La differenza principale tra un record CNAME e un record ALIAS non risiede nel risultato, poiché entrambi puntano a un altro record DNS, ma dal modo in cui risolvono il record DNS di destinazione durante una query. A causa di questa differenza, l'uso di uno di essi è sicuro all'apex di zona (ad esempio, un dominio nudo come example.com), mentre l'altro no.

Iniziamo con il tipo di record CNAME. Questo record indirizza un nome DNS, come www.example.com, a un altro nome DNS, come lb.example.net. Ciò indica al risolutore di cercare la risposta al nome di riferimento per tutti i tipi di DNS (ad esempio A, AAAA, MX, NS, SOA e altri). Ne consegue una riduzione delle prestazioni, poiché è necessario eseguire almeno un'ulteriore ricerca DNS per raggiungere l'obiettivo (lb.example.net). Nel caso in cui nessuno dei due record sia mai stato interrogato in precedenza dal risolutore ricorsivo, il processo richiede ancora più tempo, poiché è possibile che venga attraversata l'intera gerarchia DNS per entrambi i record:

Come client DNS (o risolutore stub) interroghi il risolutore ricorsivo per www.example.com. Il risolutore ricorsivo interroga il server dei nomi radice per www.example.com. Il server dei nomi radice indirizza il tuo risolutore ricorsivo al server autorevole di dominio di primo livello (TLD) .net Il risolutore ricorsivo interroga il server autorevole TLD .com per www.example.com. Il server autorevole TLD .com rimanda il tuo server ricorsivo ai server autorevoli per example.com. Il risolutore ricorsivo interroga i server autorevoli per www.example.com e riceve lb.example.net come risposta. Il risolutore ricorsivo memorizza nella cache la risposta e te la invia. Ora invii una seconda query al risolutore ricorsivo per lb.example.net. Il risolutore ricorsivo interroga il server dei nomi radice per lb.example.net. Il server dei nomi radice indirizza il tuo risolutore ricorsivo al server autorevole di dominio di primo livello (TLD) .net Il risolutore ricorsivo interroga il server autorevole TLD .net per lb.example.net. Il server autorevole TLD .net indirizza il tuo server ricorsivo ai server autorevoli per example.net. Il risolutore ricorsivo interroga i server autorevoli per lb.example.net e riceve un indirizzo IP come risposta. Il risolutore ricorsivo memorizza nella cache la risposta e te la invia.

L'esecuzione di ognuno di questi passaggi richiede almeno diversi millisecondi e spesso di più, a seconda delle condizioni di rete. Ciò fa sì che a volte si debba attendere molto tempo per ricevere la risposta definitiva e fruibile di un indirizzo IP.

Nel caso di un record ALIAS, vengono eseguite le stesse azioni del CNAME, ad eccezione del fatto che il server autorevole per example.com esegue i passaggi da sei a tredici per l'utente e invia la risposta finale sia come indirizzo IPv4 che IPv6. Ciò comporta due vantaggi e uno svantaggio significativo: