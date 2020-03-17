Blockchain e non bancarizzati: cambiamenti in arrivo nella finanza globale

Negli ultimi tempi le criptovalute sono diventate più note per le loro fluttuazioni selvagge e i collegamenti indesiderati con truffe, ma vale la pena ricordare il potenziale che le monete digitali rappresentano come forza positiva. Nel mondo oltre 1,7 miliardi di persone non hanno accesso ad alcuna forma di infrastruttura bancaria, nonostante molte di loro abbiano accesso a tecnologie come i telefoni cellulari. Scrivendo per Forbes, Robert Anzalone suggerì che "le stablecoin possono diventare un modo per chi non ha un conto bancario di creare una riserva stabile di valore monetario e di scambio". Se l'accesso alla tecnologia aumentasse in tutte le nazioni, l'implicazione per i non bancari e i poveri potrebbe essere l'adozione diffusa delle criptovalute rispetto ai sistemi finanziari locali e meno resilienti".
Poiché le stablecoin sono legate ad asset tangibili come l'oro o il dollaro statunitense, sono progettate per mantenere un valore costante, ideale per l'uso quotidiano. L'idea di una valuta che promuova l'inclusione finanziaria è stata accolta con scetticismo dai commentatori finanziari di tutto il mondo. Ma l'idea di portare soluzioni finanziarie basate su blockchain a cittadini privi di banche in tutto il mondo potrebbe essere utile?
Il Financial Times ha elencato un difetto chiave nel potenziale effetto che le stablecoin possono avere sugli utenti non bancarizzati in base al fatto che oltre un terzo di coloro che sono elencati come non bancarizzati si trova nella sua posizione perché non ha abbastanza soldi per aprire un conto bancario. Se il 34 percento dei non bancarizzati non riesce ad aprire un conto, verrebbe immediatamente spazzata via una fetta significativa del mercato che conta 1,7 miliardi di persone. Tuttavia, resta comunque un numero considerevole di potenziali utilizzatori che potrebbe trarre beneficio da qualche forma di banca digitale. Il tema dell'inclusione finanziaria è ancora caldo in tutto il mondo. Infatti, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fanno riferimento all’inclusione finanziaria come fattore abilitante.
Dopo il grande clamore suscitato dal suo annuncio iniziale, sembra sempre più probabile che la valuta non sarà in grado di mantenere la promessa di fornire soluzioni finanziarie alle popolazioni non bancarizzate, ma questo non esclude la blockchain dalla valutazione. La tecnologia potrebbe fare un passo avanti significativo nel colmare il divario tra la finanza e chi non ha accesso ai servizi bancari? Diamo un'occhiata più approfondita a come la tecnologia blockchain può innescare una rivoluzione nel settore bancario globale:
C'è un desiderio di cambiamento ampiamente riconosciuto quando si tratta di guardare alle esigenze dei cittadini nelle aree svantaggiate di tutto il mondo. Leader tecnologici influenti come Bill Gates hanno subito indicato il problema e sottolineato il vantaggio di lavorare a una soluzione. Sul tema dei non bancarizzati, Gates ha detto: "includere i più poveri nel sistema finanziario aumenta il valore dei loro asset, trasformando l'economia sottostante dei servizi finanziari attraverso la valuta digitale, aiutando direttamente chi vive in povertà."
L'importanza di portare il sistema bancario ai non bancarizzati si manifesta come un passo fondamentale per portare le popolazioni fuori dalla povertà. Le strutture finanziarie e i conti bancari dipendono dalla presenza di documenti di identità validi da parte degli utenti e dall'accesso a un'infrastruttura che consenta loro di depositare il proprio denaro. Il problema principale è che non sembra che si tratti di un problema che si risolverà spontaneamente senza che venga intrapresa una qualche forma di azione diretta.
