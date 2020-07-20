Immagina una piattaforma unica dove puoi cercare una canzone e scoprire la cronologia di ogni singolo artista coinvolto, dalla creazione alla distribuzione. Ogni cantautore, produttore, tecnico del suono e chiunque altro nel processo. Immagina un modello trasparente di condivisione dei ricavi che paga immediatamente agli artisti la loro giusta quota di royalty. Immagina un mondo con maggiore fiducia e responsabilità tra artisti e grandi aziende mediatiche.
Anche se tutto questo sembra fantastico, non ci siamo ancora arrivati. Affinché artisti e aziende mediatiche possano ottenere questi benefici, tutti gli attori della catena del valore della musica digitale devono partecipare per creare una rete scalabile. La blockchain può avvicinarci alla realizzazione di questa piattaforma ideale.
Molti professionisti del settore e soprattutto artisti sono d'accordo: l'attuale sistema di distribuzione delle royalty è obsoleto, inaffidabile e non dà priorità all'artista. Si stima che ci siano 250 milioni di USD di royalty guadagnate ma non distribuite ai legittimi beneficiari. Questi fondi non allocati possono essere causati da discrepanze contrattuali, registrazione impropria o dati gestiti male.
Prima dell'era della distribuzione digitale, le royalty meccaniche, che vengono pagate ogni volta che una canzone viene riprodotta, si basavano sulle unità fisiche vendute, come dischi o CD. Oggi, le piattaforme di streaming pagano una tariffa fissa per riproduzione, che va da 0,00069 USD per riproduzione su YouTube a 0,004 USD per riproduzione su Spotify. Per guadagnare un dollaro, una canzone su Spotify deve ricevere circa 230 stream. Una volta suddivisi i proventi, gli artisti ricevono una piccola parte delle royalty totali.
Senza un registro accurato dei contributori di una canzone, le royalty non possono essere corrisposte. Il pagamento può richiedere anni, se avviene. "Basta che un autore non sia accreditato", dice un rappresentante di NONRESIDENT, etichetta e piattaforma di distribuzione per artisti della diaspora con sede a New York. "I pagamenti delle royalty sono spesso in ritardo da tre a sei mesi. Cosa succede se una canzone diventa famosa e, quando arrivano le statistiche, non tutti risultano accreditati? A quel punto, la modifica dei metadati è una seccatura e spesso viene messa da parte. Più piccolo è il ruolo nel progetto, meno si è considerati una priorità." Questo è un problema soprattutto per gli artisti emergenti che potrebbero non essere in grado di risolvere questi problemi in modo tempestivo.
Molte delle inefficienze nei pagamenti e nell'accredito dei media digitali derivano da risultati imprecisi di metadati, che in breve, sono tutte le informazioni su una canzone, incorporate direttamente nel file. Dietro ogni file musicale ci sono i suoi metadati, contenenti il nome dell'artista, i cantautori, i produttori, i tecnici del suono, le informazioni sul copyright: l'elenco potrebbe continuare. Affinché tutti i contributori musicali ricevano il dovuto riconoscimento, i metadati devono essere coerenti e accurati su tutte le piattaforme. Purtroppo non è sempre così.
Non esiste un metodo standardizzato o un "modo giusto" per registrare i metadati. La cosa più importante è che le informazioni vengano acquisite correttamente. Ma mentre una canzone si sposta lungo la supply chain dei media, frammenti di informazioni possono andare persi o essere interpretati male a causa di errori informatici e umani. Questi problemi possono essere attribuiti alla mancanza di un database centrale per memorizzare queste informazioni. Quando le aziende ricevono informazioni incoerenti su una canzone, i contributori non vengono presi in considerazione.
Risolvere il problema dei metadati frammentati nel settore musicale può creare una visione completa di tutti i contributori di una determinata opera e allo stesso tempo semplificare la procedura di pagamento.
La blockchain viene utilizzata per gestire e tracciare in modo affidabile numerosi aspetti del processo di creazione dei media. L'artista vincitrice di un Grammy Imogen Heap ha fondato nel 2015 Mycelia, un ecosistema digitale basato su blockchain in cui creatori e rappresentanti della gestione dei media utilizzano identità digitali chiamate Creative Passports per gestire i propri dati. Le informazioni su una canzone e sui suoi contributori vengono memorizzate in modo sicuro, creando un database integrato che facilita pagamenti delle royalty precisi ed efficienti.
La creazione di una rete di metadati condivisa e decentralizzata tramite blockchain consente ai partecipanti della catena del valore dei media digitali di inserire e condividere dati in un unico spazio. Nel 2017, Spotify è intervenuta acquisendo Mediachain, una società che offre un'unica interfaccia per ospitare i dati forniti da organizzatori, creatori e sviluppatori. Le informazioni sulle canzoni hanno identificatori univoci che possono essere condivisi tra più parti, riducendo i dati mancanti o non corrispondenti. Aggiungendo trasparenza e responsabilità, la blockchain aiuta a identificare e attribuire i crediti dovuti in base allo sforzo collettivo.
Il settore musicale ha subito una trasformazione rapida negli ultimi 20 anni, sviluppando una presenza quasi interamente digitale con un labirinto di nuovi attori. Sebbene il settore sia al passo con la tecnologia moderna, la complessità della proprietà dei diritti e dei pagamenti è ancora poco chiara.
Le aziende di tutto il mondo stanno riconoscendo queste sfide e stanno rivoluzionando il mondo della musica con la blockchain. Il consenso è essenziale per una soluzione blockchain di successo, che riduce il rischio di contributori dimenticati e di metadati assenti. La creazione di una rete scalabile richiederà tempo, ma se i primi utenti di spicco come Spotify continueranno a prendere posizione contro la negligenza nel settore, faremo un passo avanti nella giusta direzione.
