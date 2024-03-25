I linguaggi di programmazione memory-safe possono eliminare il 70% dei bug di sicurezza?

I bug di memoria si verificano quando un programmatore scrive codice che causa un problema legato all'accesso alla memoria. I bug comuni si verificano con l'overflow del buffer e i dangling pointer. Utilizzando un linguaggio di programmazione memory-safe come Rust, Go, Java, Swift e Python, gli sviluppatori non possono creare codice che causi un bug di memoria perché il linguaggio include proprietà specifiche come la sicurezza della memoria o dei tipi. Quando gli sviluppatori scrivono codice in linguaggi non sicuri per la memoria, come C e C++, possono inavvertitamente scrivere codice che può causare errori di accesso alla memoria. Invece di rilevare gli errori durante il tempo di compilazione e il tempo di esecuzione, come nei linguaggi memory-safe, i bug arrivano nella versione finale e causano problemi di sicurezza.

Sebbene la cybersecurity spesso si concentri sulla reazione alle minacce, ridurre il rischio inizia creando pratiche che riducono gli errori di codice che possono creare problemi di sicurezza. Google ha riportato che il 70% dei bug di sicurezza gravi sono in realtà problemi di sicurezza della memoria. I linguaggi di programmazione ampiamente utilizzati come C e C++ sono spesso la causa di molti problemi, soprattutto a causa degli errori di puntatore.

L'uso di un linguaggio memory-safe riduce in modo significativo o elimina completamente le vulnerabilità memory-safe. Questo, a sua volta, riduce il rischio di cybersecurity del codice finale. Oltre a migliorare la sicurezza, i linguaggi memory-safe riducono i crash e permettono agli sviluppatori di aumentare la produttività perché non devono concentrarsi su problemi di gestione della memoria.