meno resilienti".

Poiché le stablecoin sono legate ad asset tangibili come l'oro o il dollaro statunitense, sono progettate per mantenere un valore costante, ideale per l'uso quotidiano. L'idea di una valuta che promuova l'inclusione finanziaria è stata accolta con scetticismo dai commentatori finanziari di tutto il mondo. Ma l'idea di portare soluzioni finanziarie basate su blockchain a cittadini privi di banche in tutto il mondo potrebbe essere utile?

Il Financial Times ha elencato un difetto chiave nel potenziale effetto che le stablecoin possono avere sugli utenti non bancarizzati in base al fatto che oltre un terzo di coloro che sono elencati come non bancarizzati si trova nella sua posizione perché non ha abbastanza soldi per aprire un conto bancario. Se il 34 percento dei non bancarizzati non riesce ad aprire un conto, verrebbe immediatamente spazzata via una fetta significativa del mercato che conta 1,7 miliardi di persone. Tuttavia, resta comunque un numero considerevole di potenziali utilizzatori che potrebbe trarre beneficio da qualche forma di banca digitale. Il tema dell'inclusione finanziaria è ancora caldo in tutto il mondo. Infatti, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fanno riferimento all’inclusione finanziaria come fattore abilitante.

Dopo il grande clamore suscitato dal suo annuncio iniziale, sembra sempre più probabile che la valuta non sarà in grado di mantenere la promessa di fornire soluzioni finanziarie alle popolazioni non bancarizzate, ma questo non esclude la blockchain dalla valutazione. La tecnologia potrebbe fare un passo avanti significativo nel colmare il divario tra la finanza e chi non ha accesso ai servizi bancari? Diamo un'occhiata più approfondita a come la tecnologia blockchain può innescare una rivoluzione nel settore bancario globale: