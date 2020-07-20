Molti professionisti del settore e soprattutto artisti sono d'accordo: l'attuale sistema di distribuzione delle royalty è obsoleto, inaffidabile e non dà priorità all'artista. Si stima che ci siano 250 milioni di USD di royalty guadagnate ma non distribuite ai legittimi beneficiari. Questi fondi non allocati possono essere causati da discrepanze contrattuali, registrazione impropria o dati gestiti male.

Prima dell'era della distribuzione digitale, le royalty meccaniche, che vengono pagate ogni volta che una canzone viene riprodotta, si basavano sulle unità fisiche vendute, come dischi o CD. Oggi, le piattaforme di streaming pagano una tariffa fissa per riproduzione, che va da 0,00069 USD per riproduzione su YouTube a 0,004 USD per riproduzione su Spotify. Per guadagnare un dollaro, una canzone su Spotify deve ricevere circa 230 stream. Una volta suddivisi i proventi, gli artisti ricevono una piccola parte delle royalty totali.

Senza un registro accurato dei contributori di una canzone, le royalty non possono essere corrisposte. Il pagamento può richiedere anni, se avviene. "Basta che un autore non sia accreditato", dice un rappresentante di NONRESIDENT, etichetta e piattaforma di distribuzione per artisti della diaspora con sede a New York. "I pagamenti delle royalty sono spesso in ritardo da tre a sei mesi. Cosa succede se una canzone diventa famosa e, quando arrivano le statistiche, non tutti risultano accreditati? A quel punto, la modifica dei metadati è una seccatura e spesso viene messa da parte. Più piccolo è il ruolo nel progetto, meno si è considerati una priorità." Questo è un problema soprattutto per gli artisti emergenti che potrebbero non essere in grado di risolvere questi problemi in modo tempestivo.