Uno dei problemi più significativi che affliggono molti di coloro che non hanno accesso alle banche deriva dalla mancanza di un'identificazione formale. Senza documenti validi, ci sono pochissime opportunità per chi non ha una banca di costruire una storia creditizia che possa aprire la strada a qualsiasi tipo di prestito. Senza prestiti e la ricchezza che può potenzialmente creare attraverso la produzione, ci sono pochissime opzioni per i cittadini non bancarizzati per uscire dai loro cicli di debito e, a loro volta, dalla povertà.
Le banche sono tradizionalmente considerate essenziali quando si tratta di portare una finanza inclusiva in vaste aree del pianeta che ancora oggi non dispongono di servizi bancari. Le aree più svantaggiate includono l'80 percento dell'Africa subsahariana, il 67 percento degli adulti in Medio Oriente, il 65 percento dell'America Latina e oltre 870 milioni di persone nell'Asia orientale e sud-orientale. Aggiungendo a questo il mix i 60 milioni di adulti in Europa occidentale e Nord America che rimangono non bancarizzati e la portata completa del problema diventa un po' più chiara.
Per molte banche, fornire un'infrastruttura finanziaria a chi non ha un conto in banca è rischioso. I costi associati a questi sforzi sono elevati e non ci sono garanzie di un ritorno sugli investimenti. È qui che tecnologie come la blockchain possono potenzialmente intervenire, laddove le banche hanno paura di rischiare. È logico vedere la blockchain come l'attuale migliore speranza per portare l'inclusività finanziaria in parti del mondo in cui la nozione di infrastruttura finanziaria in precedenza sembrava una specie di sogno irrealizzabile.
Ci sono pochi dubbi sul pedigree finanziario della blockchain. Sebbene vi siano interrogativi sull'arrivo di nuove valute digitali, la tecnologia ha avuto un ruolo determinante nell'ascesa sismica di Bitcoin alla ribalta nel 2017, e i suoi elevati livelli di accessibilità implicano un forte potenziale per portare l'attività bancaria ai cittadini indigenti su larga scala. L'elevato livello di sicurezza delle reti blockchain consente alla tecnologia di impostare transazioni finanziarie in modo rapido ed efficiente, senza la necessità di ricorrere a intermediari per pagamenti transfrontalieri e trasferimenti.
La struttura immutabile della privacy che la blockchain può fornire ai clienti garantisce la sicurezza durante l'effettuazione o la ricezione dei pagamenti. Finché un cliente può accedere a un dispositivo che ha la capacità di accedere agli eWallet, i costi di gestione della tecnologia sono minimi. Esistono anche molti wallet progettati per funzionare efficacemente su blockchain come Ethereum.
Ma la cosa più importante è che la blockchain consente agli utenti di portare con sé la propria identità digitale tangibile ogni volta che trasferiscono denaro, sia a livello nazionale che internazionale. Fondamentalmente, la tecnologia eccelle in ambiti che in origine erano considerati ostacoli per le banche consolidate.
Il bello della blockchain è che riesce a rendere del tutto logiche cose che sembravano impossibili una generazione fa. Bitcoin non avrebbe mai potuto conquistare il mondo se non fosse stato per la sua struttura blockchain e ora la tecnologia su cui si basa viene esplorata in numerosi settori.
Le statistiche mostrano che un gran numero di comunità in tutto il mondo soffre ancora della mancanza di infrastrutture finanziarie. L'arrivo delle stablecoin algoritmiche, come quelle che possono essere utilizzate interamente su conti sicuri e trasferite a livello internazionale, potrebbe essere l'unica soluzione attuale che abbiamo per progredire. L'algoritmo permette agli utenti di supportare la stablecoin attraverso un meccanismo di ricapitalizzazione dei conti privi di garanzie, ricevendo allo stesso tempo una commissione fissa. Fortunatamente, è un'ottima soluzione.
Sebbene non esista ancora una criptovaluta che aiuti finalmente le popolazioni svantaggiate a gestire le proprie finanze, la blockchain è più che in grado di creare un ambiente che possa finalmente portare l'inclusività nel settore bancario.
